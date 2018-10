Die BMW GS ist längst eine Legende auf zwei Rädern. Mit dem 1,2-Liter-Boxermotor ist das Bike bislang als R 1200 GS auf vielen Märkten unangefochtener Bestseller. Mit der R 1250 GS tritt jetzt die Nachfolgerin an.

Einen großen Schritt weiter

(mid) - Die Modellbezeichnung R 1250 GS lässt erkennen, dass der Hubraum angewachsen ist. In Zahlen: 84 Kubikzentimeter sind dazugekommen. Der daraus resultierende Leistungssprung beträgt stolze elf Pferdestärken – von 125 auf 136 PS. Aber das ist bei weitem nicht alles, was BMW seinem beliebtesten Motorrad mit auf den Weg gibt, damit es im immer härteren Kampf um die Klasse der großvolumigen Reise-Enduros seinen charakteristischen Entenschnabel vorne hat. Doch an einer Stelle enttäuscht die 1250er ein wenig.

Seit 1980 ist die GS von BMW ein wahres Phänomen: Insgesamt mehr als 700 000 Mal verkauft, zuletzt deutlich über 15 000 Euro teuer, dennoch nicht nur im Heimatmarkt Deutschland, sondern in vielen Ländern weltweit das meistverkaufte Motorrad. Ihre Stärken: Vielseitigkeit, Robustheit, Zuverlässigkeit. Sie gilt seit vielen Jahren als das Schweizer Messer auf zwei Rädern.



Das schier unglaublich wandlungsfähige Bike beherrscht die rasante Kurvenhatz ebenso wie komfortable, weite Touren oder beherzte Ausflüge ins Gelände. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Rivalen wie KTM 1290 Super Adventure S (160 PS) oder Ducati Multistrada 1260 (158 PS) hatten die BMW R 1200 GS zuletzt deutlich in der Leistung übertroffen.

Deshalb hat BMW jetzt mit der R 1250 GS deutlich nachgelegt. Neben der Leistungssteigerung drückt sie vor allem mit wesentlich höherer Schubkraft auf den bewährten, pflegeleichten Kardan: 143 statt bisher 125 Nm Drehmoment sorgen für Kraft in allen Lebenslagen. Hinter dem kräftigeren Antrieb steckt eine wesentliche Überarbeitung des luft- und flüssigkeitsgekühlten Vierventil-Zweizylinder-Boxers.

Gestiegene Schubkraft, geringerer Verbrauch

Die Extra-PS rühren vor allem von der Erhöhung des Hubraums von 1 170 auf 1 254 Kubikzentimeter. Die deutlich gestiegene Schubkraft hingegen geht vor allem auf eine neue variable Ventilsteuerung zurück. Neben mehr Drehmoment bringen verschiedene Maßnahmen eine sauberere Verbrennung und geringeren Verbrauch mit sich: immerhin eine Senkung von 4,96 auf 4,75 Liter je 100 Kilometer.



Alles im Blick: der TFT-Bildschirm mit verschiedenen Connectivity-Funktionen. Foto: BMW Motorrad

Möglich macht es ein technischer Kniff namens „ShiftCam“, eine echte Weltpremiere bei Motorrädern: Die beiden Einlassventile öffnen und schließen sich asynchron und optimieren so die Verbrennung.

BMW verspricht, das Mehr an Antriebskraft sei über das gesamte Drehzahlband hinweg spürbar, und eine neue Motorsteuerung verbessere das Laufverhalten des neuen 1,25-Liter-Boxers. Tatsächlich legt sich der neue Motor noch mächtiger ins Zeug und gibt seine Kraft gleichzeitig geschmeidiger ab.

Dank „Shift Cam“, das zurecht als Schriftzug auf den Ventildeckeln prangt, werden die Einlassventile variabel gesteuert und ermöglichen je nach Teil- oder Volllast sowie je nach Drehzahl die jeweils optimale Verbrennung – eine weitere Technologie, die BMW Motorrad von den Kollegen der Autofraktion aus München übernommen und aufs Bike adaptiert hat. Sogar die mechanischen Geräusche des Zweizylinders wurden hörbar leiser. Das mag nicht entscheidend wirken, ist aber auf Dauer doch angenehm.



Auch eine neue Auspuffanlage hat BMW für die R 1250 GS entwickelt – zur Optimierung der Antriebsleistung und des Klangs. Erster Eindruck: Der knackige Boxersound ist noch etwas sonorer und dennoch unaufdringlicher geworden. Auch hier hat BMW eine typische und beliebte Tugend seines traditionellen Konzepts (Boxermotor, Kardanwelle) nicht nur erhalten, sondern gekonnt weiterentwickelt.

Weit weniger ist dies beim Design der Neuen der Fall. Hier enttäuscht die R 1250 GS etwas, denn vor allem ihre Silhouette sieht fast wie eine Blaupause der bisherigen R 1200 GS aus. Man muss schon sehr genau hinsehen, um neue Formen, Linien und Details im Design zu erkennen. Das hat BMW bewusst so entschieden, denn die erfolgreiche Optik sollte nicht maßgeblich erneuert werden. Manch ein GS-Fan hätte sich hier jedoch mehr Mut gewünscht.

Technische Daten

Motor: luft- und flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei oben liegenden, stirnradgetriebenen Nockenwellen und variabler Einlass-Nockenwellensteuerung; Hubraum: 1 254 cm3; Leistung: 100 kW (136 PS) bei 7 750 U/min; Maximales Drehmoment: 143 Nm bei 6 250 U/min; Reifen: vorn 120/70 R19, hinten 170/60 R17; Sitzhöhe: 850/870 Millimeter; Tankinhalt: 20 Liter; Leergewicht: 249 Kilogramm; 0-100 km/h: 3,6 Sekunden; Höchstgeschwindigkeit: mehr als 200 km/h; Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,75 Liter pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß: 110 Gramm pro Kilometer; Preis: ab 16 399 Euro.