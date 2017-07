von Matthias Probst und Kim Opel



Nicht lange fackeln: Bevor es richtig losgeht, legt ihr euch ein Fahrerprofil an und rast eine kurze Einführungsetappe gegen die Uhr, in der ihr euch mit der Steuerung und den Ansagen eures Beifahrers vertraut macht. Hierbei solltet ihr – wie in Rallyespielen und in der Realität üblich – dessen Ansagen sowie die optischen Fahrhilfen dringend befolgen. Kleiner Tipp: Bei besonders scharfen Spitzkehren könnt ihr durch Nutzung der Handbremse wertvolle Zeit gutmachen. Nach Abschluss der Einführungsetappe wird euch eine von vier Schwierigkeitsstufen vorgeschlagen.



Ob Racer, Profi, Champion oder Furchtlos – jeder Zocker findet hier eine passende Herausforderung. Je höher die Schwierigkeit eingestellt wird, desto mehr Bonuspunkte und Preisgeld erhält euer virtueller Fahrer. Des Weiteren lassen sich auch Fahrhilfen wie beispielsweise ABS, Traktionskontrolle oder Automatikgetriebe an- bzw. abschalten, wodurch sich die Schwierigkeit benutzerdefiniert anpassen lässt. Hab ihr das Einführungsrennen beendet, landet ihr im Hauptmenü, welches euch mehrere Spielmodi wie Karriere, Zeitfahren, freies Rennen, Multiplayer oder eine Meisterschaft bietet.

Gamer – oder doch Simulation?

Eine große Neuerung: Gleich zu Beginn könnt ihr den Handling-Stil auswählen. Auf was steht ihr? Simulationslastig und damit realistischer und herausfordernder? Oder doch lieber arcadelastig (mit der Bezeichnung „Gamer“) und damit Fehler-verzeihender? Gerade Gelegenheitszocker werden sich über letztgenannte Möglichkeit freuen, da auf diese Art schnell und unkompliziert ein paar Rennen absolviert werden können. Eine feine Sache: Fahrfehler in Form von Ausritten in das Kiesbett kosten dann nur geringfügig Zeit. Die verfügbaren Vehikel bieten euch zudem einiges an Abwechslung. Hauptsächlich sind dies natürlich die üblichen und originalgetreuen Rallyautos mehrerer Klassen, wie beispielsweise ein Ford Focus, Mitsubishi Lancer Evo, VW Polo oder Citroen DS3. Darüber hinaus gibt es auch noch Buggys (teuflische Biester) oder historische Rallyeagen.

Insgesamt hat Codemasters den Fokus auf die klassische Rallye gelegt und bietet hierbei weltweite Rallye-Locations mit vielen unterschiedlichen Routen und Etappen. Je nach Land erwarten den Fahrer verschiedene Untergründe - in Schweden fahrt ihr über Schnee und Eis, während ihr in anderen Ländern über Schotter- oder Asphaltpisten brettert. Ein Kritikpunkt für Experten ist allerdings, dass nicht alle Länder der offiziellen Rallye-Weltmeisterschaft vertreten sind. Wer also die komplette WM originalgetreu nachspielen möchte, muss auf ein Spiel der WRC-Reihe zurückgreifen.

Zwischen den einzelnen Etappen kommt euer Fahrzeug in den Servicepark, in dem eventuelle Reparaturen erledigt werden können, falls der Wagen doch mal Schaden genommen hat. Hier kann auch noch am allgemeinen Setup getüftelt werden – für Schrauber ein Traum. Daneben gibt es unter anderem auch Rallyecross und Landrush-Events, in denen ihr nicht nur gegen die Uhr, sondern auch direkt auf der Strecke gegen andere Fahrer um den Sieg kämpft. Im Karrieremodus könnt ihr zudem euer eigenes Team gründen und managen – von der Autolackierung über Sponsoren bis hin zu euren Teammitgliedern ist alles individuell einstellbar.



Die Aussicht könnte schöner sein

Eine persönliche Bemerkung: Die Grafik bringt die Xbox One definitiv nicht ans Limit, mit den Referenztiteln wie zum Beispiel einem "Forza" kann „Dirt 4“ daher keineswegs mithalten. Dennoch ist die Präsentation trotz vieler matschiger Texturen ausreichend und sollte nur als kleiner Kritikpunkt angesehen werden. Die Soundeffekte sind solide – seien es die Ansagen des Beifahrers, die Motorengeräusche oder das Fahren auf verschiedenen Untergründen. Wenn man bei der Schweden-Rallye über Schnee und Eis fährt, klingt das natürlich anders als der Schotter, über den ihr in Wales brettert.

Fazit: Für Rallye-Fans sowie für Fans der Dirt-Reihe ein durchaus empfehlenswertes Spiel, das aufgrund der Möglichkeit zwischen zwei Steuerungsarten (Arcade und Simulation) wählen zu können, eine breitere Zielgruppe anspricht und so auch für den Gelegenheitszocker interessant ist. Schön, um ein paar Rennen unkompliziert abzuspulen. Grafisch bewegt sich der Titel auf einem gesunden Mittelmaß. Unterm Strich werden Rallyefreunde ihren Spaß an diesem Spiel haben.

Erhältlich für: Xbox One, PS 4, PC / Website: www.dirt4game.com