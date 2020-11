Game-Tipps: Von rachsüchtigen Wikingern und futuristischen Hackern

Seit kurzem sind die Xbox Series X/S und die Playstation 5 im Handel erhältlich. Mit diesen elf Spielen lässt sich auf den neuen Konsolen richtig durchstarten.

Seit kurzem sind die Xbox Series X/S und die Playstation 5 im Handel erhältlich. Mit diesen elf Spielen lässt sich auf den neuen Konsolen richtig durchstarten.

Von Matthias Probst

„Assassin’s Creed Valhalla“

Da es für die neue Xbox zurzeit noch keinen Exklusiv-Titel gibt, empfiehlt sich Ubisofts Ausflug zu den Wikingern. „Assassin’s Creed Valhalla“ lässt nämlich die Grafikmuskeln spielen und beeindruckt mit einer detailreichen Welt. Dank etlicher Geschichtsexperten wird hier eine fiktive Geschichte in einem authentisch wirkenden Wikingerszenario vor über 1.000 Jahren erzählt. Hauptheld Eivor, wahlweise ein Mann oder eine Frau, geht darin auf einen epischen Rachefeldzug mit seinem oder ihrem Stamm.

Die offene Welt ist Ubisofts Markenzeichen. Wer das Spiel einmal gestartet hat, wird sich wundern, dass es sonst zu keinerlei Ladezeiten kommt. Die Immersion ist dadurch deutlich stärker als bei den Vorgängern.

Apropos Vorgänger: Spielerisch tut sich im Vergleich zu „Origins“ und „Odyssey“ recht wenig. Hauptheld Eivor schleicht, kämpft und rätselt sich ein wenig durch die grandios gestaltete Welt. Dabei erlernt er neue Fähigkeiten, die den Charakter bald zu einer mächtigen Kampfmaschine machen – denn das Zeitalter der Wikinger war blutig.

Dennoch bleibt Zeit, um die Stimmung auf ausgelassenen Festen einzufangen oder mit dem Pferd durch die teils verschneiten Landschaften zu reiten. Immer wieder zaubert „Valhalla“ hier atemberaubende Szenarien auf den Bildschirm. Sowohl auf der Xbox Series X/S als auch auf der Playstation 5 ein Genuss.

„Borderlands 3“

Willkommen auf Pandora – in aufgehübschter Fassung. Besitzer der Xbox-One-Version von „Borderlands 3“ erhalten dieses Update gratis und können direkt auf der Xbox Series X/S weitermachen, ohne erneut in die Tasche greifen zu müssen. Sowieso stellt sich dieser Dienst auf der neuen Xbox als äußerst spielerfreundlich dar. Das Spiel selbst lohnt sich auf den neuen Konsolen, weil es durch die Leistung ordentlich profitiert. Luden die Ladezeiten im Original manchmal zu einer kleinen Kaffeepause ein, reicht es nun nur noch für einen schnellen Schluck aus dem neben sich abgestellten Glas.

Der First-Person-Shooter brilliert derweil immer noch mit einem unvergleichlich schwarzen Humor und Action am laufenden Band.

Auch zu zweit macht die Jagd nach immer neuen Ausrüstungsgegenständen auf einem Monitor ordentlich Laune. Damit ist „Borderlands 3“ neben „Destiny 2“ einer der etwas „älteren“ Titel, denen der Sprung auf die neue Konsole richtig gutgetan hat.

„Bright Memory“

Eine Frau gegen das Militär – so in etwa könnte man die Geschichte von „Bright Memory“ zusammenfassen. Das Spiel mischt Elemente aus Ego-Shooter und Rollenspiel. Hauptakteurin Shelia greift zusätzlich auf übernatürliche Fähigkeiten zurück und entwickelt sich im Laufe der Geschichte stetig weiter. Später kann sie sogar die Zeit einfrieren oder Telekinese betreiben. Diese Fähigkeiten werden auch benötigt, um einige Rätsel zu lösen.

