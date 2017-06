von Birgit Pfaus-Ravida

„Mama, bitte. Alle haben so einen!“ Große Augen bei den Kindern kennen wohl alle Eltern, wenn es darum geht, das tollste, neueste Spielzeug abzustauben, das die Schulkameraden und Freunde haben und das stolz auf dem Schulhof gezeigt wird. Dieses Jahr ist es der Fidget Spinner. Den kleinen Propeller einfach zwischen Daumen und Zeigefinger halten, anstoßen und schon dreht er sich - im Idealfall gaaaanz lange. Dann kann man ihn auf allen Fingern nacheinander balancieren oder sogar drehend in die Luft werfen und ihn wieder auffangen. Die Fidget Spinners sind in jeder Farbe erhältlich, manche leuchten im Dunklen. Ob sie damit eine beruhigende Wirkung haben, das bezweifelt so mancher Beobachter. „Fidget“ bedeutet so viel wie fummeln oder nervös herumzappeln.



Zur Beruhigung gedacht

Die Idee zu den „Spinners“ hatte die US-Amerikanerin Catherine Hettinger bereits in den 1980er-Jahren. 1997 meldete sie ein entsprechendes Patent für das Spielzeug an, das junge Kinder ablenken und beruhigen sollte, etwa bei ADHS oder Autismus. Weil Hettingers Patent jedoch auslief, verdient sie heute mit dem Hype um ihre Erfindung kein Geld.



So war das schon seit Jahrzehnten immer wieder, wenn ein neuer Trend aufkam. Wohl jeder, der vor 1980 geboren ist, erinnert sich noch an das erste Mal, als er den 1974 erfundenen „Rubik's Cube“, den berühmten Zauberwürfel, in Händen hielt, und versuchte, alle Einzelteile des Drehpuzzles so zu verschieben, dass jede Seite eine einheitliche Farbe hat. Ein toller Trick war, einfach alle Aufkleber abzulösen und neu zusammenzusetzen – oder das Teil mit Gewalt auseinanderzubauen. Allerdings war es mit dem Spielspaß dann irgendwann vorbei.

Das Geschick auf die Probe gestellt



Mit Geschicklichkeit haben viele Spielzeug-Trends zu tun. So fasziniert das Jo-Jo schon seit der Antike, im 20. und 21. Jahrhundert machten sich erst aneinanderklackende Holz- und Metallkugeln breit, vor wenigen Jahren dann noch die „Fingerboards“, die aussehen wie kleine Skateboards. Noch gar nicht lange her ist der Loom-Bänder-Trend.



Der Rainbow Loom ist ein kleiner Webstuhl aus Kunststoff, mit dem bunte Gummibänder zu Armbändern und Anhängern verbunden werden – was gar nicht so einfach ist. Der Rainbow Loom wurde im Jahr 2011 von Cheong Choon Ng in Novi, Michigan, entwickelt und in den folgenden Jahren zusammen mit den kleinen, bunten Gummiringen in vielen Ländern der Erde verkauft und nachgeahmt. Kinder brachten sich auf dem Schulhof – oder über YouTube – gegenseitig bei, wie man Schlüsselanhänger in Eis- oder Katzenform herstellt, es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die sich komplette Bikinis oder gar Abendkleider „loomen“. Seit ein, zwei Jahren ist der Trend allerdings wieder so gut wie vorbei. Es gibt die bunten Bändchen nicht mehr an jeder Supermarktkasse, und wer noch Bänder oder andere Kunstwerke aus Gummiringen zu Hause hat, wird entsetzt feststellen: Sie zerbröseln nach einiger Zeit buchstäblich zwischen den Fingern.

Das kann auch mit einem fantastisch-ekligen Gadget passieren, das es über viele Jahre geschafft hat, Trendspielzeug zu sein, und das es heute sowohl in leuchtender als auch in pupsender Form gibt: Slime, eine glibberige Masse, die zwischen den Fingern hindurchläuft und an der auch die Ghostbusters ihre helle Freude hätten. Schon in den 1970er-Jahren kam es in einem ansprechenden Rotzgrün auf den Markt und wurde in einer Mülltonne verkauft. Wer den Original-Slime von den Eltern nicht bekam, konnte versuchen, ihn mit allerlei glibberigen und schleimigen Zutaten aus Haus und Garten nachzumachen. Das Ergebnis war, nun ja, nicht immer zufriedenstellend.

Für den Schulhof besser geeignet sind Spiel- und Sammelkarten. Da gibt es natürlich rund um Sportereignisse die verschiedensten Alben, die dazu einladen, ein Vermögen für Aufkleber auszugeben. Nicht zu vergessen die Spielkarten von Pokémon und Yogijoo, die ebenfalls seit vielen Jahren in Schulranzen und Manteltaschen gehegt und gepflegt, verzweifelt verteidigt und hinterhältig geklaut werden.



Apropos geklaut: Hinter Pokémons kann man auch virtuell herlaufen. „Pokémon Go!“ war das Spiel, das vor allem im vergangenen Jahr massenhaft Kinder wie Erwachsene nahezu pausenlos mit gesenktem Kopf und aufs Handy starrend herumrennen und in manches Baustellenloch fallen ließ – auf der Jagd nach den kleinen Kampf-Tierchen, die sich auf virtueller Ebene in der realen Welt versteckt halten. Sie können im Linienbus sitzen oder in der Arztpraxis – sie sind unter uns wie jedes Trendspielzeug jeder Dekade.



Sie terrorisieren uns sogar – wie das virtuelle Tierchen Tamagotchi, das in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre in eiförmigen Schlüsselanhängern wohnte und Kinder dazu zwang, zu festen Zeiten Pandabären, Kätzchen und Hunde zu „füttern“ – und darüber vielleicht zu vergessen, mit dem echten Familienhund wie versprochen Gassi zu gehen. Denn das war, ist und bleibt die Herausforderung: Trotz toller Spielereien das echte Leben zu meistern, ohne die Umwelt zu nerven.