von Matthias Probst

Portal Knights

Den Vergleich muss sich dieses Spiel immer wieder anhören: „Ist das mal wieder eine Kopie von Minecraft?“ werden sich Kenner unweigerlich fragen – und nicht ganz zu unrecht. Denn auf den ersten Blick erscheinen die „Portal Knights“ wirklich eine aufgehübschte Art Minecraft zu sein, bei der das Kämpfen etwas mehr im Vordergrund steht.



Schon beim Spielstart wird klar, dass das Bauen und Kreieren eigener Strukturen eher im Hintergrund des Ganzen steht: Denn zunächst muss ich mir einen von drei möglichen Charakteren auswählen. Als Krieger, Waldläufer oder Magier geht es dann auf in die in Stücke zerbrochene Welt. Jede dieser zufallsgenerierten Splitterwelten enthält individuelle Rohstoffe, die es zu ernten gibt – und natürlich jede Menge Monster. Kämpfen steht hier also an der Tagesordnung. Nach einem Sieg hagelt es Erfahrungspunkte, die den Charakter aufbessern.



An dieser Stelle ist „Portal Knights“ ein waschechtes Rollenspiel – wenn auch ein knallig buntes mit niedlichem Design. Allerdings darf die aus Blöcken bestehende Welt auch wie in Minecraft umgebuddelt werden. Dadurch erhaltet ihr Materialien, aus denen ihr Werkbänke und Ausrüstungsgegenstände herstellen könnt – also das klingt doch mal vertraut. Erst wenn ihr in einer Welt die nötigen bunten Splitter für ein kaputtes Portal gesammelt habt, könnt ihr dieses aktivieren und zur nächsten Welt durchmarschieren. Ein schnelles Hin- und Herreisen zwischen bereits besuchten Orten geht übrigens auch – und ist sogar für die Materialbesorgung dringend nötig. Denn wie gesagt: Jede Welt enthält nicht alle Materialen, die es gibt, sondern nur begrenzte Mengen von speziellen Stoffen.

Damit das alles nicht so langatmig wird, lockern Bosskämpfe gegen riesige Fieslinge das Spielgeschehen auf. Alles ganz nett gemacht und für eine Weile spaßig – wenn auch eher für jüngere Spieler. Wer allerdings einen Freund neben sich auf der Couch hat, sollte sich unbedingt in den Koop-Modus stürzen: Gemeinsam macht das Abenteuer gleich doppelt Spaß, herrlich!

Erhältlich für: PS4, Xbox One

Elliot Quest

Nein, pixeliger geht es kaum: Bei diesem Anblick hätte sich sogar das Super Nintendo vor fast dreißig Jahren geschämt. Doch bei „Elliot Quest“ geht es weniger um die grafische Darbietung, als mehr um den Spielspaß und den Inhalt. Bei der Handvoll Indie-Entwickler, die das Spiel auf die Beine gestellt haben, geht die Optik aber in Ordnung – zumal „Elliot Quest“ auch eine Hommage an den zweiten „Zelda“-Teil sein soll: „Zelda II: The Adventure of Link“ verband im Erscheinungsjahr 1987 eine Art offene, von oben gesehene Welt mit Levels aus der Seitenansicht.



Genau diesem Muster folgt auch „Elliot Quest“ – allerdings mit einem feinem Unterschied: Der namensgebende Held steuert sich hervorragend und kann im Level aufsteigen, was ihm einige Bonusfertigkeiten beschert. Gewonnene Erfahrungspunkte dürfen nach Lust und Laune selbst auf eine der fünf Fähigkeiten verteilt werden. Dadurch bekommt das Spiel seinen individuellen Touch.

