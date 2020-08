Forschung: Gesundheit geht durch den Darm

Mikrobiologe Mahesh Desai über über den Zusammenhang zwischen richtiger Ernährung und allgemeinem Wohlbefinden.

Mahesh Desai ist Mikrobiologe am Luxembourg Institute of Health (LIH). Der 38-Jährige erforscht dort unter anderem das im menschlichen Darm vorhandene Mikrobiom. Im Interview erklärt der Wissenschaftler, was man für eine gute Darmgesundheit tun kann und warum ein gesunder Darm auch die restlichen Organe beeinflusst.

Mahesh Desai, womit genau beschäftigen Sie sich in Ihrer Forschung?

Wir arbeiten daran, wie sich die Veränderung unserer Essgewohnheiten – vor allem die Tatsache, dass wir weniger pflanzliche Produkte und weniger Ballaststoffe zu uns nehmen – auf unser Wohlbefinden auswirkt ...