Magazin „Tendances“ – die Herbstausgabe

Ganz schön begabt

Manon KRAMP Pop made in Luxembourg, Uhren-, Schmuck und Modetrends, junge Oldtimer und eine Reise nach Florenz – die Herbstausgabe von „Tendances“ erscheint an diesem Freitag im „Luxemburger Wort“.

Vielen Menschen wird ein Talent in die Wiege gelegt. Von besonderen Begabungen und dem Willen zu reüssieren, erzählen die Beiträge dieser Herbstausgabe von „Tendances“.

Adriano Lopes Da Silva ist einer der aufstrebenden Künstler der Luxemburger Musikszene. Im Interview mit Redakteur Gaston Carré berichtet das junge Multitalent von seinen Inspirationen und wie er sich stets neu erfindet.

Talent und der Wille, ihre wegweisenden kreativen Visionen durchzusetzen, zeichnet auch die Künstlerinnen und Künstler in unseren Ausstellungstipps aus. Vier Schauen von und mit starken Frauen.

Im „Atelier d‘Antoine“ der Schweizer Manufaktur Jaeger-LeCoultre erhalten Uhrenfans Einblick in die Welt hochwertiger Zeitmesser und dürfen ausprobieren, wie begabt sie als Uhrmacher sind. Wir nehmen Sie zudem mit in die Unterwelt von Epernay, die Geburtsstube des Champagners von Moët & Chandon. Wie man den Auswirkungen des Klimawandels begegnen will, der die Region der Champagne zu verändern droht, erklärt Weinberg-Managerin Véronique Bonnet.

So verwandeln sechs namhafte Künstler Taschen in Kunstwerke Louis Vuitton führt seine Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern fort. Die Sammlerkollektion wird um sechs Designs erweitert.

Während Redakteurin Frauke Rüth die wunderschöne Stadt Florenz bei einer herbstlichen Erkundungstour fernab des üblichen Tourismusrummels vorstellt, berichtet Redakteur Michael Ziehenberger über begehrte Old- und Youngtimer, die mit toller Technik und originellem Design punkten.

Mode, die auch dann warmhält, wenn die Heizung heruntergedreht wird, Uhren und Schmuck-Neuheiten sowie Beauty-Highlights für die kühle Jahreszeit finden Sie ebenfalls im Magazin „Tendances“, das an diesem Freitag im „Luxemburger Wort“ erscheint.

Die neue Ausgabe des Magazins „Tendances“ finden Sie auch als digitale Version unter: digitalpaper.wort.lu

