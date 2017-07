von Matthias Probst



„Leckeres Eis – kostenlos für jeden Besucher“ – die Worte auf dem Schild einer Eisdiele klingen bei dem hitzigen Wetter nur allzu verführerisch. Und in der Tat: Das Eis sieht zum Dahinschmelzen lecker aus – zumal der Preis nicht zu toppen ist. Also stapfe ich in froher Erwartung in Richtung der Eingangstür. Diese fliegt jedoch genau vor meiner Nase zu: Wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen – kommen Sie später nochmal. Ärgerlich. Auch bei späteren Besuchen zeichnet sich das gleiche Szenario ab. Irgendwie frustrierend…



Was das Ganze mit „Dungeon Defenders 2“ zu tun hat? Genauso fühlt sich das Spiel für mich an: Sieht super aus und macht auch wirklich Spaß – wenn man denn zum Spielen kommt.

Feierabend mit Dämpfer

Am späten Nachmittag oder in den Abendstunden konnte ich es bisher kein einziges Mal schaffen, mich auf den Servern des kostenlosen Spielchens einzuloggen: „Too much traffic“ heißt es da. Die Entwickler von Trendy Entertainment haben wohl eindeutig den Ansturm auf ihr Tower Defense Spiel unterschätzt. Selbst in den Mittagsstunden ist das Einloggen kein Vergnügen: Zwar komme ich fast immer ins Spiel, werden jedoch allzu oft während des Ladebildschirms zu einer Mission auf meinem Xbox One Startbildschirm abgesetzt – Neustart nötig…

Es muss wohl meine Liebe zum unterhaltsamen Vorgänger gewesen sein, dass ich mich dennoch hartnäckig Tag für Tag versuche einzuloggen. Denn wenn es mal gelingt und eine Mission startet, übertrumpft Teil 2 seinen Vorgänger mit Leichtigkeit.

Im Zentrum des Titels stehen insgesamt zehn tapfere Helden, die ein Fantasyreich verteidigen sollen. Dazu stehen ihnen neben allerhand magischen Fähigkeiten auch jeweils individuelle Abwehrtürme zur Verfügung, mit denen sie die angreifenden Horden zurückschlagen können. Generell gilt es auf den kleinen Missionskarten einen bestimmten Punkt zu verteidigen. In der Bauphase errichtet ihr eure Fallen und Türme. Anschließend geht es in der Kampfphase ans Eingemachte, wenn dutzende von Gegnern auf euch zuströmen.



Bis zu vier Spieler gleichzeitig können sich auf den Missionskarten tummeln und sich gegenseitig unterstützen. Die Kombination der verschiedenen Türme und Fähigkeiten zahlt sich dabei meist aus – und macht zudem unheimlich Spaß. Wer lieber alleine zockt, kann das in den Einstellungen mit einem Klick angeben. Dann werden euch auch keine anderen Spieler in die Quere kommen. Allerdings sind die späteren Missionen dann auch ziemlich knackig vom Schwierigkeitsgrad her.

Zwischen den Missionen (wenn euch der Ladebildschirm nicht aus dem Spiel schmeißt) dürft ihr euch in der Taverne austoben: Dort kauft ihr neue Ausrüstungsgegenstände oder verhökert eure gesammelten Stücke, verbessert Waffen, erwerbt neue Helden oder testet eure derzeitige Ausrüstung an Strohpuppen. Jeder der zehn Helden spielt sich dabei angenehm individuell. Neu ist diesmal, dass ihr pro Mission bis zu vier Helden gleichzeitig mitnehmen dürft: Per Knopfdruck verwandelt ihr euch dann während der Mission von einem Helden in den nächsten – prima Sache, um selbst verschiedene Kombinationen an Fähigkeiten und Türmen auszuprobieren.

Im Sammelwahn

Was die einzelnen Helden angeht: Die ersten vier, also die Jägerin, der Ritter, der Mönch und der Magier, sind relativ einfach zu ergattern. Einen dürft ihr euch zu Beginn kostenlos auswählen, alle weiteren habt ihr nach spätestens drei Missionen freigespielt. Bei den restlichen sechs Recken solltet ihr jedoch etwas sparen: Diese können entweder per In-Game-Währung freigeschaltet werden (was etwas länger dauern kann) oder ihr kauft sie euch mit echtem Geld – immerhin wollen die Entwickler ja auch was verdienen.



Käufer der rund 50 Euro teuren Collector’s Edition bekommen allerdings alle Helden und einige Extras direkt von Anfang an freigeschaltet. Aber keine Sorge: Alle Inhalte können auch durch reguläres Spielen mithilfe von In-Game-Währung erworben werden. Es dauert dann eben nur seine Zeit. Wer nicht warten kann oder will, investiert echtes Geld – ein faires System.

Kommen wir zur Gesamtbewertung: Im Kern ist das Ganze wirklich ein äußerst unterhaltsames Stück Software. Besonders mit Freunden im Team steigt der Spaß exponentiell an. Und genau diese Tatsache macht es umso frustrierender, wenn ich mich abends nicht auf den Servern einloggen kann. Ich will doch nur das leckere Eis.. ähm.. das Spiel ausprobieren. Trendy Entertainment sollte schleunigst etwas unternehmen, bevor sich Besucher einer anderen Eisdiele zuwenden.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC // Website: http://about.dungeondefenders2.com/