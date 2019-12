Designertaschen, edle Düfte und Bücher mit Wow-Effekt – mit diesen Weihnachtsgeschenken wird die Bescherung ein voller Erfolg.

Für stille Stunden und festliche Anlässe

Für stille Stunden und festliche Anlässe

Michael JUCHMES

Dezentes für Lippen, Lid und Co.

4 Nagellack „Rustworthy“ von Essie, um 11 Euro. Foto: Zalando.be

Nagellack „Rustworthy" von Essie, um 11 Euro. Foto: Zalando.be Lippenstift von Mac, um 19 Euro. Foto: Hersteller Puderperlen „Météorites Goldenland" von Guerlain, um 59 Euro. Foto: Hersteller Lidschattenpalette von Nyx, um 19 Euro. Foto: Zalando.be

Make-up unterm Weihnachtsbaum? Da ist Vorsicht geboten, schließlich hat jede Frau ihre Vorlieben. Auf Nummer sicher geht man etwa mit Lidschatten und Lippenstift in Nude-Tönen sowie dezentem Puder. Als Highlight: ein wenig Glamour auf den Nägeln.

Traumhafte Taschenspielereien

3 „Madame Chaine Calf Souple Christmas“ von Delvaux, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

„Madame Chaine Calf Souple Christmas" von Delvaux, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller „Guirlande" von Cartier, 1.950 Euro. Foto: Hersteller „Serpenti Diamond Blast" von Bvlgari, 3.400 Euro. Foto: Hersteller

Sie sind treue Begleiter, halten Taschentücher und Portemonnaie stets griffbereit und sind – zumindest für die Besitzerin – oft wertvoller als Gold. Die Rede ist natürlich von der heiß geliebten Handtasche. Eigentlich bleiben Frauen ihrem It-Piece stets treu – bei diesen Schmuckstücken machen sie jedoch gerne eine Ausnahme.



Glanzvoller König der Tiere

2 Links: Brosche „Leiw“ von Jacques Schneider aus Weißgold mit Diamantenbesatz, 9.500 Euro; rechts: Brosche „Leiw“ aus Silber, 160 Euro. Foto: Hersteller

Links: Brosche „Leiw" von Jacques Schneider aus Weißgold mit Diamantenbesatz, 9.500 Euro; rechts: Brosche „Leiw" aus Silber, 160 Euro. Foto: Hersteller Ohrringe von Gucci, um 550 Euro. Foto: Hersteller

Der Löwe gilt als Symbol von Macht und Stärke und ist seit Jahrhunderten Teil des Wappens von Luxemburg. Wer ihn an seiner Brust trägt, demonstriert nicht nur Heimatverbundenheit, sondern auch eine gehörige Portion guten Geschmacks. Wer es nicht ganz so bedeutungsschwanger mag, darf gerne zum tierischen Ohrschmuck greifen.



Gedrucktes für entspannte Stunden

3 „Garden of Lace – Carine Gilson“, 45 Euro. Foto: Editions Marked By Lannoo

„Garden of Lace – Carine Gilson", 45 Euro. Foto: Editions Marked By Lannoo „Das trägt die Queen" von Angela Kelly, um 15 Euro. Foto: Elisabeth Sandmann Verlag „Dior by Lindberg", 150 Euro. Foto: Taschen

Ein Hingucker für den Wohnzimmertisch? Oder ein Bildband zum Träumen? Mit einem edlen Coffee Table Book macht man garantiert nichts falsch. Fans der Netflix-Serie „The Crown“, die gerne ein wenig schmökern, freuen sich dagegen garantiert über das unterhaltsame Buch über den Stil der britischen Königin.



Cocooning zum Jahreswechsel

3 Duftkerze „Ecorce Rousse“ von Louis Vuitton, 220 g um 175 Euro. Foto: Hersteller

Duftkerze „Ecorce Rousse" von Louis Vuitton, 220 g um 175 Euro. Foto: Hersteller „Crème de corps whipped" von Kiehl's, 226 g um 37 Euro. Foto: Hersteller Teelichthalter von Iittala, um 15 Euro. Foto: Hersteller

Schneegestöber und Minusgrade – oder doch eher Schmuddelwetter und Nebelschwaden: Ende Dezember machen wir es uns gerne gemütlich, kuscheln gemeinsam auf der Couch oder lassen ein heißes Bad ein. Was noch fehlt – eine Duftkerze, eine pflegende Creme und und und -, findet sich an Heiligabend natürlich unterm Tannenbaum.



