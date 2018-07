Die „Dîners en blanc“ locken weltweit Menschen an öffentlichen Plätzen zusammen, um in weißer Garderobe flashmobartig zu dinieren. Fotogalerie jetzt online.

Gaumenkitzel pur: „Dîner en blanc“ auf dem Knuedler

(sjp) - So auch am Donnerstagabend in Luxemburg-Stadt, wo das Weiße Dinner zum zehnten Mal über die Bühne ging. Die Teilnehmer des exklusiven Pop-up-Events erfuhren wie üblich erst kurz vor Beginn, wo das Gaumenereignis stattfinden sollte.

Diesmal fiel die Wahl der Organisatoren auf die Place Guillaume II. Das erste „White Dinner“ fand 1988 in Paris statt. Damals musste eine überfüllte private Gartenparty in einen öffentlichen Park verlegt werden.