In Verliesen muss sich der kleine Held mit Pfeil und Bogen (später auch mit Magie) an Monstern vorbei kämpfen und hin und wieder auch einen dicken Boss erledigen. Wie schon aus der „Zelda“-Reihe bekannt, erhält Elliot anschließend einen neuen Gegenstand oder eine Fähigkeit, die ihm zuvor versperrte Wege öffnet – eine Formel, die immer wieder für Unterhaltung sorgt. Was „Elliot Quest“ jedoch zu einem Geheimtipp macht, ist der Anspruch des Spiels: Denn Hinweise, wo es in der Geschichte weitergeht, müssen erst einmal gefunden werden. Oft ist es klar, wo es langgeht, doch manchmal ist einige Recherche gefragt. Sich mit Stadtbewohnern zu unterhalten oder auf seine Umgebung zu achten, kann sich also lohnen.

Da ich sowohl Fan der „Zelda“-Reihe bin als auch ein Liebhaber von Pfeil und Bogen in Videospielen, kann ich „Elliot Quest“ wirklich allen Jump&Run-Freunden ans Herz legen – ganz besonders den Nostalgikern unter euch.

Erhältlich für: Xbox One, PS4, PC, Wii U

Voodoo Vince Remastered

Besitzer einer Xbox könnten von „Voodoo Vince“ schon mal gehört haben. Die kleine Voodoo-Puppe macht sich in dem Jump&Run auf den Weg, seine Meisterin zu retten. Eigentlich feierte das Spiel vor 15 Jahren sein Debüt auf der Xbox. Nun läutet die Leinenpuppe also auf der Xbox One ihr Comeback ein – als nettes Remaster der Originalversion. Remaster bedeutet in diesem Fall, dass die Spielinhalte identisch bleiben – lediglich die Optik und die Steuerung wurden verbessert. Dass der Titel jedoch eineinhalb Dekaden auf dem Buckel hat, sieht man auf den ersten Blick. Aber es kommt auf die inneren Werte an – und die überzeugen.

Beim ersten Anspielen fiel mir auf, wie weichgespült heutige Titel sein können: Bei „Voodoo Vince“ hakelt die Steuerung ein wenig, ständige Tipps, wo der nächste Checkpoint ist, fehlen und auch die einzelnen Aufgaben, die Vince zu bewältigen hat, sind keine Kleinigkeit. Kurz gesagt: Anscheinend forderten Spiele ihre Nutzer früher deutlich mehr als es heutzutage der Fall ist (Ausnahmen wie „The Surge“ oder „Dark Souls“ mal ausgenommen). Allein deswegen lohnt sich der Blick auf diesen Titel.



Und dann wäre da noch die Abwechslung: Anstatt in jedem Level einfach blindlings irgendwelche Dinge einzusammeln, anschließend einen Boss umzuhauen und dann zur nächsten Mission zu eilen, ist bei „Voodoo Vonce“ auch Köpfchen gefragt: In einer Mission muss beispielsweise die Turmuhr manipuliert werden, damit einige Geschäfte öffnen. Das bringt immer wieder frischen Wind ins Spiel. Natürlich gibt es auch nervige Sachen: lange Laufwege, wenn man dank der Kamerasteuerung ganz oben auf dem Turm abgeschmiert ist und nun wieder hochlaufen muss. Oder zähe Passagen wie das Einsammeln von Kleidungsstücken, während Vince in einem Eimer die Wäscheleine heruntergleitet.

Insgesamt aber überzeugt der freche Kerl durch forderndes Gameplay, das herrlich altmodisch ist. Sollte dem Remaster ein Erfolg beschert sein, so könnte es für die mutige Voodoo-Puppe vielleicht erneut einen Auftritt geben – diesmal in modernem Gewandt. Zu wünschen wäre es dem kleinen Kerl jedenfalls.

Erhältlich für: Xbox One, PC

World to the West

Auch nach mehreren Stunden in „World to the West“ kann ich das Genre noch nicht ganz zuordnen. Woran das liegt? An dieser abgefahrenen Mischung aus Charakteren, die ihr im Verlauf der Story steuert. Grundsätzlich würde ich das Ganze vielleicht als eine Art „Zelda mit mehr Rätseln“ einordnen.