Geschmackvolle Duftkreationen

3 Eau de Cologne „Acqua Colonia Cotton & Almond“ von 4711, 50 ml um 20 Euro. Foto: Hersteller

Eau de Cologne „Acqua Colonia Cotton & Almond" von 4711, 50 ml um 20 Euro. Foto: Hersteller Eau de Parfum „Good Girl Dot Drama – Collector Edition" von Carolina Herrera , 80 ml um 134 Euro. Foto: Hersteller Eau de Toilette „L'Interdit" von Givenchy, 80 ml um 101 Euro. Foto: Hersteller

Nicht nur in der Küche duftet es derzeit himmlisch: Auch auf dem Gabentisch sind olfaktorische Leckereien zu finden. Besonders angesagt – nicht nur als Backzutat – ist derzeit Mandel (4711 und Carolina Herrera). Als Alternative bieten sich florale Düfte an.



Klassiker, die Freude bringen

4 Schlüsselanhänger von Omega, um 180 Euro. Foto: Hersteller

Schlüsselanhänger von Omega, um 180 Euro. Foto: Hersteller Stifteetui von Montblanc, um 145 Euro. Foto: Hersteller Schal von Samsøe & Samsøe, um 99 Euro. Foto: Hersteller Seidencarré von Hermès, 370 Euro. Foto: Hersteller

Ein edles Tuch, ein wärmender Schal oder ein praktischer Schlüsselanhänger: Manchmal muss es halt ein klassisches Geschenk sein, vor allem dann, wenn der oder die Beschenkte bereits wunschlos glücklich ist. Damit das Ganze nicht als einfallslos daherkommt, sollte das menschliche Christkind zumindest auf Qualität achtgeben.



So schön kann doch kein Mann sein

3 Eau de Toilette „Black“ von Baldessarini, 50 ml um 55 Euro. Foto: Hersteller

Eau de Toilette „Black" von Baldessarini, 50 ml um 55 Euro. Foto: Hersteller Rasierpinsel von Aesop, um 50 Euro. Foto: Hersteller „Soft Shaving Cream" von Acqua di Parma, 125 ml um 60 Euro. Foto: Hersteller

Bereits in Zeiten vor der Barbier-Schwemme legten Männer großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Daher darf unter dem Tannenbaum gerne ein wohlduftendes Geschenk platziert werden. Da sich das Rasieren zu einer Art Kultritual gemausert hat, freuen sich die Herren der Schöpfung sicherlich auch über passende Accessoires.



Stauraum für Streetstyler

3 Messengerbag von Christian Louboutin, um 1.590 Euro. Foto: Hersteller

Messengerbag von Christian Louboutin, um 1.590 Euro. Foto: Hersteller Umhängetasche von Strellson, um 200 Euro. Foto: Hersteller „Soft Trunk" von Louis Vuitton, um 2.400 Euro Euro. Foto: Hersteller

Eine klassische Aktentasche? Das kann doch jeder. In diesem Winter erobern trendbewusste Männer mit Messengerbags und Retrotaschen die Straßen Luxemburgs. Louis Vuitton geht sogar noch einen modischen Schritt weiter: Das französische Luxuslabel hat sein ikonografisches Kofferdesign auf Umhängetaschen übertragen.



Effektvolle Weihnachtsfreuden

3 „Minigram Bracelet“ von Louis Vuitton, um 395 Euro. Foto: Hersteller

„Minigram Bracelet" von Louis Vuitton, um 395 Euro. Foto: Hersteller Kette mit Lapislazuli und in 18 Karat Gelbgold gefasstem Türkis und Tigerauge von Oly Lynggaard, um 3.750 Euro. Foto: Hersteller Kette von Chanel mit Glasperlenbesatz, Preis auf Anfrage. Foto: Hersteller

Nicht nur der Christbaum wird zum Fest prächtig geschmückt: Auch an den Dekolletés und Handgelenken funkelt es nach der Bescherung. In diesem Jahr darf es gerne auch ein Collier oder Armband mit Anhänger sein – natürlich stilecht in einer mit Samt ausgelegten Schatulle.