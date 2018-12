Es klickt und brummt unterm Weihnachtsbaum. Diese Geräte lassen die Herzen von Technikfans höher schlagen. Geschenketipps für heute und morgen.

Elektrisierende Bescherung

von Torsten Könekamp

Fotoscans in Sekundenschnelle

Fotoscanner „FF-680W“ von Epson, um 600 Euro. Foto: Hersteller

Wer sehr viele Fotos einscannen will, braucht normalerweise viel Zeit. Epsons „FF-680W“ verkürzt diese Zeit und kann einen Stapel von 36 Ausdrucken mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Foto pro Sekunde scannen. Das gilt für Fotos im 10 x 5-cm-Format, die mit einer Auflösung von 300 dpi eingelesen werden. Man kann mit dem Gerät auch bis zu einem Meter lange Panoramafotos und Sofortbilder im Polaroid-Stil digitalisieren. Die Software kann auch bei verblassten Bildern die Farben wieder herstellen und rote Augen korrigieren.



Zeitgemäßes Update für hippe Kultkamera

Sofortbildkamera Instax „Sqare SQ6“, um 122 Euro. Foto: Hersteller

Bitte lächeln, einen flotten Spruch auf den Rand des ausgeworfenen Porträts schreiben, und fertig ist der Party-Gag! Kameras, die nach dem Auslösen gleich die Fotos liefern, sind wieder gefragt, vor allem auf Hochzeiten und Firmenfeiern. Die Instax „Sqare SQ6“ macht richtig gute Bilder. Im schmucken Gehäuse steckt eine gute Ausstattung, ohne dass der Preis gleich wie bei einer Leica durch die Decke geht. Die „SQ6“ erlaubt im Makromodus Nahaufnahmen zwischen 30 und 50 Zentimetern. Plus: automatische Belichtungssteuerung.



Allrounder mit gutem Klang



Fernseher „32PFS5863“ von Philips, um 500 Euro. Foto: Hersteller

Gute Fernseher müssen nicht teuer sein. Der „32PFS5863“ von Philips zeigt auf seinem 32-Zoll großen Flachbildschirm mit Smart-TV und Triple-Tuner nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern bietet auch ein hochwertiges 20-Watt-Bluetooth-Soundsystem. Gut: Mit Android auf dem Gerät kann man schnell und intuitiv durch viel Apps navigieren, darunter beliebte Streamingdienste wie Netflix, oder YouTube. Ideal als Zweitgerät fürs Arbeits-, Jugend- und Gästezimmer oder beim Camping mit der Familie.



Besser als jede Handykamera

Kamera "Lumix TZ91", um 370 Euro. Foto: Hersteller

Die „Lumix TZ91“ von Panasonic begeistert mit tollen Aufnahmen und extrascharfen Videos in 4K sowie üppiger Ausstattung in handlichem Gehäuse. Sie bietet einen perfekten Mix aus Kompaktheit und Zoomstärke. Vor allem die 20,3-Megapixel-Kamera, der vielseitige 30-fach-Zoom und der elektronische Sucher machen die Kompakte zum idealen Begleiter für unterwegs. Klasse: Sobald der hochauflösende 3,0-Zoll-Monitor um 180 Grad nach vorne klappt, schaltet die „Lumix TZ91“ automatisch in den Selfie-Modus.



Smartphone mit guten Extras

Smartphone Motorola "One", um 300 Euro. Foto: Hersteller

Das Motorola „One“ bringt alles mit, was man von einem guten Preis-Leistungs-Handy erwartet: gute Technik und niedriger Preis. Das Smartphone steckt in einem schicken Glasgehäuse. Vorne trägt es ein 5,9-Zoll-Display mit scharfer Auflösung (1520 x 720 Pixel) in stromsparender LTPS-Technik. Das Besondere: Für das „One“ verspricht Lenovo zwei Jahre lang Upgrades auf neue Android-Versionen. Und auch die Speicherausstattung kann sich sehen lassen: 64-GB-Festspeicher inklusive Speicherkartenoption sowie 4-GB-Arbeitsspeicher.