Aber mal ganz von vorne: Worum geht es? Nun ja: Eine magie- und teleportationsbegabte Zauberin landet durch einen dummen Zufall in einer ihr unbekannten Welt. Dort schlägt sie sich bis zu einer merkwürdigen, alten Dame durch, die sie bereits schon erwartet hat. Denn neben unserer Zauberin verirren sich noch vier weitere Charaktere zu der alten Dame, die dies als Schicksal ansieht.

Jede dieser Figuren lernt ihr in einem Kapitel kennen, in dem ihr mit maximal zwei dieser Charaktere agieren dürft, um deren individuelle Fähigkeiten kennenzulernen. Da wäre die eingangs erwähnte Zauberin Lumina, die Monstern mit ihrem Zauberstab eins auf die Mütze gibt und sich zudem schnell wegteleportieren kann. Dann ist da ein kleiner Junge namens Knaus, der besser nicht die direkte Konfrontation sucht: Dafür kann das Kerlchen prima buddeln und mit Dynamit umgehen. Die abenteuerlustige Teri verlässt sich eher auf ihre Geschwindigkeit, ihren Schal, den sie als Peitsche und Brücke einsetzten kann und ihre telepathischen Kräfte, mit denen sie Monster kontrollieren kann. Draufgänger Lord Clonington hingegen möchte jeden Feind direkt verprügeln.

Im späteren Verlauf könnt ihr (fast) frei zwischen den Charakteren wechseln – dazu müsst ihr jedoch an einem Totem stehen, die nebenher auch als Schnellreisepunkte dienen. Auf diese Weise knobelt und kämpft ihr euch durch eine kunterbunte Welt, die immer wieder mit kleinen Geheimnissen überrascht. Natürlich dürfen dabei teils fordernde Bossfights nicht fehlen. Und auch die obligatorischen Ausrüstungsgegenstände, die jedem Charakter neue Fähigkeiten versprechen, sind mit von der Partie. Verschiedene Areale der ziemlich großen Karte werdet ihr öfters besuchen und dort je nach gespielter Figur neue Geheimnisse oder Wege finde. Ein wirklich cleveres Design, das voll und ganz aufzugehen scheint.

Auch wenn mir das ständige Wechseln zwischen den Figuren anfangs verwirrend vorkam, weil sich jedes Individuum absolut unterschiedlich spielt, erreicht diese Spielmechanik, dass nie Langeweile aufkommt. Zudem regt dieser Rollentausch und die Kombination der Charaktere ständig zum Umdenken an, so dass keine Routine entsteht – und das ist ein dickes Lob an „World to the West“ zu verstehen. Für mich ist dieser Titel eine geheime Softwareperle.

Erhältlich für: Xbox One, PS4, PC

Seasons after Fall

Hier gibt es eigentlich nur eins zu sagen: Wunderschön! Denn bei „Seasons after Fall“ steht das Design und die Geschichte im Vordergrund. Das hübsch animierte Jump&Run lässt sich hervorragend Zwischendurch spielen und verzaubert bei jedem Besuch durch die farbenfrohe Gestaltung. Als Naturgeist, der die Kontrolle über einen kleinen Fuchs übernimmt, manövriert ihr euch durch die vier Jahreszeiten – immer auf der Suche nach großen Geistern, die wieder Ordnung ins Land bringen.



Ein wirklich fantastisch vertonter Erzähler und eine harmonische Hintergrundmusik machen dieses Abenteuer zu etwas Besonderem.

Anfangs sind die Rätsel und Hüpfeinlagen nicht sonderlich fordernd, sorgen durch die gute Steuerung und die hübschen Szenenwechsel dennoch für Unterhaltung. Je mehr Kontrolle unser Geist über die verschiedenen Jahreszeiten bekommt, desto komplexer werden die Rätsel: Denn manche Objekte reagieren nur zu einer bestimmten Jahreszeit – das kann also ganz schön knifflig werden. Doch keine Sorge: Eine Lösung ist fast immer schnell gefunden. Und den virtuellen Tod findet der kleine Fuchs ebenfalls nie: Denn Gegner finden sich in dem Spiel nicht. Daher ist diese kleine Indie-Perle genau das richtige für Spieler, die es mal gemütlich angehen wollen und sich gerne von märchenhaften Storys verzaubern lassen. Wie gesagt: Wunderschön!

