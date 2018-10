Die großen Ferien scheinen schon wieder ewig her zu sein. Zurück im Büro verfällt man nur allzu schnell dem alten Trott. Dabei könnte etwas Umgestaltung und frische Farbe für neue Motivation und ein gesünderes Arbeiten sorgen.

Frisch ans Werk

Nicole WERKMEISTER Die großen Ferien scheinen schon wieder ewig her zu sein. Zurück im Büro verfällt man nur allzu schnell dem alten Trott. Dabei könnte etwas Umgestaltung und frische Farbe für neue Motivation und ein gesünderes Arbeiten sorgen.

Der schwere Holzschreibtisch nebst Zimmerpalme hat im Büro so langsam ausgedient. Mit den Veränderungen im Arbeitsablauf haben sich auch die Ansprüche an das Mobiliar geändert. „Floating“ soll es sein, flexibel und mit Wohlfühlcharakter. Denn auch den Interior-Designern und deren Auftraggebern ist aufgefallen, dass heute kaum noch jemand einen „Nine-to-Five“-Job hat, nach dessen entspannter Verrichtung die Freizeit im Mittelpunkt steht. Vergleicht man die Menge an Zeit, die man zu Hause verbringt, mit der im Büro, überwiegt – vom Schlafen mal abgesehen – meist letztere. Grund genug also, um sich in Sachen Büroeinrichtung etwas mehr Gedanken zu machen. Sei es als Selbstständiger, der seinen Arbeitsbereich frei gestalten kann oder als Unternehmer, der sich und seinen Angestellten ein besseres Arbeitsklima gönnen möchte.

Subtiles Branding

Dass sich ein solcher Schritt sowie die damit steigende Zufriedenheit und Gesundheit des Personals auch in wirtschaftlicher Hinsicht lohnt, weiß man bei den Mega-Konzernen längst zu nutzen. Google bietet seinen Mitarbeitern im „Googleplex“ im kalifornischen Mountain View auf 93 000 Quadratmetern nicht nur offen und hell gehaltene Büroräume, sondern auch Freizeiteinrichtungen und Restaurants. Ein ähnliches Konzept verfolgt man auf dem Microsoft Campus in Washington, wo ebenfalls viel Wert auf Tageslicht und eine loftartige Arbeitsatmosphäre gelegt wird, die zudem Rückzugsmöglichkeiten und Treffpunkte beinhaltet. Als wesentliches Gestaltungselement verwendet man – im Sinne der Identifizierung mit dem Unternehmen – die jeweiligen Farben der Marke.



Zweisitzer "Plenum" mit hoher Rückenlehne von Republic of Fritz Hansen, ab 5 425 Euro. Foto: Hersteller

Sanfte Farbwelt

Nun muss man im eigenen Büro nicht unbedingt massives Branding betreiben. Eine Farbgebung, die zur Corporate Identity des Unternehmens passt, kann auch subtil mit einigen Details unterstützt werden. Für Mobiliar und Sitzmöbel sollten vor allem Farben gewählt werden, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Hier setzen die Interior-Designer derzeit auf gebrochene Farbtöne, die von Nude und Terrakotta über Ocker bis zu Senfgelb reichen. Das Spiel mit solchen Farbschattierungen lässt sich auch in andere Farbräume, wie etwa helle Blau- oder Grüntöne, übertragen. Wichtig ist, dass die Farben eher sanft als kräftig wirken, um nicht zu dominant zu wirken und gut kombinierbar zu bleiben.

Raum für Rückzug

So praktisch der Verzicht auf trennende Wände in Großraumbüros und Eingangsbereichen auch ist: Oft wird die Raumakustik und das Wohlbefinden des Einzelnen dadurch beeinträchtigt. Um kleinere, vor Zugluft und unangenehmen Blicken geschützte Bereiche abzugrenzen, sind flexible Trennwände wieder im Kommen. Ebenso wie die etwas neueren Sofas und Zweisitzer mit überhohen Rücken- und Seitenlehnen. Neben dem Büro- und Objekteinrichter Arper, der für beide Funktionen eine Vielzahl an Lösungen anbietet, hat man nun auch bei Republic of Fritz Hansen eine neue Serie an Ein-, Zwei- und Dreisitzern entwickelt, die an die Gestaltung früherer Zugabteile erinnern. Um das Arbeiten dort zu ermöglichen, werden Netzstecker, USB-Anschlüsse sowie festmontierte oder separate Tische als Zusatzmodule angeboten.

Grenzen aufgehoben

Womit wir schon beim nächsten Trend wären: Ebenso wie Arbeits- und Privatleben heute immer mehr ineinandergreifen, verschwimmen auch die Grenzen in puncto Gestaltung. Das Büro wird immer wohnlicher und enthält Möbelstücke, die ebenso zu Hause Verwendung finden könnten. Beispielhaft sei hier das modulare Sideboard der Systemmöbelserie „Mesh“ von Werner Aisslinger für Piure genannt, das in verschiedenen Ausführungen – als Variante „Living“ oder „Office“ – für beide Räume gedacht ist. Selbst Deko-Elemente sind im Büro erlaubt, wie es Diesel Living mit der etwas ironischen Interpretation des ewig klickenden Achziger-Jahre-Klassikers vormacht, den man in der Neuzeitversion als Lampe „Wrecking Ball“ (Abrissbirne) taufte. Von der Welt der Kreativschaffenden beeinflusst sind vermehrt aus Ateliers entlehnte Elemente anzutreffen: kunterbunt bemalte Henkeltassen, die als Stiftehalter dienen oder überdimensionale Pinnwände, die sich zur Gestaltung von Moodboards eignen. Fein säuberlich an den Haken gehängt wird die Garderobe raumsparend, aber geschmackvoll, mit schlichten Gittersystemen wie dem jüngst erweiterten Programm von String.



Pendelleuchte „Wrecking Ball“ von Diesel Living in Kooperation mit dem italienischen Leuchtenhersteller Foscarini, ab 480 Euro. Foto: Hersteller

Zurück zur Natur

Dem allgemeinen Trend Richtung Natur und Gesundheit geschuldet ist die Tendenz zu Materialien, die möglichst natürlich sind und das Raumklima nicht beeinträchtigen. So findet Massivholz – in schlichter Formensprache – den Weg zurück ins Büro, gepaart mit Elementen aus Stahl, die für den modernen Look sorgen, und hochwertigen Polsterstoffen, die den Wunsch nach einer angenehmen Haptik erfüllen. Wo immer möglich sollte Tageslicht und eine Sicht ins Freie großzügig in die Planung eingebunden werden. Zusätzliche Leuchtmittel können das Spektrum von Tagelicht ergänzend imitieren.