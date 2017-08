von Matthias Probst und Kim Opel



Als Formel-1-Fan freue ich mich natürlich auch in diesem Jahr auf die Neuauflage der gleichnamigen Rennspielreihe. Was war das damals im Jahre 1995 revolutionär, als das Ur-Formel-1 auf der PlayStation erschien und man mit den echten Fahrern in ihren Originalwagen auf den Originalstrecken um die Weltmeisterschaft kämpfen konnte. Hach, da werde ich richtig nostalgisch! Etliche Stunden habe ich damals in die Kurse investiert – an dieser Tradition halte ich auch heute noch fest.

Zugegebenermaßen sind die Veränderungen nach über zwei Jahrzehnten von Spiel zu Spiel eher im Detail zu finden. Wie gehabt könnt ihr auf den kompletten Fahrerkader und die Strecken des Jahres 2017 zugreifen. Die offensichtlichste Veränderung ist hier Valtteri Bottas im zweiten Mercedes, der das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg übernommen hat.



Mercedes lässt grüßen

An dieser Stelle sei sehr lobend und positiv erwähnt, dass sich Mercedes noch nebenbei als Gastgeber für die Präsentation dieses Spiels eingebracht hat. Codemasters und Koch Media haben keine Kosten und Mühen gescheut und zur offiziellen Präsentation Ende Juli in das Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart eingeladen. Dort gab es neben Snacks und Drinks auch eine ausführliche Führung durch das komplette Museum – eine geschichtliche Tour von den Anfängen des Automobils bis hin zu den heutigen Straßen- und Rennwagen.



Nach einer kurzen Präsentation von Game Developer Lee Mather ging es dann ans Eingemachte – das Hands-on in einem Playseat, in perfekter Lage direkt vor den originalen Weltmeisterautos von Mika Häkkinen und Lewis Hamilton! Eine bessere Location hätten sich die Entwickler wohl kaum aussuchen können.

Hier hatte ich dann die Gelegenheit, das Spiel ausgiebig zu testen. Mit ausgiebig meine ich fast zwei Stunden. Soviel vorweg: In einem Playseat mit Pedalen und Lenkrad mit Schaltpaddeln ist das Fahrgefühl natürlich noch um ein Vielfaches intensiver als vor der heimischen Konsole. Da die meisten Spieler aber wohl „nur“ mit dem Controller zocken werden, gab es seitens Codemasters auch die Möglichkeit, das Spiel damit zu testen.

Foto: Hersteller

Wie bereits erwähnt sind die Änderungen evolutionär und prinzipiell erst im Detail zu erkennen. Erfahrene Formel-1-Zocker wie ich finden sich somit direkt zurecht. Die Boliden werden den neuen Regularien entsprechend dargestellt – breiter, leichter, flacher und schneller. Euch stehen einzelne Rennen, der Multiplayer sowie die Meisterschaft – entweder in der originalen Reihenfolge oder in einer selbst gewählten – zur Verfügung. Im Multiplayer-Modus tretet ihr online privaten und öffentlichen Sessions bei und fahrt gegen ein umfassendes Feld von bis zu zwanzig Fahrzeugen, oder ihr nutzt einen der zwei „Zuschauer"-Plätze.



Des Weiteren könnt ihr mit eurem Alter Ego eine Karriere starten und über mehrere Saisons hin Erfahrungen sammeln und dabei die F1-Karriereleiter hochklettern. Das heißt, ihr bekommt zu Beginn nur Angebote von kleineren Teams und habt dabei nur solche Ziele zu erfüllen wie vor eurem Teamkollegen zu landen oder vereinzelt in die Punkteränge zu fahren. Falls ihr dann irgendwann so gut seid und ein Cockpit in einem Mercedes oder Ferrari ergattert, kann euer Ziel nur der WM-Titel sein.

An eurem Fahrzeug selbst könnt ihr natürlich auch wieder herumschrauben: Weit über 100 Einstellungen lassen sich übernehmen, um das passende Setup einzustellen. Die einzelnen Rennstrecken sind weithin bekannt, da im Vergleich zur Vorsaison keine neue Strecke dazugekommen ist. Dies hat Codemasters insofern kompensiert, indem alternative Streckenverläufe in Form von zusätzlichen Streckenvarianten angeboten werden, und zwar für die Kurse in Silverstone, Suzuka, Bahrain und den USA. Den Klassiker in Monte Carlo könnt ihr nun auch als Nachtrennen bestreiten – Singapur lässt grüßen. Als weiteres Leckerli gibt es auch Optionen wie Verfolgungsrennen oder Meisterschaften nur auf gewissen Strecken, zum Beispiel auf Stadtkursen.

Nostalgie pur mit den Classic Cars

Ein zusätzliches Schmankerl des Spiels sind die Classic Cars, also F1-Wagen aus früheren Epochen. Das gab es in ähnlicher Form auch schon mal in der 2013er Edition. Aus der jüngeren Vergangenheit gibt es beispielsweise den 2006er Renault von Fernando Alonso oder Schumis rote Göttin aus dem Jahre 2004. Fans wie ich können sich zusätzlich auch auf mehrere Weltmeisterautos der 80er- und 90er-Jahre freuen, die allesamt gegeneinander antreten können. Ein Wahnsinnsspaß! Wer schnell ist, sichert sich die Erstauflage als Special Edition mit Ayrton Senna‘s McLaren MP4/4. Schade nur, dass es nicht noch zusätzlich historische Rennstrecken von damals gibt. Aber da hätten wir vielleicht schon eine potenzielle Neuerung für "F1 2018".

Technisch ist weiterhin alles super: Die Grafik läuft auch am Start mit allen zwanzig Autos flüssig und ruckelfrei, die Strecken und deren Umgebung sehen realistisch aus. Vor allem bei nassen Rennbedingungen sind die Spiegelungen und Reflexionen auf den Autos und der Fahrbahn eine Augenweide. Das war auch in den Vorgängertiteln auf der PS4 beziehungsweise der Xbox One so, aber grafisch lässt sich halt eben auf diesem Niveau nicht mehr so viel herauskitzeln.

Fazit

Auch die neueste Auflage der Formel-1-Reihe weiß zu überzeugen. Neben dem gewohnt vollständigen Rennkalender der Saison 2017 mit allen offiziellen Strecken, Fahrern und Teams könnt ihr an eurer virtuellen Karriere arbeiten und euch vom Rookie zum Weltmeister entwickeln. Wem das zu viel ist, der kann auch einfach nur ein schnelles Rennen oder eine individuell erstellte Meisterschaft bestreiten. Zusätzlich bietet Codemasters ein Dutzend Classic Cars. Vor allem Zocker der älteren Generation freuen sich über die legendären Weltmeisterautos früherer Epochen. Abermals eine klare Kaufempfehlung!

Erhältlich für: PS 4, Xbox One, PC / Website: http://www.formula1-game.com/