Erhältlich für: Xbox One, PS4, PC

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix

Ja, der Titel kann verwirrend sein. Aber bevor ich hier in endlose Erklärungsversuche abdrifte, versuche ich mich kurz zu halten: Wer noch nie was von der „Kingdom Hearts“-Reihe gehört hat, sich aber für bunte, kurzweilige Action-Rollenspielchen interessiert, sollte zugreifen – dazu müsst ihr noch nicht einmal weiterlesen. Die Disc bietet so viele Inhalte (vier komplette Spiele plus zwei animierte Kurzfilme), dass es schwer ist, alles zusammenzufassen.



Worum es ungefähr geht? Nun gut: Hier treffen zwei Spiele-Universen aufeinander. Final Fantasy trifft auf Disney. Soll heißen: Ihr steuert sowohl weniger bekannte Charaktere wie Sona aus Final Fantasy, dürft aber später auch Figuren wie Mickey, Donald oder Goofy befehligen. Das Kampfsystem variiert dabei von Teil zu Teil: Mal haut ihr eure Gegner mit Schwert und Magie nieder, ein anderes Mal gibt es spannende Kartenduelle zu bestehen – Langweilig wird es jedenfalls nie. Mit dieser Kollektion werdet ihr jedenfalls mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate eure Freude haben – sofern ihr über die angestaubte Grafik dieser Remaster-Versionen hinwegsehen könnt. Zudem ist es eine ideale Vorbereitung für den im kommenden Jahr (endlich) erscheinenden drittel Teil der „Kingdom Hearts“-Reihe. Danke an Square Enix für diesen tollen Mix zweier fantastischer Welten.

Erhältlich für: PS4

Mayan Death Robots: Arena

Was für ein cooles Ding! Am besten ließe sich dieses Spiel als „Worms auf Speed“ zusammenfassen. Im Grunde geht es lediglich darum, sein Gegenüber beziehungsweise dessen Roboterkern zu zerstören. Eins-gegen-Eins: Als einer von insgesamt zehn Riesenrobotern muss die eigene Maya-Kultur verteidigt und der Kontrahent vernichtet werden. Das Spielprinzip ist dabei so simpel wie unterhaltsam: Eine der beiden Hauptwaffen auswählen, zielen und abwarten – nach ein paar Sekunden schießen beide Roboter gleichzeitig, was für mehr Dynamik sorgt. Spieler sehen dabei immer, welche Waffe sich der Gegner gerade aussucht und können darauf eventuell reagieren.



Ein nettes Feature: Nach jeder Runde erhaltet ihr einen „Baustein“ – maximal bis zu fünf. Diese könnt ihr anstatt einer Waffe auswählen und in einem gewissen Radius um euren Roboter platzieren. Was das soll? Ganz einfach: Damit verbaut ihr eurem Kontrahenten den direkten Zugang zu eurem Kern oder sperrt euer Gegenüber kurzfristig ein. Besonders hinterlistig ist diese Taktik, wenn euer Gegner bereits eine Waffe gewählt hat und schießen will. Was er wohl dazu sagen wird, wenn sich zwei Meter vor ihm eine Wand auftut und ihn die Explosion seiner eigenen Waffe erwischt? Eine Runde dauert höchstens zehn Minuten und macht Dank der humorigen Ideen, der netten Karten und der abwechslungsreichen Herausforderung irre Spaß – und das zum kleinen Preis!

Allein wegen der Kampagne lohnt sich diese Indie-Perle. Wer dann noch einen Kumpel auf der Couch neben sich sitzen hat, wird zusehen, wie schnell die Stunden ins Land gehen können. Daher: Nicht von den (wirklich) bunten Screenshots irritieren lassen und dem Game eine Chance geben – es lohnt sich!

