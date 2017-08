von Mathias Probst

Ein paar Farbkleckse an die Wand schießen, in einen Tintenfisch verwandeln, ebenjene Wand hinauf schwimmen und das Schlachtfeld aus der erhöhten Position mit neongrünen Farbbomben und -fontänen aus der Spritzpistole eindecken. Was nach der blühenden Fantasie eines Kleinkindes klingt, ist in „Splatoon 2“ der ganz normale Wahnsinn, mit dem sich die Spieler beschäftigen. Die Fortsetzung des Wii-U-Hits knüpft an die verrückten Ideen des Erstlings an und verbessert diese in fast allen Bereichen.

Gigantische Farbschlacht

Das Spielprinzip ist so simpel, wie packend: Als eine Art Tintenfisch-Mensch-Hybrid geht es mit einer Farbpistole auf die Jagd. Das Ziel: So viel von der Umgebung einfärben wie möglich – zumindest in den kurzweiligen Mehrspielerschlachten. Dabei stehen sich zwei Viererteams gegenüber, jedes mit einer eigenen Farbe. Fünf Minuten lang dürfen sich die Charaktere auf einem Schlachtfeld die Farbkugeln um die Ohren jagen. Wer nach Ablauf der Zeit die meisten Objekte in der eigenen Nuance bekleckert hat, gewinnt.

Die verschiedenen Instrumente zum Abschießen der bunten Sauerei sorgen dabei für ordentlich Abwechslung: Von der klassischen Farbpistole über den Roller bis hin zur Gatling-Variante samt Farbbomben ist alles dabei. Munition wird aufgeladen, indem sich die Figur per Knopfdruck in einen Tintenfisch verwandelt und durch die eigene Tönung schwimmt. Aber Vorsicht: Gegnerische Kleckse bekommen dem Spieler in dieser Form nicht sonderlich gut.

Neben den Mehrspielerkämpfen gehen aber auch Solo-Spieler diesmal nicht leer aus. Der amüsante Story-Modus, hier „Heldenmodus“ genannt, führt Neulinge Stück für Stück in die verschiedenen Spielmechaniken ein und unterhält nebenher noch durch nett gemachte Levels. Highlight sind eindeutig die Boss-Fights am Ende jeder Mission: Wann bekommt man es schon einmal mit einem überdimensionalen Toaster zu tun, den man von oben bis unten einsauen darf?

Die Auswahl der verschiedenen Spielmodi ist dabei mal wieder so abgefahren wie das Spiel selbst: Anstatt aus einem Hauptmenü die unterschiedlichen Optionen zu wählen, schmeißt das Spiel den Charakter mitten auf den Inkopolis-Platz, das Zentrum der Hauptstadt der Mollusken. Von dort aus trippelt man in die verschiedenen Läden, die jeweils für einen Spielmodus stehen. Zu Beginn landet der gesteuerte Inkling dann vielleicht nicht immer dort, wo der Spieler eigentlich hinwollte – und entdeckt dabei zufällig einen interessanten Abschnitt.

Teamwork ist gefragt

In diesem Spielmodus müssen zwei bis vier Spieler zusammenarbeiten, um Horden von farbverseuchten Fischen oder anderem Meeresgetier abzuwehren. Gute Koordination und Teamwork sind das A und O bei dieser Herausforderung. Besonders dicke Gegner verlangen zusätzlich nach einer schlagkräftigen Truppe, die den Fiesling wieder zurück in den Farbteich schickt. Gewonnene Fischeier, die Währung des Spiels, werden anschließend in neue Ausrüstungen oder Accessoires investiert – ganz schön motivierend.

Wer den Vorgänger bereits mochte, der kann hier erneut zuschlagen, zumal das bunte Treiben hervorragend für die Nintendo Switch umgesetzt wurde – gerade im mobilen Modus macht die Steuerung eine gute Figur. Allerdings dürfte das Spielprinzip einigen wohl zu chaotisch und hektisch erscheinen, womit sie nicht ganz Unrecht haben dürften. Spaß macht das Ganze aber dennoch.

Sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Zocker werden in diesem farbenprächtigen Spielchen einige Wochen lang abtauchen können und unterhaltsame Schlachten erleben. Zudem verkürzt der Titel die Wartezeit auf das nächste Abenteuer mit Mario und seinen Freunden – allen voran auf den Geheimtipp „Mario & Rabbids Kingdom Battle“, der bereits am 29. August erscheinen wird.