„Bright Memory“ sieht sehr hübsch aus und spielt sich auch ebenso nett. Das Erstaunliche zeigt sich jedoch bei weiterer Hintergrundrecherche: „Bright Memory“ wurde von FYQD Personal Studio entwickelt – und zwar nicht von einer hundertköpfigen Truppe, sondern von einem einzigen Entwickler. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wirkt „Bright Memory“ nochmals eine Stufe spektakulärer.

Zum kleinen Preis gibt es das Spiel nun für die Xbox Series X/S. Im Laufe des Jahres 2021 soll jedoch eine umfangreichere Version erscheinen, die auf den Namen „Bright Memory: Infinite“ hören wird.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“

Der kalte Krieg ist wieder am Toben – zumindest im neusten „Call of Duty“-Ableger. Dieses Mal dürfen sich Fans des Ego-Shooters auch wieder auf eine waschechte Solo-Kampagne freuen. Im letzten Jahr blieb diese leider aus. Nun wirft Activision Spieler in einen Agenten-Thriller, der es in sich hat. Die Kampagne macht dabei natürlich nur einen Bruchteil des Gesamtpakets aus. Nach rund sieben bis acht Stunden flimmert der Abspann über den Bildschirm – und zu diesem Zeitpunkt hat man einen Höllenritt über den halben Globus hinter sich. „Call of Duty“ weiß eben, wie man Action-Sequenzen bombastisch in Szene setzt.

Fast alles aus den 1980er-Jahren ist mit an Bord: Agenten, CIA, KGB, Kuba und selbst Atombomben. Optisch gingen die Entwickler noch leichte Kompromisse zwischen der letzten und der aktuellen Konsolengeneration ein. Aber bei genauerem Hinsehen sieht das Resultat hier schon fantastisch aus. Besonders beeindruckend sind die Reisen nach Berlin oder Vietnam.

Ist die Kampagne durch, sollte man für den Multiplayer-Modus gerüstet sein, der das eigentliche Herzstück des Spiels darstellt. Selbstverständlich gibt es auch wieder den berühmten Zombie-Modus, in dem man mit Freunden gegen die Untoten ankämpft – trashig, aber unterhaltsam. Zusätzlich warten noch jede Menge „klassische“ Multiplayer-Modi und die War Zones. Allein vom Inhalt her werden Spieler hier also über Wochen ihren Spaß haben.

„Demon’s Souls“

Gekommen, um zu sterben – so lautet wohl das Motto von „Demon’s Souls“. Für alle, die noch nie etwas davon gehört haben: „Demon’s Souls“ ist der geistige Vorgänger von „Dark Souls“. Also jenem Spiel, das ein ganzes Genre ausgerufen hat, nämlich das „Souls-Like“-Genre. Nun also können Spieler dank dieses grandiosen Remakes in die düstere Welt von „Demon’s Souls“ eintauchen. Wie bei „Dark Souls“ gilt auch hier: kämpfen, sterben, lernen, kämpfen, sterben, besser machen, Erfolg.

Jeder Sieg in diesem mittelalterlichen Fantasy-Setting ist hart umkämpft. Doch die Formel zieht auch heutzutage noch: Hat man einen riesigen Dämon nach mehreren Anläufen endlich niedergerungen, wird man mit einem Erfolgserlebnis belohnt, das es so nur selten in anderen Spielen gibt. Das wusste auch Sony und hat sich „Demon’s Souls“ exklusiv für die Playstation 5 gesichert. Das epische Rollenspiel stellt damit wohl den gewichtigsten Kaufgrund für Sonys Konsole dar. So atemberaubend sind Spieler wohl noch nie in einer virtuellen Welt gestorben.

„Destiny 2“

Wieso taucht hier „Destiny 2“ eigentlich auf? Berechtigte Frage: Immerhin hat das Spiel schon drei Jahre auf dem Buckel. Doch ähnlich wie bei „Borderlands 3“ profitiert „Destiny 2“ von der neuen Rechenpower der PS5 und Xbox Series X/S. Mit der Erweiterung „Beyond Light“ geht es für Spieler ins ewige Eis. Neue Fokusfähigkeiten sowie legendäre Ausrüstungsgegenstände sind hier zu ergattern. Die Erweiterung lädt neue Rekruten, aber auch alte Hasen ein, wieder in den First-Person-Shooter einzutauchen.

