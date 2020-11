Grafikerin Barbara Duriau spricht im Interview über den unerwarteten Erfolg ihrer Facebook-Gruppe „View from my window“, in der Hobbyfotografen ihre schönsten Aufnahmen teilen können.

Lifestyle 5 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Facebook-Hype: Ausblicke von Esch-Belval bis Sao Paulo

Michael JUCHMES Grafikerin Barbara Duriau spricht im Interview über den unerwarteten Erfolg ihrer Facebook-Gruppe „View from my window“, in der Hobbyfotografen ihre schönsten Aufnahmen teilen können.

Die Corona-Pandemie sorgte in den vergangenen Monaten nicht nur für Stillstand: Weltweit entwickelten kreative Köpfe Projekte, die für Lichtblicke aller Art sorgten – so auch Barbara Duriau, eine gebürtige Belgierin, die mittlerweile in Amsterdam lebt ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.