Die Flüge der First Airlines von Tokio aus zu fünf Zielen rund um den Erdball sind chronisch ausgebucht – dabei heben die Gäste gar nicht wirklich ab, sondern buchen einen virtuellen Flug Erster Klasse in einem Flugsimulator.

Lifestyle 2 Min.

Erster Klasse für 50 Euro

Die Flüge der First Airlines von Tokio aus zu fünf Zielen rund um den Erdball sind chronisch ausgebucht – dabei heben die Gäste gar nicht wirklich ab, sondern buchen einen virtuellen Flug Erster Klasse in einem Flugsimulator.

von Karsten-Thilo Raab

Den Passagieren sind das Fehlen des fliegenden Personals, der Turbinen und Tragflächen durchaus bewusst, aber gleichzeitig völlig egal. Sie genießen lieber den Service in der First- oder Business-Class. Klingt abgehoben, ist es aber nicht. Im Gegenteil, die Fluggäste der First Airlines in Tokio bleiben im wahrsten Sinne des Wortes komplett geerdet.

Obwohl die Fluggesellschaft nicht am geschäftigen Narita Airport in Japans Hauptstadt zu finden ist, sondern in einem von außen eher unscheinbaren Gebäude im Stadtteil Ikebukuro, sind alle Flüge seit der Gründung im Jahre 2016 komplett ausgebucht. Tatsächlich handelt es sich bei First Airlines um eine Kombination aus einem ungewöhnlichen Restaurant mit Flugzeugausstattung und einer Art Flugsimulator.

Entspannte Alltagsflucht

Ein Konzept, das die Massen zu begeistern scheint. Vor allem die Japaner. Die haben zwar ähnliche Urlaubsansprüche wie die meisten Europäer, doch im Durchschnitt gönnt sich kaum einer mehr als acht Tage im Jahr. Da kommt das First-Airlines-Angebot natürlich gerade recht. Für umgerechnet knapp 50 Euro geht es von Tokio für knapp zwei Stunden auf eine virtuelle Reise nach Paris, Rom, Helsinki, New York, Hawaii oder gar durch die Zeitgeschichte.

"Echte Flüge sind richtig teuer. Zudem muss man rechtzeitig planen und packen. Bei First Airlines bleibt einem der ganze Stress einfach erspart", schwärmt Yuichiro Uemura, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kinder schnell mal zum "Big Apple" jetten möchte.

"Viele haben großes Fernweh, können aber aufgrund ihres hohen Alters, von Krankheiten oder fehlenden Finanzmitteln schlichtweg nicht verreisen", wertet First-Airlines-Manager Hirokai Abe das Angebot auch als ein Stück entspannte Alltagsflucht. Wie am Flughafen beginnt der Kurztrip mit dem obligatorischen Check-in. Dort erhalten die "Passagiere" ihre Bordkarten. Der lästige Gang durch die Sicherheitskontrollen entfällt. Dafür geleiten die adrett gekleideten Stewardessen die "Reisenden" in die nachgebaute Flugzeugkabine, die mit komfortablen Sitzen aus den Airbus-Baureihen A310 und A340 bestückt ist.

Sightseeing inklusive

Komplettiert wird die fast perfekte Illusion einer Flugreise durch die auf weiße Wände projizierten Fenster. Dort ziehen sogar scheinbar Wolken vorbei, während die Stewardessen vor dem "Start" die obligatorische Einweisung in die Sicherheitsbestimmungen vornehmen und den Gebrauch der Sicherheitsgurte und Schwimmwesten demonstrieren.

Sobald die vermeintliche Reiseflughöhe erreicht ist, werden Getränke und ein Vier-Gänge-Menü, aber auch Virtual–Reality-Brillen ausgegeben. Wobei die angebotenen Speisen und die Musik je nach Ziel variieren: Auf dem Flug nach Paris werden etwa Lachs-Tartar und Zwiebelsuppe gereicht, auf dem Weg nach Rom unter anderem Lachs-Carpaccio und Tiramisu. Und der New-York-Trip wird den Passagieren mit Muschelsuppe, Rindersteaks und Käsekuchen schmackhaft gemacht.

Nach dem Gaumenschmaus über den Wolken folgt der aufwendig simulierte Landeanflug. Durch die VR-Brille lässt sich dann bequem und ohne den Sitz zu verlassen, ein 360-Grad-Stadtbummel zum Eiffelturm oder zum Empire State Building unternehmen.

"Dank der VR-Brillen, aber auch durch den Einsatz von Straßenkarten und Videos lässt sich das Ganze ohne Einreiseformalitäten, ohne Jetlag, ohne von lästigen Souvenirverkäufern oder Bettlern angesprochen zu werden und mit Schön-Wetter-Garantie genießen", preist Hirokai Abe die Vorzüge der virtuellen Reiseform an.

Zumindest für die Japaner ist die von First Airlines präsentierte virtuelle Realität längst zu einer günstigen Reisealternative geworden. Denn wo sonst gibt es einen zweistündigen Hawaii-Trip mit allen touristischen Höhepunkten und kulinarischen Genüssen für gerade einmal 50 Euro?