Erhältlich für: Xbox One, PC

Thimbleweed Park

Ganz schön retro: Wer erinnert sich noch an die Zeit als Adventures auf dem Thron der Computerspiele saßen? Titel wie „Maniac Mansion“, „Monkey Island“, „Day of the Tentacle“ oder „Indiana Jones“ sind Klassiker, die jedem älteren Spielehasen ein Begriff sein sollten. Entwicklerlegende Ron Gilbert hat mit seinem neuen Team „Terrible Toybox“ nun eine Hommage an diese goldene Zeit der Adventures versoftet. „Thimbleweed Park“ wandelt jedenfalls auf den Spuren der kultigen Hits von damals – und fängt dabei fast den Charme der Klassiker ein.



Nicht nur die Optik orientiert sich mit ihrer Pixelpracht an die frühen 90er-Jahre, sondern auch die Handhabung ist ähnlich: Die Charaktere – fünf an der Zahl – werden über die Befehlsleiste gesteuert. Verben wie „Nehmen“, „Öffnen“, „Schaue“ oder „Nutze“ sollen dabei zu sinnvollen Aktionen kombiniert werden. Und siehe da: Persönlich fühle ich mich gleich um 20 Jahre jünger und verfalle dem Abenteuer komplett – auch wenn die Steuerung an der Xbox One etwas umständlich ist. Beim Kauf der PC- oder Xbox One Version erhaltet ihr jedoch beide Versionen. Dadurch darf jeder selbst entscheiden, auf welchem System er am liebsten spielt. Die Rätsel sind amüsant bis ganz schön verschroben – im ersten von zwei auswählbaren Schwierigkeitsgraden müsst ihr nicht so viel um die Ecke denken. Die Witze sind nett und die Charaktere… nun ja, die steuerbaren Charaktere sind etwas zu viel. Zwischen den fünf Helden hin- und herzuwechseln wird auf Dauer etwas mühsam. Hier wäre weniger etwas mehr gewesen. Zwar benötigen die meisten Rätsel keinen bestimmten Hauptakteur, doch wenn es um den Einsatz gewisser Hilfsmittel geht, sind lange Laufwege zum Tausch zwischen den Charakteren vorprogrammiert. Eine Art „Schnelltausch-Funktion“ würde dieses Problem beheben.



Ansonsten punktet der Titel jedoch auf ganzer Linie: Die Story ist ordentlich abgedreht, die Dialoge größtenteils witzig und die Anspielungen auf Klassiker dutzendweise vorhanden. Wer also auf eine lustige Zeitreise in die Zeit der abenteuerlichen Pixel Lust hat, sollte dem kleinen Örtchen Thimbleweed Park unbedingt einen Besuch abstatten.

Erhältlich für: Xbox One, PC, iOS, Android

Lock’s Quest

2008 voll im Trend, heute eine nette Nebenbeschäftigung: „Lock’s Quest“ ist die Auferstehung eines Nintendo-DS-Klassikers. In der Rolle des jungen Architekten Lock müsst ihr insgesamt 75 Tage voller Angriffe überstehen. Dazu baut ihr euch eine schicke Verteidigung aus Türmen, Fallen und Einheiten, um dann die anschließend anstürmenden Horden an mechanischen Blechkameraden niederzumachen. Selbst kann Lock natürlich auch auf die gegnerischen Roboter eindreschen, was Dank seiner Zusatzfähigkeiten ziemlich gut funktioniert.



Kurz gesagt: „Lock’s Quest“ ist eine coole Mischung aus Tower-Defense-Game und Rollenspiel. Viel mehr zu sagen gibt es dabei eigentlich nicht: Für ein paar Runden zwischendurch macht das Spielprinzip jedenfalls mächtig Spaß. Wer baut die beste Verteidigung und kann seine Heimat schützen?

Erhältlich für: Xbox One, PS4