Flinkes Kraftpaket

Nur wenige Wochen sind es her, dass die umfangreich überarbeitete Mercedes-Benz C-Klasse vorgestellt wurde. Und schon schiebt die Performance-Abteilung AMG die Spitzenversion, den C 63, nach – noch dynamischer, noch hochwertiger ausgestattet und ausstattbar …

von Henri Leyder

Wenn die „Haifisch“-Front mit dem bekannten Markenstern in der Mitte der Kühlermaske im Rückspiegel auftaucht, weiß jeder Insider, dir sitzt ein AMG GT R im Nacken, das zweisitzige Topmodell mit dem Familiennamen Mercedes-Benz. Doch das ändert sich in diesen Wochen, denn künftig könnte es sich auch um eine Limousine, ein Coupé, einen Kombi oder ein Cabriolet der C-Klasse handeln, das AMG veredelt hat. Die vertikalen Lamellen in Hochglanzchrom und die breite Frontschürze mit den großen Lufteinlässen heben die Performance-Modelle von ihren genügsameren Schwestern ab.

Bei einem Rundgang um das Objekt der Begierde bieten unter anderem aerodynamisch optimierte, tantalgrau lackierte Felgen einen Blickfang, dann das Heck mit seinen überarbeiteten Doppelendrohrblenden und dem neuen ausdrucksstärkeren Diffusor dazwischen, außerdem die Abrisskante in Wagenfarbe auf dem Kofferraumdeckel.

Optisch also ein starker Auftritt, beim Antritt ein nicht minder starker, ja geradezu kraftvoller. Ein Blick unter die Motorhaube rundet dieses Bild vollends ab, die Wanne ist randvoll gefüllt, das Meiste piekfein abgedeckt. Der Schriftzug auf dem Motor verrät den Namen des Technikers, der die Achtzylindermaschine – alleine – zusammengebaut hat. Jeder Motor ist sozusagen ein Einzelstück – ein hochwertiges.

Weshalb nicht sogar von einem Einzelstück sprechen, wenn es um das gesamte Fahrzeug geht?

Die Ausstattungsauswahlpalette ist nämlich nicht nur sehr groß, sondern auch noch unwiderstehlich. Bei der Motorisierung ist die Wahl hingegen schnell getroffen: nur ein Triebwerk, aber in zwei Leistungsstufen (siehe "Technische Daten"), als C 63 und C 63 S gekennzeichnet. Letztere bietet ein noch verlockenderes Equipment, kostet zusätzliche 8 658 Euro. Bei Listenpreisen für den C 63 von 88 803 bis 98 865 Euro (von Limousine bis Cabrio) ein Pappenstiel …



Ob mit Touchpad und Controller, Touch Control Buttons am Lenkrad oder per Spracheingabe – das Bedienkonzept des C 63 ist vielseitig und flexibel. Foto: Daimler

Neun statt sieben Fahrstufen

Der V8 stammt direkt vom AMG GT, das neunstufige Automatikgetriebe feiert im C 63 hingegen seinen Einstand; bisher reichten sieben Stufen aus. Motor und Getriebe bilden eine fein aufeinander eingespielte Einheit. Die Übergänge der Gangstufen erfolgen filigran, bei der manuellen Bedienung über die Schaltwippen blitzschnell, in den Fahrprogrammen „Sport“ und „Sport+“ enorm kraftvoll. Eine nasse (Ölbad-)Anfahrkupplung optimiere das Ansprechverhalten auf die Gaspedalbefehle des Fahrers, insbesondere beim Spurt und bei Lastwechseln, erklären die Ingenieure die Wahl der gewählten Technik. Das Hinterachssperrdifferenzial stellt optimale Traktion sicher.

Der neue C 63 ist insgesamt ein hochwertiges Automobil, das genialen Fahrspaß im Gepäck hat. Die Ausstattung steht dem in nichts nach, „optional“ ist das Oberklasseniveau schnell erreicht. Die Bedienung ist durchdacht, gibt kaum Rätsel auf, auch das volldigitale Cockpit nicht.



Einige Funktionen können gleich über zwei verschiedene Wege geschaltet werden. Freunde erstklassiger Technik werden geradezu verwöhnt, sechs Fahrprogramme und vier Agilitätsfunktionen stehen zur Wahl, wobei die Reaktionszeit des ESP sich dem gewählten Fahrprogramm anpasst. Auch das elektronisch geregelte Dämpfungssystem lässt sich einstellen – um nur diese technischen Bonbons hervorzuheben.

Technische Daten

Motor: 4,0-Liter-V8 mit zwei Abgasturboladern; Leistung: C 63: 350 kW (476 PS), C 63 S: 375 kW (510 PS) bei jeweils 5 500 bis 6 250 U/min; maximales Drehmoment: 650 Nm bei 1 750 bis 4 500 U/min bzw. 700 Nm bei 2 500 bis 5 000 U/min; Kraftübertragung: Neun-Gang-Automatik, Heckantrieb; Länge x Breite x Höhe: 4 757 x 1 839 x 1 426 Millimeter; Leergewicht: 1 670 Kilogramm: zulässiges Gesamtgewicht: 2 175 Kilogramm; Kofferraumvolumen: 435 Liter; 0-100 km/h: 4,1 bzw. 4,0 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: 250* bzw. 290 km/h; NEFZ-Verbrauch: 9,9 Liter pro 100 Kilometer; Tankinhalt: 66 Liter; CO2-Ausstoß: 227 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 88 803 bzw. 97 461 Euro. (*elektronisch begrenzt)