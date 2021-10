Gault&Millau Luxembourg hat einen neuen "Chef de l'année" präsentiert. Daneben haben es 17 neue Adressen in den Gastroführer geschafft.

Lifestyle 17 2 Min.

Top-Adressen im Großherzogtum

Gault&Millau kürt gastronomische Highlights in Luxemburg

Gault&Millau Luxembourg hat einen neuen "Chef de l'année" präsentiert. Daneben haben es 17 neue Adressen in den Gastroführer geschafft.

(Sch) - Am Montag hat Gault&Millau Luxembourg seinen neuen Gastroführer für das Großherzogtum vorgestellt. Mit Spannung erwartet wurde vor allem die Auszeichnung des „Chef de l'année 2022“, die dieses Mal an einen asiatischen Küchenchef ging. Prämiert wurde Ryodo Kajiwara mit seinem Restaurant „Ryôdô“ in Luxemburg-Hollerich.

Die Auszeichnung erhielt er als „Krönung der Präzision seiner Arbeit und für seine Akribie“, wie es in einer Mitteilung von Gault&Millau heißt, ebenso wie für sein Durchhaltevermögen: Er hatte sein Restaurant kurz vor Beginn der Pandemie eröffnet.

Ryodo Kajiwara ist "Chef de l'année 2022" Foto: Anouk Antony

Doch wie immer wurde natürlich nicht nur der „Chef de l'année“ ausgezeichnet. Weiter Preisträger sind:

Bar des Jahres: „Amore“ Populärstes Restaurant des Jahres: „La Baraque“ Patissière des Jahres: Adeline Campestre („La Cristallerie“) Sommelier des Jahres: Giovanni Curcio („Fani“) Gastgeberin des Jahres: Njomza Musli („Léa Linster“) Bemerkenswertester Newcomer des Jahres: Das junge Paar Caroline Esch und Valérian Prade („Eden Rose“) Mediterraner Koch des Jahres: Leonardo de Paoli („OiO“) Jungkoch des Jahres: Paul Cabayé („Les Jardins d’Anaïs“)

17 Bemerkenswertester Newcomer des Jahres: Das junge Paar Caroline Esch und Valérian Prade („Eden Rose“) Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Bemerkenswertester Newcomer des Jahres: Das junge Paar Caroline Esch und Valérian Prade („Eden Rose“) Foto: Anouk Antony Jungkoch des Jahres: Paul Cabayé („Les Jardins d’Anaïs“) war per Video zugeschaltet. Foto: Anouk Antony Die "Stars de la Moselle", ausgezeichnet für ihre Weine. Foto: Anouk Antony "Chef de l'année 2022": Ryodo Kajiwara Foto: Anouk Antony Die Preisverleihung fand im Alvisse Parc Hôtel statt. Foto: Anouk Antony Gastgeberin des Jahres: Njomza Musli („Léa Linster“) Foto: Anouk Antony Patissière des Jahres: Adeline Campestre („La Cristallerie“) Foto: Anouk Antony Populärstes Restaurant des Jahres: „La Baraque“ Foto: Anouk Antony Der "Gault&Millau -Restaurantguide Luxembourg“ listet 17 neue Adressen. Foto: Anouk Antony Die Preisverleihung fand im Alvisse Parc Hôtel statt. Foto: Anouk Antony Mediterraner Koch des Jahres: Leonardo de Paoli („OiO“) Foto: Anouk Antony „Restaurant de Terroir“: "A Guddesch" in Berigen. Foto: Anouk Antony Bar des Jahres: „Amore“ Foto: Anouk Antony Die Preisverleihung fand im Alvisse Parc Hôtel statt. Foto: Anouk Antony Roberto Fani und Léa Linster. Foto: Anouk Antony Sommelier des Jahres: Giovanni Curcio („Fani“). Roberto Fani nahm den Preis entgegen, da Giovanni Curcio nicht anwesend sein konnte. Foto: Anouk Antony Die Preisverleihung fand im Alvisse Parc Hôtel statt. Foto: Anouk Antony

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr auch das „Restaurant de Terroir“ ausgezeichnet. In Kooperation mit „Sou schmaacht Lëtzebuerg“ werden damit Restaurants prämiert, die sich besonders für den Schutz der Umwelt einsetzen, indem sie vor allem regionale Produkte in ihrer Küche nutzen. Der Preis ging an das Restaurant „A Guddesch“ in Beringen. Neu ist in diesem Jahr zudem ein spezielles Heft, das die besten Weine des Großherzogtums kürt: die „Stars de la Moselle“.

Der "Gault&Millau -Restaurantguide Luxembourg“ ist ab dem 26. Oktober zum Preis von 14,95 Euro erhältlich. Foto: Herausgeber

Neben den zahlreichen Auszeichnungen haben es auch 17 neue Adressen in den Gastroführer geschafft, darunter sowohl Restaurants als auch Bars und eine Schokoladenmanufaktur:

„La Distillerie“ erneut bestes Gemüserestaurant der Welt Sternekoch René Mathieu erhält die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge - und steigt damit in die Liga der „Untouchables“ auf.

„De Feierwon“ (Luxemburg) ; „Eden Rose“ (Kayl); „La Manufacture“ (Bartringen); „La Rôtisserie Ardennaise“ (Luxemburg); „Le Sud“ (Luxemburg); „Madeleine“ (Marnach); „Nonbe Kaiseki“ (Belval); „OiO“ (Luxemburg); „Osé“ (Ellingen); „Amore“ (Luxemburg); „La Baraque“ (Luxemburg); „Les Copains d’Abord“ (Luxemburg); „Vida“ (Luxemburg); „Il Mercato“ (Strassen); „Madame Jeannette“ (Luxemburg), „Mama Shelter Rooftop“ (Luxemburg); „Lola Valerius“ (Esch/Alzette).

Gault&Millau hat für 2022 auch an diejenigen gedacht, die lieber zu Hause genießen möchten. In Zusammenarbeit mit Delhaize Luxembourg haben die Verantwortlichen des Gastroführers aus der „Taste of Inspiration“-Reihe des Lebensmittelhändlers die Produkte auserkoren, die „am besten mit der qualitativen Philosophie“ von Gault&Millau korrespondieren.



Ab Dienstag wird der Gastroführer im Buchhandel zum Preis von 14,95 Euro erhältlich sein. Ab 14. Dezember ist auch die Belux-Ausgabe des Buches mit mehr als 1.300 Adressen zum Preis von 29 Euro erhältlich.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.