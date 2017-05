Variantenreich: Die Pursebag aus feinstem Kalbsleder (l.) ist in zwei Größen erhältlich. Die „Gabrielle“ (M.) in der Hobo-Form gibt es nicht nur in den Chanel-typischen Farben. Mit der Umsetzung als Rucksack bestätigt Karl Lagerfeld die Position dieses Taschenmodells als Must-have-Accessoire.

Foto: Chanel