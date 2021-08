Der französische Formel-1-Fahrer Esteban Ocon spricht über die Bedeutung von Zeit, sein Trend-Bewusstsein und den Inhalt seines Necessaires.

Esteban Ocon im Interview

„Ich reise mit großem Gepäck“

Mit 24 Jahren zählt Esteban Ocon zu der jüngeren, aber doch erfahrenen Generation von Formel-1-Fahrern. Der Franzose, dem die Liebe zu PS-starken Fortbewegungsmitteln wohl von seinem Vater, einem Automechaniker, bereits in die Wiege gelegt wurde, konnte am vergangenen Wochenende den bislang größten Erfolg seiner Karriere verbuchen: Mit seinem Alpine-Boliden landete er beim Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in Mogyorod noch vor dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton ganz oben auf dem Podest. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit Ocon, der eines der Gesichter der Uhrenmarke Bell & Ross ist, noch vor dem Rennen – jedoch nicht über Motoren oder Fahrstrategien, sondern über Uhren, Mode und das Necessaire, das nicht nur Fußballer auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet.

Esteban Ocon, lassen Sie uns mit einer einfachen Frage starten: Welche Bedeutung hat Zeit für Sie?



Für mich ist Zeit natürlich sehr wichtig. Ich befinde mich ständig im Kampf mit ihr, in meinen Rennen oder auch in den Qualifikationsläufen. Sie gibt mir auch das Timing vor, bei Reisen, aber auch bei Besprechungen oder allen Treffen mit den vielen Menschen, mit denen ich arbeite.

Ist das Thema Zeit für einen Formel-1-Piloten beziehungsweise für einen Sportler wichtiger als für jeden anderen Menschen?

Ja sicher, denn unser Sport wird von der Uhr gesteuert. Die Zeit bestimmt unsere Erfolge, sie bestimmt alle Resultate – anders als für Menschen, deren Agenda nicht so zeitgetrieben ist. Eine Minute mehr in der Formel 1, das ist das Ende der Welt. Selbst eine Sekunde wirkt sich bei uns schon drastisch aus.

Tragen Sie eigentlich im Cockpit eine Uhr? Oder ist dieses Accessoire beim Fahren hinderlich?

Nein, leider ist es verboten, eine Uhr während des Rennens zu tragen. Einerseits aus Sicherheitsgründen, etwa im Falle eines Crashs, eines Brandes oder eines sonstigen Zwischenfalls. Ein anderer Grund ist der Fahrkomfort: Alles, was wir tragen, ist quasi an unseren Körper gegossen, alles muss seinen Platz haben – selbst eine Uhr wäre daher störend.

Welche Eigenschaften einer Uhr sind für Sie besonders wichtig?

Entscheidend ist die Stabilität, das ist das Allerwichtigste, schließlich muss ich mich damit bewegen können, damit reisen und nicht zuletzt auch Sport treiben. Die Uhr muss auch mal einen Stoß aushalten – und sie muss zuverlässig sein, die richtige Zeit anzeigen. Das ist natürlich für mich, mit meinem durchge- takteten Zeitplan, besonders wichtig.

Eine Uhr trägt der Franzose gerne privat – im Cockpit ist der Zeitmesser aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Foto: Bell & Ross

Sind Sie ein Trendsetter oder zumindest modisch immer auf der Höhe der Zeit?

Ja klar! Ich informiere mich über Trends und neue Produkte, da bin ich fast wie ein Teenager.

Wer beeinflusst denn Ihren Stil? Oder gibt es sogar einen Stylisten, der Sie einkleidet?

(lacht) Ja, es gibt Menschen um mich herum, die mich einkleiden oder beeinflussen. Sie sagen mir, was gut an mir aussehen würde und was nicht, was aktuell im Trend ist und was nicht. Aber schlussendlich treffe immer noch ich die Entscheidung. Natürlich trage ich gerne die Marken, mit denen wir als Team zusammenarbeiten und die mir gut gefallen, wie etwa Bell & Ross. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere Labels im Schrank habe.

In welchem Outfit fühlen Sie sich am wohlsten?

(denkt lange nach) ... sicherlich im Trainingsoutfit, mit Sneakern und einem gut sitzenden T-Shirt – schließlich verbringe ich den Tag meist damit, Sport zu treiben oder im Fahrsimulator zu trainieren. In diesem Outfit reise ich auch. Das ist natürlich nicht immer der allermodischste Look, aber wenn man reist, sind Trends einfach nicht so wichtig, der Komfort ist entscheidend.

Sie haben es schon angesprochen: Sie sind viel unterwegs. Passt alles, was Sie brauchen, in eine normale Reisetasche?

Leider nein, ganz im Gegenteil: Ich reise immer mit großem Gepäck, habe immer extrem viel Zeug dabei. Man muss schließlich für jede Gelegenheit gerüstet sein – wenn es kalt ist, wenn es warm ist oder wenn ich zu einem schicken Dinner oder einem Charity-Event geladen bin ...

Und was ist auf Ihren Reisen immer mit von der Partie?

Natürlich eine Uhr von Bell & Ross – oder manchmal auch zwei. (lacht) Im Gepäck findet man auch immer eine Playstation und natürlich Trainingsklamotten und einige Paar Sneaker, außerdem mehrere Kopfhörer. Derzeit habe ich auch stets einen Rucksack bei mir, in dem nicht nur das ganze Technikzeug, wie etwa das Tablet, steckt, sondern auch die Schutzmasken, die momentan obligatorisch sind.

Führen Sie – wie die Profi-Fuß- baller – eigentlich auch immer ein Necessaire eines bekannten Luxuslabels mit sich?

Ja, das ist immer dabei, es ist aber nicht zwangsläufig von einer großen Marke. Darin findet man die essenziellen Dinge, wie etwa einen Rasierer und passende Klingen, damit ich immer glatt und sauber aussehe. Außerdem ist immer eine Zahnbürste drin und ein Haargel. Und nicht zu vergessen: ein Parfüm. Schließlich muss ich nach den Rennen gut duften. (lacht) Ich dusche zwar am Abend, aber zwischen zwei Interviews hat man für so etwas einfach keine Zeit.