Im sogenannten Kosmodrom gibt es für Neulinge, aber auch Wiedereinsteiger die Chance, sich level- und ausrüstungstechnisch auf den neusten Stand zu bringen.

Schon jetzt merkt man dem Spiel die deutlich schnelleren Ladezeiten an. Das richtige Next-Gen-Update wartet dann Anfang Dezember auf die Spieler: Am 8. Dezember bekommt „Destiny 2“ natives 4K, sowie höhere FPS und sogar Sichtfeldregler spendiert. Somit bleibt die Baller-Action am Puls der Zeit.

„Ghostrunner“

Ein Ninja verträgt viel? Nicht in diesem Spiel. Ein Treffer und das war’s. „Ghostrunner“ entführt Spieler in eine futuristische Cyberpunk-Welt, in der Menschen und Roboter verschmolzen sind. Als eine Art Ninja erwacht man dort zum Leben, um sich zu rächen. Wofür? Das wird erst nach und nach deutlich. Nur mit einem Schwert bewaffnet geht es auf die Jagd.

Zunächst einmal präsentiert sich „Ghostrunner“ als wunderschöner Grafikleckerbissen, der eine düstere Atmosphäre auf den Bildschirm zaubert. Die knackig scharfen Neon-Bilder ziehen einen in ihren Bann.

Doch lange Zeit zum Genießen bleibt nicht. Denn im Herzen ist „Ghostrunner“ ein First-Person-Parcour-Spiel, bei dem schnelle Reaktionen gefragt sind. Jede falsche Bewegung bedeutet den virtuellen Tod. Das wird schon im ersten Level deutlich. Als Spieler muss man die Knöpfe seines Controllers beherrschen, um hier siegreich zu sein. Ebenfalls gehört ein dickes Fell gegen Frust zur Ausstattung eines jeden Cyber-Ninjas.

Allerdings – und hier kommt wieder die Rechenleistung der neuen Konsolen ins Spiel – sind die Speicherpunkte reichlich gesät und schnell geladen. Dadurch dürfen knifflige Passagen immer wieder gespielt werden, bis man sie erfolgreich gemeistert hat oder aufgibt.

„Marvel's Spider-Man: Miles Morales“

Dieser Titel ist exklusiv Besitzern einer Playstation vorbehalten. Zwar erschien „Miles Morales“ auch auf der PS4, aber so richtig in Schwung kommt dieser Spider-Man erst auf der PS5. Der Action-Titel dreht sich um die Geschichte von Miles Morales, der neben Peter Parker der zweite Spider-Man ist - den allerdings wohl nur die wenigsten kennen. In dem Open-World-Spiel schwingt man sich im dunklen Anzug des agilen Spidys durch ein atemberaubend animiertes New York.

Grafisch – den richtigen Fernseher vorausgesetzt – ist dieses Abenteuer eine Wucht. Was aber hier besonders ins Gewicht fällt, sind die kaum vorhandenen Ladezeiten. Eine Schnellreise von einem Kartenende zum anderen ist in drei Sekunden vollbracht.

Auch spielerisch hat dieser Spider-Man einiges zu bieten: Eine coole Story paart sich mit actionreicher Verbrecher-Bekämpfung. Ein Highlight sind dabei die Auseinandersetzungen gegen Superschurken. Sogar Peter Parker bekommt einige Gastauftritte spendiert. Ein gelungener Titel zum Start der PS5.

„The Falconeer“

Ein Fest für Arcade-Flieger: In „The Falconeer“ lädt Entwickler Tomas Sala Spieler in eine mystische Fantasy-Welt ein, auf der man sich mittels mächtiger Vögel fortbewegt. Durch magische Kräfte können diese gefiederten Freunde zerstörerische Geschosse abfeuern, um ihrer Fraktion unter die Flügel, pardon, Arme zu greifen.

„The Falconeer“ gibt sich erzählerisch zunächst etwas bedeckt. Nach dem Tutorial kennt man die grundlegenden Manöver mit dem riesigen Raubvogel und weiß, dass es einen Angriff auf die Kaiserin gab. Den Rest muss man sich aus den einzelnen Missionen zusammenreimen, was durchaus seinen Reiz hat.

