Urlaub auf Sparflamme: In diesen fünf Städten finden Sie günstige Hotels und preiswerte Restaurants.

Lifestyle 3 Min.

Spartipps

Fünf günstige Urlaubsziele mit Direktflügen ab Luxemburg

Urlaub auf Sparflamme: In diesen fünf Städten finden Sie günstige Hotels und preiswerte Restaurants.

Von Sarita Rao

Beschleicht Sie auch das Gefühl, dass der Januar ein endloser Monat ist? Brauchen Sie schon einen Urlaub, machen sich aber Sorgen wegen der steigenden Preise? Keine Sorge, diese fünf Orte sind perfekte Billigreiseziele für 2023, mit Direktflügen vom Flughafen Luxemburg.

Antalya, Türkei

Diese Stadt an der türkischen Mittelmeerküste bietet lykische, griechische und römische Ruinen, Strände und das Taurusgebirge. Der Kursverfall der türkischen Lira gegenüber dem Euro macht das Land generell zu einem relativ billigen Reiseziel. Die Preise in Antalya und Umgebung sind aber noch niedriger als anderswo.

Direktflüge von Luxemburg: 3 Stunden und 35/50 Minuten Flugzeit, drei bis vier Mal pro Woche von April bis Anfang November.

Durchschnittliche Kosten für ein 3-Sterne-Hotel pro Nacht: 31 Euro.

Kosten für ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant: 9,80 Euro.

Lissabon, Portugal

Lissabon steht auf der To-do-Liste vieler Reiselustiger. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Während die Preise auf dem ganzen Kontinent steigen, ist Portugal nach wie vor eines der Länder in Westeuropa mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten. Hinzu kommt ein mildes Klima. Die Hauptstadt ist mit Straßenbahnen, Bussen und einer Metro sowie einem Zug, der Sie zu den Stränden an der Küste oder in die Bergstadt Sintra bringen kann, leicht zu erkunden. Ein 24-Stunden-Ticket für Metro, Bus, Straßenbahn und Standseilbahn kostet weniger als 7 Euro pro Tag.

Direktflüge von Luxemburg: Es gibt tägliche Flüge nach Lissabon mit Tap Air, Luxair, Ryanair und Easyjet. Der Flug dauert drei Stunden.

Durchschnittliche Kosten für ein 3-Sterne-Hotel pro Nacht: 63 Euro.

Kosten für ein 3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant: 40 Euro.

Marrakesch, Marokko

Reisen in das Atlasgebirge von Marrakesch aus lasten nicht allzu sehr auf dem Urlaubsbudget. Ein Grund dafür ist der schwache Kurs des marokkanischen Dirham gegenüber dem Euro. Foto: Shutterstock

Machen Sie einen Einkaufsbummel durch die Suqs und überdachten Basare, besuchen Sie ein Berberdorf im Atlasgebirge oder unternehmen Sie von Marrakesch aus einen Kamelritt durch die Wüste. Organisierte Touren sind sehr preisgünstig, sodass Sie nicht fahren müssen, um aus der Stadt herauszukommen. Der marokkanische Dirham hat seit Anfang 2022 gegenüber dem Euro an Wert verloren, sodass Ausflüge, Übernachtungen und auswärtige Mahlzeiten preiswert sind.

Direktflüge von Luxemburg: Die Flüge gehen dienstags und samstags und dauern 3 Stunden und 25 Minuten oder 3 Stunden und 40 Minuten.

Durchschnittliche Kosten für ein 3-Sterne-Hotel pro Nacht: 46 Euro.

3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant: 28 Euro.

Budapest, Ungarn

Blick auf die Kettenbrücke in Budapest: Schönere Brücken als jene der ungarischen Hauptstadt findet man kaum sonst wo auf der Welt. Foto: Fern Morbach

Zwei Städte zum Preis von einer: Buda und Pest flankieren die Ufer der Donau. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie der Budaer Burg und der Matthiaskirche verfügt die ungarische Hauptstadt auch über natürliche heiße Quellen, in denen Sie ein Bad in einem der großartigsten Thermalbäder Europas nehmen können.

Direktflüge von Luxemburg: Ankunft in Budapest nach 2 Stunden und 10 Minuten. Flüge starten drei bis vier Mal pro Woche.

Durchschnittliche Kosten für ein 3-Sterne-Hotel pro Nacht: 54 Euro.

3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant: 35 Euro.

Warna, Bulgarien

Rustikaler Charme: Ein lokales Thermalbad am Schwarzen Meer in Warna. Foto: John Wreford / SOPA Images/Sipa USA

Diese Hafenstadt mit Stränden am Schwarzen Meer ist ein ideales Urlaubsziel für Familien. Es gibt zahlreiche Museen und Kirchen sowie Attraktionen für Kinder, von einem Zoo und einem Delfinarium bis hin zu einem Observatorium und einem Vergnügungspark.

Direktflüge von Luxemburg: Zweimal wöchentlich von Mai bis September, Flugdauer 2 Stunden 45 Minuten.

Durchschnittliche Kosten für ein 3-Sterne-Hotel pro Nacht: 59 Euro.

3-Gänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant: 31 Euro.

Die Preise stammen von hikersbay.com

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Luxembourg Times“. Die deutsche Version wurde zugunsten eines besseren Textverständnisses leicht angepasst.

Weitere Reisetipps finden Sie in unserem Dossier: Inspiration für den nächsten Urlaub

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.