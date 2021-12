Die École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg veröffentlicht ein Rezeptbuch mit den Highlights aus dem Pavillon der Expo 2020.

Expo 2020

Gastronomisch von Dubai ins Großherzogtum

Die École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg veröffentlicht ein Rezeptbuch mit den Highlights aus dem Pavillon der Expo 2020.

(LW) - Das Großherzogtum versucht die Besucher der Weltausstellung in Dubai mit allen Sinnen anzusprechen – und dazu gehört auch der Geschmackssinn. Zuständig für die kulinarische Entdeckungsreise in das Herz Europas ist Sternekoch Kim Kevin De Dood, der gemeinsam mit Schülern der École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL) in Diekirch, die er selbst einst besuchte, die Gäste aus aller Welt mit luxemburgischen Spezialitäten versorgt.



Foto: EHTL

Natürlich erfolgt dies nicht auf herkömmliche Weise, sondern mit modernen, aufgefrischten Versionen der Klassiker und spannenden neuen Rezepten, die die besten Zutaten aus hiesigen Anbaugebieten auf dem Teller vereinen. Dazu zählen etwa ein Pilz-Kartoffel-Risotto, die traditionelle Feierstengszalot oder die unverwechselbaren Kniddelen mit geräucherter Ente.

Alle Rezepte der Speisen, die in Dubai serviert werden – 18 herzhafte Gerichte und fünf Dessertkreationen –, sind nun auch in Buchform erschienen. Der Band „The Schengen Lounge – Recipe Book – Livre de recettes“ liefert neben den detaillierten und bebilderten Rezepten (in englischer und französischer Sprache) auch einen kleinen Überblick über den Pavillon des Großherzogtums.

Das Rezeptbuch kann zum Preis von 30 Euro über die EHTL bezogen werden. Die Bestellung erfolgt via E-Mail an shop@ehtl.lu oder Telefon 808 791 516.