Jeder Auftrag findet auf einem Punkt der umfangreichen Weltkarte statt und wirft den Spieler von Fraktion zu Fraktion. Allmählich zeichnet sich dann auch langsam die Geschichte ab. Die Missionen selbst haben immer einen festen Ablaufplan, lassen allerdings auch zu, dass man auf Erkundungstour geht und Nebenaufgaben abschließt. Ein Quäntchen Open-World-Feeling weht hier durch das Spiel.

Meistens müssen jedoch fliegende Feinde beharkt werden – von anderen agilen Raubvögeln bis hin zu gigantischen Luftschiffen ist hier alles dabei. Die Kämpfe und Dogfights sind dabei äußerst gut gelungen und gehen locker von der Hand. Nur hapert es etwas an Abwechslung in den späteren Missionen. Dennoch feiert „The Falconeer“ hier ein Genre, um das es in letzter Zeit wirklich ruhig geworden ist.

„Watch Dogs: Legions“

Willkommen im London der Zukunft: Die Bevölkerung wird unterdrückt, doch eine Résistance macht sich breit. Genauer gesagt übernimmt eine Vereinigung namens Dedsec das Untergrund-Ruder, um sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen.

Das Besondere an Ubisofts Third-Person-Abenteuer sind die Hauptakteure. Denn theoretisch kann jeder Zivilist im Spiel für die eigenen Interessen rekrutiert werden. Und jeder davon bringt eigene Fähigkeiten beziehungsweise eine Mischung aus eigenen Werten mit ins Team. So lässt sich auf unterhaltsame Weise eine recht individuelle Truppe nach dem eigenen Spielstil zusammenstellen.

Dass dabei ein wenig die Bindung zu den einzelnen Charakteren fehlt, ist leider eine kleine Nebenwirkung des Konzepts. Doch grundsätzlich funktioniert das Action-Spiel, bei dem Agenten und Hacker im Mittelpunkt stehen, recht gut. Dank der Detailtiefe dieses modernen Londons taucht man recht schnell in die virtuelle Welt ein und experimentiert mit den Fähigkeiten, um sich Stück für Stück digital nach ganz oben zu hacken. Als Starttitel für die PS5 und Xbox Series X/S stellt der dritte Teil von Watch Dogs also keine schlechte Wahl dar.

„Yakuza: Like A Dragon“

So ein verrückter Titel kann eigentlich nur aus Japan stammen. Im inzwischen achten Teil der „Yakuza“-Reihe geht es mal wieder um Familienehre, Bandenkriminalität und Freizeitbeschäftigungen. Dennoch wird hier eine komplett neue Geschichte erzählt, was besonders für Neulinge ein idealer Einstiegspunkt ist. In der Rolle von Ichiban Kasuga schlägt man sich – im wahrsten Sinne – durchs Leben.

Dabei kommt das Spiel selbst als eine Mischung aus unterschiedlichen Genres daher: Einen großen Teil nimmt der Rollenspiel-Aspekt ein. Denn Ichiban lässt sich im Laufe der spannenden Story individuell weiterentwickeln. Die meiste Zeit verstrickt einen das Spiel in Straßenprügeleien: Diese laufen zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe in rundenbasierter Weise ab. Sobald eine Attacke aufgeladen ist, darf man sie loslassen – oder auf einen günstigen Moment warten. Später ist man mit mehreren Teammitgliedern unterwegs, was die Taktik in den Gefechten hochschraubt und abwechslungsreich macht.

Aber natürlich wäre „Yakuza“ nichts ohne die fast schon obligatorischen Nebenaufgaben: Als Spieler darf man in der Karaoke-Bar sein Können unter Beweis stellen, Kart fahren, Darts spielen oder sich am Baseballschläger beweisen. An verrückten Aufträgen fehlt es ebenfalls nicht.

Wer also in eine spannende Gangster-Story mit asiatischem Flair eintauchen will, ist hier genau richtig aufgehoben.

