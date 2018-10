Futuristischer Verwandlungskünstler

Vision Urbanetic ist der Name eines neuen Mobilitätskonzepts, das Mercedes-Benz auf der IAA Nutzfahrzeuge vorstellte. Das Besondere daran: Die Studie hebt die Trennung von Personenbeförderung und Gütertransport auf.

von Thomas Geiger

Er kann zwar weder fliegen noch schwimmen. Doch wenn man Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans, über den Vision Urbanetic sprechen hört, dann fühlt man sich auf Anhieb an das Fliewatüüt aus dem Kinderfernsehen erinnert. Denn so wie dieses Gefährt das Genre wechseln und die Welt retten konnte, will dieser Van von übermorgen nicht weniger als den urbanen Verkehrskollaps verhindern und die stetig wachsenden Städte wieder lebenswert machen.

Dafür setzt die Designstudie, die mit über fünf Metern Länge in etwa das Format des aktuellen Sprinter hat, nicht nur auf einen sauberen Elektroantrieb und auf das voll autonome Fahren ...