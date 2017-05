von Matthias Probst

Einfach köstlich: Da stapft der riesige Killerroboter namens „Gargbot“ auf die Siedlung der Menschen zu, während im Hintergrund rockige Musik zu hören ist. Um ihn herum haben sich Horden von grünen Orks versammelt, um ihre Eliteeinheit zu begleiten: „WAAAAAAAGH!“ schreien sie wild durcheinander.



Noch bevor die ersten von ihnen zur feindlichen Basis gelangen, gehen schon etliche von ihnen zu Boden. Die Menschen haben sich auf diesen Angriff vorbereitet. Doch mit dem Artilleriefeuer im Rücken kann eigentlich nichts schief gehen. Wenige Augenblicke später prallen die beiden Armeen aufeinander. Ein paar schnelle Klicks hier, ein paar Spezialfähigkeiten da – und schon ist die Mission siegreich beendet worden. Was für ein Spaß. Den hat „Dawn of War 3“ reichlich zu bieten.

Ein Freund der alten Schule

Persönlich bin ich ein Freund von Strategiespielen. Allerdings bin ich eher von der alten Schule. Soll heißen: Ich mag es recht gemütlich – mit dem Bau einer Basis und gemächlichem Vorrücken. Wenn es allzu hektisch zur Sache geht, werfe ich die Flinte schnell ins Korn. Daher sind auch Multiplayer-Partien nichts für mich. Mit „Dawn of War 3“ haben die Macher von Relic Entertainment versprochen, sowohl moderne Bedürfnisse von Strategen anzusprechen, dabei aber auch Leute wie mich nicht aus dem Auge zu lassen. Was soll ich sagen: Das ist ihnen ziemlich gut gelungen.

Denn der dritte Teil der Saga führt wieder alte Mechaniken wie den Basisbau ein, würzt dies jedoch mit individuellen Eliteeinheiten, die sich wie in einem modernen MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) spielen. Wer einen anderen Vergleich benötigt: Es spielt sich ähnlich wie ein „Warcraft 3“ – nur mit besserer Grafik, mehr Optionen und mehr Einheiten. Der Vergleich passt übrigens auch zur Story: Denn wie in „Warcraft 3“ wird die Geschichte in aufwendig animierten Zwischensequenzen präsentiert. Allein dafür lohnt es sich schon, die insgesamt 17 Missionen zu erfüllen. Nach 15 bis 20 Stunden sollten Genre-Kenner den Abspann vor sich und eine unterhaltsame Zeit hinter sich haben.

In der Kampagne übernehmt ihr abwechselnd die Kontrolle über die Menschen beziehungsweise die Space Marines, über die wilden Orks und über die agilen Eldar. Warum sich die drei Fraktionen streiten? Nun ja: Alle wollen den mysteriösen Speer des Khaine, der ihnen die Herrschaft über das Universum verspricht. Wenn das mal kein Anreiz ist?! Weil sich alle drei Parteien völlig unterschiedlich spielen, herrscht während der gesamten Zeit keine Langeweile. Ein gelungener Balanceakt, den man den Machern hoch anrechnen sollte.

Abbildung: Hersteller

Zwischen Hektik und Ruhe

Der vorher erwähnte Basisbau ermöglicht es, eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen und anschließend auf den Feind zu schicken, ganz wie in alten Tagen des Genres. Doch die Ressourcenverwaltung treibt euch dann doch etwas an. Anstatt nämlich mit einem Sammler fleißig Gestein oder sonst was abzubauen, gibt es die Ressourcen nur auf ausgewählten Punkten auf der Karte. Um also an Nachschub zu kommen, müsst ihr diese Punkte einnehmen und zusehen, wie sich euer Ressourcenkonto füllt. Dass durch den ständigen Kampf um diese Punkte eine gewisse Dynamik entsteht, muss ich wohl nicht erwähnen. Es gibt aber auch Missionen, die auf die Basis verzichten und euch mit den vorhandenen Einheiten haushalten lassen.

Apropos Missionen: Diese sind ebenfalls prima inszeniert und sorgen innerhalb der Einsätze durch interessante Wendungen für Abwechslung. Das Problem an der Sache: Solche Skripts, wie die Auslöser bestimmter Ereignisse genannt werden, erfolgen meist, wenn ihr eine unsichtbare Grenze überschritten habt.



Ein Beispiel: Nachdem ihr einen Punkt auf der Karte überschritten habt, müsst ihr eine Basis bauen und innerhalb von fünf Minuten eine Armee aufstellen, um den anschließenden Angriff zu überleben. Baut ihr jetzt aber schon vorher eine Basis und lasst euch alle Zeit der Welt, um ein riesiges Herr aufzustellen, bevor ihr den unsichtbaren Punkt überschreitet, so könnt ihr über den anstehenden Angriff nur müde lächeln. Damit steht und fällt in manchen Missionen der eigentlich fordernde Schwierigkeitsgrad.

Hinter die Einzelspielerkampagne können wir also getrost ein Häkchen setzen. Kommen wir nun zum Multiplayer-Abenteuer. Und da bin ich leider schon schnell raus. Warum? Ganz einfach: Weil hier die Elemente zum Tragen kommen, die ich im Solo-Modus getrost beiseite lassen konnte – an vorderster Front steht das sogenannte Mikromanagement. Sämtliche Einheiten warten mit Spezialfertigkeiten auf, die noch einmal für mehr Rumms sorgen. Will man diese Specials allerdings geschickt einsetzen, so sollte man auch die entsprechenden Tastenkürzel beherrschen oder verdammt schnell klicken können. An und für sich ist der Online-Modus eine coole Sache, aber eben kein Ort, an dem ich mich lange aufhalten würde. Das gilt aber auch für andere Vertreter in diesem Genre und liegt nicht an der Spielmechanik.

Um es kurz zusammenzufassen: „Dawn of War 3“ bietet wohl für jede Art von Spieler das passende Erlebnis – sofern man dem Gerne der Echtzeitstrategie nicht abgeneigt ist. Neulingen kann ich diesen Titel ebenfalls nur wärmstens empfehlen, da die ausführlichen Einführungen sehr viel über das Genre verraten. Für mich persönlich könnte das Spiel damit ein heißer Anwärter sein, um am Ende des Jahres in den Top Ten zu landen. Gut gemacht!

Erhältlich für: PC / Website: www.dawnofwar.com