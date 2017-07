von Matthias Probst und Kim Opel



Unglaublich – tatsächlich ist es nun schon über zwei Jahrzehnte her, dass ich, genauso wie weltweit zigtausende andere Spieler, von „WipEout“ und vor allem von „WipEout 2097“ an die gute alte PlayStation 1 gefesselt wurde. Diese beiden „WipEout“-Teile waren mehr als nur gute Spiele, da sie dank des Soundtracks, der Grafik und der gesamten Präsentation den Zeitgeist hervorragend trafen – und perfekt zum gewünschten Image der ersten PlayStation passten.

Mit der „WipEout Omega Collection“ kommt die Serie nun endlich auf die PS4 und die PS4 Pro, und das exklusiv und im zeitgemäßen HD- bzw. 4K-Gewand. Meiner Meinung nach gehört diese Serie auch schlichtweg zur PlayStation, weswegen ich sehr gespannt auf die Veröffentlichung war.

Aller guten Dinge sind drei

Wie der Name „Collection“ im Titel schon erahnen lässt, handelt es sich um keinen ganz neuen Titel, sondern eher um eine Art Spielesammlung, quasi eine technisch verbesserte Neuauflage der drei Teile „2048“, „HD“ und „HD Fury“. Wer diese Spiele also schon besitzt und kennt, der wird – wenig überraschend – relativ wenig Neues sehen. Mit neuen Inhalten hält sich die Omega Collection nämlich zurück.



Dennoch hoffe ich als „WipEout“-Fan der ersten Stunde natürlich auf einen kommerziellen Erfolg und infolgedessen auf ein Remake der beiden ersten Teile aus den 90er Jahren, sei es als DLC oder eigenständiges Spiel. Preislich hat Sony den Titel mit einer UVP zwischen 35-40 Euro fair angesetzt. Kann man durchaus so machen.

Nun aber zum Gameplay: „WipEout Omega Collection“ spielt sich hervorragend! Zusätzlich kommen auch ältere Zocker wie ich wieder in dieses nostalgische „WipEout“-Gefühl zurück. Die Strecken sind halsbrecherisch, die Action ist aufgrund der Geschwindigkeit und der Waffen furios, und der Schwierigkeitsgrad ist auch schon zu Beginn anspruchsvoll. Kenner der Serie werden sich bei der Steuerung, aber auch bei den Menüs und dem Soundtrack, sofort zurechtfinden. Rennspiel-Anfänger werden hingegen zu Beginn ein bisschen Eingewöhnungszeit benötigen. Doch keine Sorge: Lange dauert diese nicht.

Ein futuristisches Vergnügen

Für diejenigen unter euch, die vorher noch nichts über diese Serie wussten – „WipEout“ ist prinzipiell ein Rennspiel wie jedes andere. Soll heißen: Wer als Erster ins Ziel kommt, hat gewonnen. Doch anstatt zu fahren, gleiten wir mit unserem Fahrzeug bzw. Raumschiff mit Geschwindigkeiten jenseits der 500 km/h-Marke über die Strecken. Dank der Beschleuniger, die überall verteilt sind, dürft ihr teilweise sogar noch schneller über die Strecke heizen.



Des Weiteren gibt es auch Item-Boxen, um Waffen wie beispielsweise Raketen, Minen oder auch ein Schutzschild zu erhalten – „Mario Kart“ lässt grüßen. Mit deren cleveren Einsatz lassen sich also auch noch Plätze gutmachen. Sind die Strecken am Anfang noch relativ leicht zu bewältigen, werden diese dann im weiteren Verlauf immer schwieriger – was natürlich auch an der Geschwindigkeit liegt. Als Fahrer müsst ihr euch also ordentlich ins Zeug legen: Extrem enge Kurven lassen sich nur durch den Einsatz der Air-Brakes, die über die Schultertasten zu bedienen sind, meistern. In den höheren Geschwindigkeitsklassen werdet ihr daran nicht vorbeikommen und müsst dann auch über perfekte Streckenkenntnisse verfügen, um heil ins Ziel zu gelangen. Denn kollidiert ihr zu oft mit der Streckenbegrenzung oder mit den Gegnern, verliert ihr Energie und lauft damit Gefahr auszuscheiden. Darüber hinaus könnt ihr eure Gegner durch den Einsatz eurer Waffen abschießen und eliminieren.



Neben den klassischen Rennen erwarten euch auch sogenannte Zonenrennen, bei denen ihr so viele Runden wie möglich absolvieren müsst, während das Fahrzeug mit fortlaufender Zeit immer mehr an Energie verliert. Das heißt: Je mehr fehlerfreie Runden ihr schafft, desto länger bleibt ihr im Rennen. Zusätzlich gibt es auch reine Zeitrennen gegen die Uhr, in denen ihr eine bestimmte Rundenzeit oder Gesamtzeit auf mehrere Runden schlagen müsst, um eine Medaille zu erhalten.

Technisch ist ebenfalls alles im Lot: Die „WipEout Omega Collection“ läuft trotz der Geschwindigkeit sehr flüssig und butterweich, sei es im Einzelspieler-Modus, im Splitscreen oder im Online-Modus. Die Grafik und die Lichteffekte sehen einfach gut aus – alles ist scharf aufgelöst, egal ob auf der PS4 Pro oder auf der „regulären“ PS4. Auch der Soundtrack kann sich hören lassen – die Elektro-Beats und die kurze Sprachausgabe bei der Verwendung von Waffen tragen sehr zur typischen „WipEout“-Atmosphäre bei. Schön wäre noch eine Kompatibilität mit der VR-Brille gewesen, da es ideal zum Spiel passen würde. Wer weiß: Vielleicht hebt sich Sony das ja für einen späteren „WipEout“-Titel auf.

Fazit: Die „WipEout Omega Collection“ ist ein eindrucksvolles Remaster der „WipEout“-Teile „HD“, „Fury“ und „2048“ mit stylischer Optik, rasanten Fahrzeugen und halsbrecherischen Strecken. Mit 46 fahrbaren Schiffen in neun Modi auf 26 in beiden Richtungen nutzbaren Rennstrecken bietet diese Sammlung ordentlich Abwechslung. Mit ganz neuen Inhalten hält sich die Collection hingegen zurück, da es sich, wie der Name verrät, „nur“ um ein Remake anstatt um einen komplett neuen Titel handelt. Wer sich dies vor Augen hält, wird nicht enttäuscht und bekommt jede Menge Action geboten. Besonders für nostalgische Zocker und Fans von furiosen Rennspielen eine klare Kaufempfehlung!

Erhältlich für: PS4, PS4 Pro // Website: https://www.playstation.com/de-de/games/wipeout-omega-collection-ps4/