„Classic Blue“, die Farbe des Jahres 2020, steht für eine Rückbesinnung auf vorhandene Stärken. Bereits in der aktuellen Saison wurde der Trendton von vielen Labels in den Kollektionen verarbeitet.

Farbe des Jahres: In der Ruhe liegt die Kraft

„Classic Blue", die Farbe des Jahres 2020, steht für eine Rückbesinnung auf vorhandene Stärken. Bereits in der aktuellen Saison wurde der Trendton von vielen Labels in den Kollektionen verarbeitet.

„Farbe des Jahres“ – dieser Titel wird seit dem Jahr 2000 vom US-Unternehmen Pantone verliehen, um dem herrschenden Zeitgeist auch gestaltungstechnisch Ausdruck zu verleihen. In das neue Jahrtausend startete man damals mit „Cerulean“, einem Blauton zwischen zartem Azur- und dunklem Himmelblau – einer Farbe, die in der Folge von zahlreichen Mode-, Kosmetik- und Designunternehmen verstärkt in ihren Kollektionen aufgegriffen wurde und sogar im Erfolgsfilm „The Devil Wears Prada“ einen großen Auftritt hatte.



In das Jahr 2020 schickt Pantone den Konsumenten nun mit „Classic Blue“, einem Farbton, der laut Pantone-Vizepräsidentin Laurie Pressman an das Blau des Horizonts bei Sonnenuntergang erinnern soll. Er wirke beruhigend und rege zum Nachdenken an, unterstreiche dabei auch den Wunsch nach einer verlässlichen Grundlage, auf der die Menschen aufbauen können, wenn sie die Schwelle zu einer neuen Ära überschreiten.



„Wir leben in einer Zeit, die Vertrauen und Zuversicht erfordert. Wir alle sehen diesen blauen Himmel und können uns darauf beziehen, er ist zugänglich“, erklärte Laurie Pressman im US-Magazin „Times“.



