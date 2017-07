von Matthias Probst



Elegant und regelrecht umwerfend: Lady Twintelle stützt ihre Arme verführerisch in die Hüften, während sie über das Schlachtfeld stolziert. Dennoch ist ihr Gegner, Kid Cobra, auf der Hut. Denn Lady Twintelles mächtigste Waffen sind nicht ihre Hände, sondern die zu zwei Zöpfen verknoteten Haare, an deren Ende sich jeweils ein Boxhandschuh befindet. Mit diesen prügelt sich die weißhaarige Dame durch das Match – da helfen Kid Cobras schnelle Bewegungen wenig. „K.O.“ quittiert das Spiel mit dem letzten Angriff von Lady Twintelles Haarpracht. Das Ende eines sehr unterhaltsamen Aufeinandertreffens.

Allein dieses Beispiel zeigt, in welche Richtung sich Nintendos neuestes Prügelspiel bewegt: Ernst ist hier wirklich gar nichts. Der Spaß an der Sache steht eindeutig im Vordergrund. Um das Unterhaltungsniveau stets auf einer beachtlichen Höhe zu halten, hat sich Nintendo bei diesem Titel auch einiges einfallen lassen: Von der Präsentation über die gebotenen Inhalte bis hin zur Steuerung passt alles perfekt zusammen.

Das Herzstück von „Arms“ sind natürlich die Kämpfe. Hierbei vertrauen die Entwickler auf die abgekoppelten JoyCon-Controller der Nintendo-Switch-Konsole. Die dabei entstehende Kombination aus Tasten drücken und Bewegungssteuerung macht den Titel zu einem sehr interaktiven Unterhaltungsprogramm – aber ganz ehrlich: Mit dem „Switch Pro Controller“ spielt sich „Arms“ deutlich leichter.

Sobald einer der zehn Comic-Helden ausgewählt wurde, schlüpft der Spieler in dessen Rolle. Aus Sicht der Figur gilt es anschließend, sein Gegenüber auf die Bretter zu schicken. Ausweichen und zuschlagen – fertig. Zusätzliche Manöver wie Blocken, Zugreifen oder Hüpfen werden in der kurzweiligen Einführung erklärt.



Prügeleien für jedermann

Auch wenn das eigentliche Spielprinzip schnell erlernt ist, das Meistern dauert dafür eine Weile. Gelingen anfangs noch wilde Trefferkombinationen durch blindes Zuschlagen, lassen sich Gegner

in höheren Schwierigkeitsstufen nicht mehr so leicht besiegen. Auf das richtige Timing kommt es genauso an, wie auf das Lesen des Gegners. Und genau das macht im späteren Spielverlauf auch den Reiz des Titels aus.

Damit das Ganze nicht zu eintönig wird, liefert Nintendo massig Inhalte: Das fängt damit an, dass jeder Charakter bei jeder Schlaghand zwischen drei verschiedenen Handschuhen wählen darf, die jeweils eine Besonderheit aufweisen. Manche davon sind schnell, andere verursachen mehr Schaden oder decken eine größere Schlagfläche ab.

Hinzu kommen die unterschiedlichen Spielmodi: Als Einzelspieler geht es auf einen Grand Prix, bei dem es zehn Matches zu überstehen gilt. Doch das ist noch nicht alles: Mit dem „Teamkampf“, „Volleyball“, „Basketball“, „Ins Schwarze“ und dem „Hundertkampf“ haben Spieler jede Menge Herausforderungen zu meistern. Natürlich macht „Arms“ noch mehr Spaß, wenn ein Kumpel mit in den Ring steigt – entweder zum Kampf Seite an Seite oder gegeneinander. Dazu wird allerdings ein zweites Paar JoyCons oder ein anderer Controller benötigt.

Insgesamt liefert Nintendo mit „Arms“ ein 1A-Partyspiel ab, das mächtig Laune macht. Die vielen Charaktere mit ihren unterschiedlichen Boxvarianten und die reichlich vorhandenen Spielmodi lassen dabei keine Langeweile aufkommen. Die Bewegungssteuerung macht „Arms“ zwar noch spaßiger, aber auch deutlich schwieriger. Wer darauf keine Lust hat, sollte sich unbedingt einen Pro Controller zulegen. Davon abgesehen: In diesen Kämpfen steckt jede Menge Unterhaltung. Gut gemacht, Nintendo!