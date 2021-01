Friseur Fred Mendes: „Männer sind definitiv ängstlicher“

Von Jon Bon Jovi über DIY-Schnitte bis zur Dauerwelle – Fred Mendes zählt zu den besten Herrenfriseuren des Landes.

Fred Mendes weiß nicht nur was in, sondern auch was auf den Köpfen der Luxemburger Männer vorgeht. Bereits seit 29 Jahren schneidet, färbt und stylt der 45-jährige Friseur aus Zolver den unterschiedlichsten Menschen im Limpertsberger Salon Ferber die Haare. Das Universum der Damenfrisuren sei zwar definitiv abwechslungsreicher, trotzdem hat sich der Haarkünstler der Herausforderung gestellt, Jahr für Jahr mehrere eigene Herrenkollektionen zu entwickeln.

Zum einen dienen sie als Inspiration für trendbewusste Kunden, die genug von ihrem ewig gleichen Erscheinungsbild haben, zum anderen nimmt Mendes damit an internationalen Friseurwettbewerben teil ...