Für Hobbyfilmer: Schärfer geht’s nicht

Videokamera Sony FDR-X1000VR, um 375 Euro. Foto: Hersteller

Absolute Spitze ist die Sony FDR-X1000VR mit ultrahoher Videoauflösung und sehr guter Handhabung. Videos in 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde sind für die FDR-X1000V kein Problem. In Full-HD-Auflösung sind ähnlich wie bei der GoPro 120 fps möglich. Auch in puncto Bildqualität ist die Sony top: sehr gute Schärfe bei gleichzeitig korrekter Belichtung. Super: Tadelloser Verwacklungsschutz. Gute Ausstattung für den Hobbyfilmer: Fernbedienung und GPS sowie ein Akku für 60 Minuten. Und die Bedienung der Action-Cam ist dank des seitlich angebrachten Displays vereinfacht.



Lautsprecher-Mini mit mächtig Wumms

Lautsprecher Teufel "Rockster Go", um 150 Euro. Foto: Hersteller

Die Audiospezialisten von Teufel haben eine tragbare Mini-Version des Lautsprechers „Rockster“ kreiert, der trotzdem reichlich Power bietet. Mit dem kantigen Design in Schwarz-Rot ähnelt der „Rockster Go“ seinem großen Bruder. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig und der Mix aus gummiertem Kunst- und robustem Gewebestoff steht dem Mini ausgezeichnet. Zudem ist der „ Go“ nach IPX7 wasserdicht. Regen, Schnee oder ein Platscher in den Pool übersteht er unbeschadet. Nettes Extra: Wenn man einen größeren Bereich abdecken will, kann man einen zweiten „Go“ koppeln.



Trocknen und Stylen in einem Schritt

Styler Dyson "Airwrap", um 499 Euro. Foto: Hersteller

Mithilfe eines starken Luftstroms, der das Haar gleichzeitig trocknet und stylt – und das, ohne extreme Hitzeschäden zu verursachen – revolutioniert Dyson in Form des „Airwrap“-Haarstylers die Welt der Stylingtools. Der Hochleistungsmotor saugt das feuchte Haar an und bringt es schon beim Trocknen in die gewünschte Form. Je nachdem, welchen Look man sich wünscht, kann man das Gerät als Lockenstab, Volumenbürste oder auch als Haarglätter benutzen. Dafür einfach den gewünschten Aufsatz auf den „Airwrap“ stecken und lostrocknen. Erhältlich als komplette Box mit allen Extras.



Perfekter Milchschaum für jede Kaffee-Art



Milchaufschäumer "Lineo" von WMF, um 80 Euro. Foto: Hersteller

Dank eines speziellen Systems produziert der Aufschäumer „Lineo“ von WMF neben herkömmlicher heißer Milch den perfekten Milchschaum für eine Vielzahl von Kaffeespezialitäten: So eignet sich der cremig weiche Schaum für Cappuccino und Latte Art, während der feste Milchschaum für Latte Macchiato oder auch einen „festeren“ Cappuccino verwendet wird. Mit kaltem Milchschaum lassen sich perfekt Frappés, Cocktails, Eiskaffee und verschiedene Desserts herstellen. Das Gerät stellt 150 ml Milchschaum und sogar bis zu einem viertel Liter heiße Milch in einem Durchgang her.



Kabelloser Klanggenuss

Kopfhörer "Byron BT" von Beyerdynamic, um 84 Euro. Foto: Hersteller

Der „Byron BT“ ist der erste kabellose In-Ear-Kopfhörer von Beyerdynamic. Musik und Telefongespräche werden per Bluetooth übertragen. So kann man den Kopfhörer zusammengeklippt um den Hals tragen, wenn man ihn aus den Ohren nimmt. Technisch arbeitet der „Byron BT“ mit dem aktuellen Bluetooth-4.1 und AptX-Codec zur Klangverbesserung. Aufgeladen wird der Kopfhörer über die im Gehäuse der Fernbedienung untergebrachte Micro-USB-Buchse. Mit einer Akkuladung lassen sich bis zu 7,5 Stunden Musik hören. Alle Funktionen laufen sowohl bei Android und iOS.