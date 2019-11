Das Baby ist auf der Welt und das Leben steht auf dem Kopf. Wie gut, dass Familie und Freunde stets zur Seite stehen – mit Rat, Tat und tollen Geschenken.

Für Mama und die Kleinen

Michael JUCHMES

Für kleine Stars mit großen Bedürfnissen

Süße Tierfiguren, süße Comichelden – irgendwann ist auch mal Schluss mit dem süßen Zeug. Warum kann nicht auf allen Windeln etwas Cooles stehen, so wie etwa auf den Exemplaren von Little Big Change – erhältlich in den Größen 1 bis 6. Darauf findet man Begriffe wie „OUPS“, „PETIT“ oder „SALUT“, die auch auf Instagram für jede Menge Lacher sorgen.



Alles „PARFAIT“? Die Windeln gibt's in den Größen 1 bis 6. Foto: Hersteller

Das Material ist frei von Parfüm- und Schadstoffen und soll – laut Hersteller – das Auftragen einer zusätzlichen Lotion überflüssig machen. Preis pro Windel: 22 bis 39 Cent. Und für alle, die lieber Englisch mögen: Das Ganze gibt's auch mit Begriffen wie „HIPSTER“, „STAR“ oder „TIGER“.



Kleiner Helfer für die Zeit nach der Geburt

Die kleinen Racker sorgen nicht nur für schlaflose Nächte: Auch Mamas Körper ist in den Wochen und Monaten nach der Geburt gefordert. Naturkosmetikhersteller Weleda hat daher ab dem 30. November neben Stillöl und einem Stilltee mit Fenchel und Zitronenverbene auch eine Stillcreme im Angebot, die mit Hebammen und Apothekern entwickelt wurde.



Wenn der Wonneproppen mal wieder zu fest zubeißt: Stillcreme von Weleda, um 10 Euro. Foto: Hersteller

Die Creme mit Extrakten der Ringelblume soll auch bei Hautrissen behilflich sein. Preis: um 10 Euro.

Mollig warm und gut gepflegt

An dieses Utensil erinnert man sich ein Leben lang: Das Badetuch mit Kapuze verbindet jeder mit tollen Erinnerungen an die Kindheit und witzigen Badesessions mit Eltern und Geschwistern.



Kuschelig weich: Badetuch von Rituals. Foto: Hersteller

Auch Rituals hat eines der Stücke im Sortiment, verziert mit zwei Elefanten und gefertigt aus feiner Bio-Baumwolle. Preis: um 14,50 Euro.