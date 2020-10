Fahrbericht New Renault Captur: Gelungenes Remake

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Captur hat Renault einen Treffer gelandet. Halb Kompaktwagen, halb SUV entspricht der Wagen dem aktuellen Trend zum so genannten B-Segment-SUV. Die zweite Generation – auch noch New Captur" genannt, baut auf den Stärken des Vorgängers auf, ist aber in allen Hinsichten erwachsener geworden.