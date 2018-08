Die Lebensart des Couturiers Christian Dior steht für Luxus und Raffinesse. Maßgeblich daran beteiligt waren auch seine Dekorateure, denen das Modehaus nun einen eigenen Bildband widmet.

Lifestyle 9

Ganz großes Mode-Theater

Manon KRAMP Die Lebensart des Couturiers Christian Dior steht für Luxus und Raffinesse. Maßgeblich daran beteiligt waren auch seine Dekorateure, denen das Modehaus nun einen eigenen Bildband widmet.

"In einem Haus zu leben, das einem nicht ähnlich ist, ist ein bisschen wie die Kleidung eines anderen zu tragen", schrieb Christian Dior in seinen Memoiren. Der neue Bildband "Dior und seine Dekorateure" beleuchtet zum ersten Mal die feine Lebensart des legendären französischen Modeschöpfers.

Die Texte der auf Kunstgewerbe spezialisierten Historikerin Maureen Footer und die zahlreichen Bilder öffnen dem Leser die Türen zu außergewöhnlichen Orten und geheimen Schauplätzen: von der auf der Felsküste von Granville thronenden Villa in der der Couturier seine Kindheit verbrachte bis zu seinem Pariser Appartement. Über die Bilder, Zeichnungen und Archive des Hauses dringt man ein in die intimen Welten, die den Geschmack von Christian Dior beeinflussten und seine Faszination für das 18. Jahrhundert prägten.



9 In dem von Grau- und Weißtönen geprägten Schuhgeschäft werden die Kreationen des ehemaligen Bildhauers Roger Vivier wie Kunstwerke ausgestellt. Inmitten des vom Louis-XVI-Stil inspirierten Dekor posiert Victoire im "Aurore"-Kleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion "Ligne Trapèze" von 1958. Foto: Sabine Weiss

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In dem von Grau- und Weißtönen geprägten Schuhgeschäft werden die Kreationen des ehemaligen Bildhauers Roger Vivier wie Kunstwerke ausgestellt. Inmitten des vom Louis-XVI-Stil inspirierten Dekor posiert Victoire im "Aurore"-Kleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion "Ligne Trapèze" von 1958. Foto: Sabine Weiss Für Dekorateur Victor Grandpierre waren die Dior-Displays Haute-Couture-Kreationen, deren Kosten die Buchhaltung stets entsetzten. Dieser klassische Schrein zum Ausstellen von Parfumflakons erinnert an den Liebestempel von Marie-Antoinette in Versailles. Foto: Philippe Schlienger Sophie Malgat, Ehefrau des Regisseurs Anatole "Tola" Litvak trägt ein Abendkleid aus der Kollektion "Ligne Vivante", Herbst-Winter 1953. Das Foto entstand im Wintergarten des Hôtel Particulier von Christian Dior am Boulevard Jules Sandeau im 16. Arrondissement von Paris. Foto: Mark Shaw/MPTV Images Die Parfum- und Schminktheke offenbart die Identität von Dior in Flaschen und Verpackungen. Die 1955 eingeführte Lippenstiftlinie schmückt die Theke mit Glas-Obelisken und Röhrchen. Foto: Christian Dior Parfums Interieur der Wohnung von Christian Dior im 16. Arrondissement von Paris. Foto: Anthony Denney Inspiriert vom Directoire- und Empire-Stil, schufen Dior und Architekt André Svetchine ein elegantes Badezimmer mit Spiegeln, Schwanenhalsarmaturen, Wassertanks aus Messing und künstlichen Marmorwänden dessen Mittelpunkt eine antike Badewanne aus Marmor ist. Foto: André Svetchine/Kollektion Luc Svetchine Großer Auftritt für eine Robe aus der Kollektion "Ligne Naturelle", Frühjahr-Sommer 1951. Foto: Association Willy Maywald/ADAGP Dior setzt beim Ballkleid "Liszt" (Kollektion Frühjahr-Sommer 1950) auf schwarze Linien, während Dekorateur Victor Grandpierre für die fotografische Inszenierung das schmiedeeiserne Geländer des Couture-Hauses als raffinierten Kontrast nutzt. Foto: Associaiton Willy Maywald/ADAGP "Dior et ses décorateurs: Victor Grandpierre, Georges Geffroy et le New Look" erscheint im September bei Vendome Press, um 70 Euro.

Seine Leidenschaft für Eleganz teilte er mit seinen Freunden, den Dekorateuren Victor Grandpierre und Georges Geffroy, mit denen er ein unvergleichliches kreatives Trio bildete. Im Mittelpunkt des Buches, steht ihre Zusammenarbeit, die zum Aufbau der Identität und den visuellen Codes des Hauses Dior beitrug und eine Hommage an den neoklassischen Stil ist. So zeichnete Victor Grandpierre etwa für die "dekorierte, aber nicht dekorative" Atmosphäre des Modehauses im Hôtel particulier in der Pariser Avenue Montaigne verantwortlich, das durch seinen Helleu-Salon in Weiß und Perlgrau und seine Medaillonsessel im Louis-XVI-Stil berühmt wurde. Der Dekorateur entwirft auch weiter Boutiquen auf der ganzen Welt sowie Displays und Verpackungen für ikonische Parfums wie Miss Dior.

Für die Wohnung Diors am Boulevard Jules-Sandeau schuf der Designer Georges Geffroy ein Interieur, geprägt von Luxus und Raffinesse. Einem "makellos dekorierten Interieur" würde er immer "das sensiblere und lebendigere vorziehen, das sich – der Existenz und den Launen seines Bewohners folgend – nach und nach entwickelt hat".

"Dior et ses décorateurs: Victor Grandpierre, Georges Geffroy et le New Look" erscheint im September bei Vendome Press, um 70 Euro.