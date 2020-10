Fashion Week Paris: Zurück zum Alltag

Trotz der Corona-Krise versuchte man in der europäischen Modehauptstadt Paris ein wenig Normalität zu bewahren. Doch ganz so wie früher lief die Fashion Week nicht ab - das bestätigt auch Model Caroline Reuter.

Ergibt Mode in dieser apokalyptischen Welt eigentlich einen Sinn? Diese Frage warf der georgische Designer Demna Gvasalia vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Magazin „Women's Wear Daily“ auf. Die Antwort lieferte er prompt: Ja! „Ich habe festgestellt, dass die Menschen selbst während der Pandemie Neues wollen, sogar mehr als sonst, um sich von diesem Schrecken abzulenken“, so der kreative Kopf der französischen Luxusmarke Balenciaga.

Zurück zur Normalität kehrte er während der Pariser Modewoche, die an diesem Dienstag endete, aber nicht: Das Label präsentierte lediglich ein neunminütiges Video mit einer Pre-Collection für Frühjahr/Sommer 2021 ...