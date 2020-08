Game-Tipp: Ein ausgefuchstes Abenteuer

Mit „New Super Lucky’s Tale“ sagt ein schlaues Füchslein einem gewissen Klempner den Kampf an.

So ein Schlamassel: Die Katzen haben das Fantasy-Reich übernommen. Anführer Jinx thront nun über allem. Er ist ein äußerst mächtiger Kater – was auch auf seinen Bauchumfang zutrifft. Allerdings hat er noch eine Aufgabe zu erledigen: Als Magier will er sämtliche Füchse aus der Welt vertreiben, weil er sie schlichtweg nicht leiden kann. Nur eine kleine Gruppe an Füchsen konnte sich bisweilen noch vor ihm retten – einem magischen Buch sei Dank.

Die Fuchstruppe rund um Jungspund Lucky wird jedoch bald aufgespürt ...