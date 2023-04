Es muss nicht immer der nächste Blockbuster sein: Mit diesen fünf Games sollten auch die jüngsten Controller-Bändiger ihren Spaß haben.

Spieleperlen

Fünf Titel für kleine Gaming-Fans

Es muss nicht immer der nächste Blockbuster sein: Mit diesen fünf Games sollten auch die jüngsten Controller-Bändiger ihren Spaß haben.

Von Matthias Probst

Eine Magierin und eine Hexe, Actionhelden und ein weltbekanntes Schwein - diese und andere Figuren sorgen derzeit für mächtig viel Spaß auf der Konsole.

„Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon“



Eigentlich denken Insider beim Namen Bayonetta nicht gerade an familiengerechte Unterhaltung. Doch Nintendo hat der weltberühmten Magierin ein buntes Spin-off gegönnt. In diesem Abenteuer-Spiel steht Cereza, ein elfjähriges Mädchen, im Mittelpunkt (erst später erhält sie den Namen Bayonetta). Noch unerfahren und schüchtern, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Diese verschwand spurlos im verbotenen Wald von Avalon. Gemeinsam mit ihrer Plüschkatze stellt sich Cereza den Gefahren, die dort lauern. Denn durch einen Zufall wohnt dem Kuscheltier ein Dämon inne, der dem Mädchen beim Kampf gegen das Böse hilft.

Spielerisch wechseln die Herausforderungen zwischen leichten 3D-Jump&Run-Einlagen, fordernden Rätseln und natürlich den Kämpfen mit verhexten Monstern. Dank der innovativen Steuerung auf der Switch werden beide Charaktere gleichzeitig per Controller gesteuert. Nur in Kombination können Cereza und ihr Plüschtiger das Dunkle aufhalten. Das Spiel baut dabei auf einen wunderschönen Bilderbuch-Stil, der wie ein lebendes Aquarell-Gemälde wirkt. Das Ganze steht dabei etwas im Kontrast zur Hauptreihe, erklärt aber auf eine charmante Art die Hintergrundgeschichte der kleinen Hexe. Kleiner Tipp: Wer sich vor dem Kauf noch unsicher ist, sollte sich zunächst die kostenlose Demo herunterladen.

„DC Justice League: Kosmisches Chaos“

Mr. Mxyzptlks hat die Welt ins Chaos gestürzt. Der Scherzbold aus der 5. Dimension fordert damit die Helden und Heldinnen der Justice League zum Kampf. In quietschbunter Optik müssen hier Wonder Woman, Superman, Batman und Co. dem Schurken das Handwerk legen.

Jeder Charakter vertraut auf eigene Superkräfte, um in der offenen Welt Rätsel zu lösen und Feinde zu besiegen. Im Mehrspielermodus zu zweit macht die Heldenreise noch gleich mehr Spaß. Es gibt neben neuen Welten auch außergewöhnliche Kostüme und mächtige Fähigkeiten zu entdecken. Der Schwierigkeitsgrad orientiert sich dabei eher an Gelegenheitsspielern, die zwischendurch ihren Spaß haben wollen. „DC Justice League: Kosmisches Chaos“ (für Switch, Xbox, Playstation oder den PC) eignet sich daher optimal für das gemeinsame Spielen mit einem Elternteil.

„Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer“

Der Name täuscht: In diesem kindgerechten Abenteuer steht nicht Peppa Wutz, sondern ein Neuankömmling im Mittelpunkt. Kinder dürfen aus einer Vielzahl an Vorlagen ihren liebsten Charakter kreieren und gleich noch sämtliche Familienmitglieder, falls erwünscht. Danach es geht auf große Weltreise mit Peppa. An insgesamt sieben Orten gibt es Geheimnisse zu entdecken.

Jedes Level wartet mit neuen Charakteren auf. Dabei erhalten die kleinen Gamerinnen und Gamer (in einem sehr gemächlichen Tempo) allerlei Informationen über die Sitten und Bräuche an den unterschiedlichen Orten. Für weitere Abwechslung in „Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer“ (erhältlich für Switch, Xbox, Playstation oder den PC) sorgen kleine Mini-Spiele.

„Curse of the Sea Rats“

Handgemalte Schönheit: Bei diesem mit Action vollgepackten Jump&Run sticht die Optik zuerst ins Auge. Sämtliche Figuren und Settings sind handgemalt. Das Ganze wirkt wie ein interaktiver Zeichentrickfilm, bei dem man selbst die Kontrolle übernimmt. Die Story dreht sich um Seeleute und Piraten, die durch einen Fluch in Ratten verwandelt wurden. Um den Zauber aufzuheben, müssen sie die böse Hexe finden und ihr den Garaus machen.

Zur Wahl stehen vier unterschiedliche Ratten-Charaktere, die allesamt eigene Fähigkeiten mit ins Spiel bringen. „Curse of the Sea Rats“ (für Playstation, Xbox, Switch und den PC) spielt sich wie ein flottes 2D-Jump&Run mit einigen Rollenspiel-Elementen, denn jede der vier Ratten lässt sich individuell aufleveln und erlernt dadurch neue Fähigkeiten. Das Highlight stellen aber eindeutig die Bosse dar, die viel Geschick erfordern. Wer die meist zähen Bösewichte nicht alleine besiegen kann, sollte sich Verstärkung an Bord holen - bis zu vier Spielerinnen oder Spieler können gemeinsam in den Kampf ziehen.

„Witchcrafty“

In „Witchcrafty“ (erhältlich für Playstation, Xbox, Switch oder den PC) müssen Spielerinnen und Spieler die Welt vor einer dunklen Macht befreien. Das Studio Pidgeon Dev Games und Publisher Sometimes You schicken eine kleine Hexe auf eine gefährliche Reise. Ganz im Stil von klassischen 2D-Jump&Runs, wie man sie noch aus den 1990er-Jahren kennt, wird hier Geschick und Können gefordert.

Im Laufe der Reise erlernt die kleine Hexe immer mehr Zaubersprüche. Mit diesen Fähigkeiten eröffnen sich neue Wege – und damit weitere Gefahren. Der niedliche Pixel-Look soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es manchmal ganz schön knifflig werden kann.

