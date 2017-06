von Matthias Probst



Scharfschütze Jon North hat ein Problem, nun ja, eigentlich hat er mehrere: Sein größtes ist jedoch, dass Jon North auch Kevin West oder Max Mustermann heißen könnte. So belanglos und vorhersehbar die Story nämlich ist, sticht auch Hauptakteur Jon North nicht heraus oder bleibt im Gedächtnis (für den Test musste ich sogar wieder auf der Website der Entwickler nach dem Namen schauen…).



Um es kurz zu machen: Wegen der Geschichte sollte sich das hier niemand kaufen. Spielerisch sieht die Sache zum Glück etwas anders aus – wenn auch mit leichten Abzügen in der B-Note.

Gute Figur am Abzug

In der Rolle des eben erwähnten Jon North geht es nach Georgien, um dort feindliche Soldaten aufs Korn zu nehmen. „Sniper Ghost Warrior 3“ bietet dabei alles, was sich ein Scharfschütze wünschen kann: abwechslungsreiche Einsätze, tolle Umgebungen, ein noch tolleres Equipment und dutzende Möglichkeiten, das jeweilige Ziel zu erreichen.



Meist sehen die Missionen in den insgesamt drei großen Open-World-Arealen wie folgt aus: „Eliminiert das Ziel XY“ oder „Haltet eurem Kollegen den Rücken frei“. Als kleine Zuckerstückchen müsst ihr noch zusätzliche Aufträge wie „Absolviere einen Treffer aus 500 Metern“ oder „Eliminiere drei Gegner von hinten“ erledigen – das bringt frischen Wind ins Gameplay. Dazu sucht ihr euch den perfekten Aussichtspunkt, inspiziert die Gegend und knipst die feindlichen Reihen Stück für Stück aus. Als kleine Unterstützung dürft ihr sogar mit einer ferngesteuerten Drohne gegnerische Soldaten markieren oder ablenken – nettes Feature. Später verbessert ihr das High-Tech-Accessoire mit weiteren Fähigkeiten.

Auf den niedrigen Schwierigkeitsstufen geht euch das System stets mit Hilfsanzeigen zur Hand. Wer es jedoch realistisch bevorzugt, der wählt den härtesten Modus, in dem ihr Windgeschwindigkeit, Entfernung und Drall eurer Kugel selbst abschätzen müsst – ganz schön knifflig und herausfordernd. Gelingt euch ein besonders guter Schuss, folgt eine Slow-Motion-Kameraverfolgung der Kugel bis ins Ziel. Keine Sorge: So brutal wie in „Sniper Elite 4“ wird das Ganze nicht in Szene gesetzt – zum Glück.

Die Hauptstory führt euch mit unterschiedlichen Missionen von Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet. Allein dafür solltet ihr ungefähr 15 bis 20 Stunden einplanen. Allerdings kommen Abenteurer ebenfalls auf ihre Kosten: Denn überall lauern Nebenaktivitäten, die euch neue Ausrüstung oder zusätzliche Erfahrungspunkte bescheren. All das ist jedoch immer optional.



Für die späteren Missionen empfiehlt es sich jedoch, etwas besser gerüstet zu sein. Besonders dann, wenn eure Gegner dicke Rüstungen tragen, die gezielte Schüsse benötigen, um durchdrungen zu werden. Spaß macht der Spielablauf jedenfalls – auch wenn er sich wie bei jedem anderen x-beliebigen Open-World-Titel anfühlt.

Schämt euch!

Zwei Sachen fand ich jedoch nicht so toll: Zum einen dauert es richtig lange, bis ihr eure erste Mission geladen habt. Ich konnte mir dabei gemütlich was zu trinken holen und vorher noch eine Toilettenpause gönnen. Ist die Karte einmal geladen, tauchen keine längeren Ladezeiten mehr auf. Dennoch: Komfort ist das nicht gerade…



Punkt zwei meiner Meckerliste ist jedoch etwas nerviger. Zuerst dachte ich, ich hätte was übersehen: Als ich ein feindliches Lager fast komplett ausgenommen hatte, tauchte in der Ecke des Bildschirms ein Speichersymbol auf – das Zeichen, dass das System meinen Spielstand gespeichert hat. Dachte ich zumindest. Da ich schnell einkaufen musste, schaltete ich die Konsole aus, um später weiterzumachen. Und siehe da: Ich durfte die gesamte Mission von vorne starten… Echt mies! Dieser Fehler ließ sich beliebig oft reproduzieren. Sterbe ich während des Einsatzes, darf ich am letzten Checkpoint starten, schalte ich das Spiel ab, war es das auch mit der kompletten Mission. Warum das denn bitte?

Insgesamt ist das jedoch Meckern auf einem hohen Niveau: „Sniper Ghost Warrior 3“ gibt euch genau das, was es verspricht: einen unterhaltsamen Scharfschützen-Shooter, der euch mit moderner Ausrüstung herumspielen lässt. Nur leider liefern die Macher von CI Games eine recht generische Umgebung samt klischeehafter Story, die das Abenteuer in die Mittelklasse sacken lassen. Wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, erwartet euch auf spielerischer und optischer Seite ein durchaus spaßiger Trip in die Wälder Georgiens. Dabei ist es dann auch egal, wenn ihr letztlich steuert.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC // Website: sniperghostwarrior3.com/