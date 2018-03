Das Fleisch in Flaschen gibt's nun auch in Luxemburg. Metzgermeister Peter Klassen will von Temmels aus mit dieser verrückten Idee den Weltmarkt erobern, doch ihn erreichen auch viele Hassbriefe.

Lifestyle 11 Min.

Fleisch, das aus der Flasche kommt

Sarah Muenchen Das Fleisch in Flaschen gibt's nun auch in Luxemburg. Metzgermeister Peter Klassen will von Temmels aus mit dieser verrückten Idee den Weltmarkt erobern, doch ihn erreichen auch viele Hassbriefe.

Das erste Jahr war eine Katastrophe ...