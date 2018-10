Der Ruf des Badeortes Blankenberge ist nicht der beste. Mittels einer Brandingkampagne und Baumaßnahmen versucht man nun, das Image aufzupolieren. Doch es wird nicht leicht, das Ruder herumzureißen.

Ein Traum in Schwarz und Weiß

Nathalie RODEN Der Ruf des Badeortes Blankenberge ist nicht der beste. Mittels einer Brandingkampagne und Baumaßnahmen versucht man nun, das Image aufzupolieren. Doch es wird nicht leicht, das Ruder herumzureißen.

Es gab eine Zeit, da war Blankenberge mehr als nur ein saisonal überlaufener Badeort, an dem sich weiß besockte Sandalenträger zwischen Pommesbuden und Beachbars tummeln und sich unzählige Betonbauten entlang der Promenade gen Himmel recken. Das einstige Fischerdorf verwandelte sich Mitte des 19. Jahrhunderts – zum großen Erstaunen der in überaus bescheidenen Verhältnissen lebenden Dorfbewohner – in einen beliebten Treffpunkt der High Society: Die feine Brüsseler Gesellschaft reiste in Scharen mit dem Zug an die Nordseeküste, um die frische Seeluft und die langen Sandstrände zu genießen. „Sie können sich kaum vorstellen, wie schick die Kurgäste damals hier waren“, erzählt die rüstige Rentnerin Micheline Lehotzky, die sich vor 25 Jahren zur Stadtführerin hat ausbilden lassen. „Jeden Abend gab es einen Ball in einem anderen Hotel, und die Damen haben sich fünfmal am Tag umgezogen.“ Wer tagsüber nicht gerade in den vornehmen Teesalons an der Strandpromenade verkehrte oder von seiner Terrasse aus die Passanten musterte, ließ sich in einer schwarz-weiß gestreiften Strandkabine auf Rädern von Kindern – seltener auch Pferden – bis an die Wasserkante ziehen, um unter den wachsamen Augen der Strandretter – die damals bemerkenswerterweise meist Nichtschwimmer waren – ein schnelles Bad im Meer zu nehmen, ohne sich den Blicken der anderen Strandbesucher aussetzen zu müssen.

Glanz der Vergangenheit

Es sind genau diese ortstypischen historischen Strandkabinen, in Anlehnung derer man nun das Image des Ortes wieder aufpolieren will: Das schwarz-weiße Streifendessin samt stilisiertem Wappen, mit dem der Ort seit einigen Monaten auf Tourismusplakaten und Souvenirware für sich wirbt, wirkt überaus modern. In ihm spiegelt sich allerdings auch die Sehnsucht nach jener Hochphase wider, in der Blankenberge laut Lehotzky sogar beim Shah von Persien und dem russischen Zaren beliebt war.

Die Imagekampagne der Stadt war längst überfällig. Schließlich ist vom Glamour, der einst durch die Straßen wehte, nicht mehr viel zu spüren. Um möglichst vielen Menschen auf kleinstem Raum Meerblick zu ermöglichen, hat die Stadt Blankenberge, wie so viele andere belgische Küstenorte, einen hohen Preis gezahlt: Der Ausblick vom Strand auf die Bauungetüme aus den 1960er- und 1970er-Jahren vermittelt einen eher tristen Eindruck. Die Herrschaften von früher hätte dieser bestimmt abgeschreckt, waren sie doch weitaus Schöneres gewohnt. Immerhin galt Bankenberge als architektonische Hochburg der Belle Epoque. Doch die Jugendstilvillen und das prachtvolle Grand Hotel an der Promenade sind schon vor langer Zeit den Abrissbirnen zum Opfer gefallen, nachdem sie während des Zweiten Weltkriegs stark zerstört worden waren.



Die Dachterrasse des Belle-Epoque-Museums lädt bei Schönwetter zum Sonnenbaden ein. Foto: Nathalie Roden

Wer sich selbst ein Bild davon machen will, wie mondän Blankenberge – zumindest in den Sommermonaten – einst war, wird in zweiter Reihe fündig, im Blankenberger Jugendstilviertel rund um das sehenswerte Belle-Epoque-Museum in der Elisabeethstraat. Hier schmücken noch bunt glasierte Kacheln mit aufwendigen Blumen- und Vogeldessins die Fassaden.

Neben dem Bau des Viersternehotels Mercure Blankenberge Station und der Umgestaltung des Gatsby Hotels zu einem Vier-Sterne-Haus, der Errichtung eines lange ersehnten Parkhauses sowie einem frisch gepflasterten Platz mit übergroßem Blankenberge-Schriftzug wurde im Juli dieses Jahres das neue Bahnhofsgebäude eröffnet, das die Stadt laut Bürgermeister Ivan De Clerck als Reisedestination interessanter machen soll. Nahezu gleichzeitig wurde eine neue Sturmmauer rund um den Jachthafen sowie ein zwei Kilometer langer Fußweg angelegt und mit Bänken versehen.

Nachwuchshoffnungen

Joëlle de Bruyne begrüßt diese Upgrade-Maßnahmen. Die Unternehmerin steht mit ihrem im Februar 2018 eröffneten Concept Store „Escape“ exemplarisch für den frischen Wind, den sich die Stadtverantwortlichen wünschen. Die etablierte Maroquinerie ihrer Eltern hat de Bruyne in ein Instagram-taugliches Einrichtungsparadies mit Ethno-Möbeln und Accessoires aus allen erdenklichen Ecken der Welt verwandelt. „Das Erscheinungsbild der Stadt hat sich mancherorts drastisch verändert und das Feeling ist insgesamt positiver“, meint de Bruyne. „Knokke hat zwar angeblich die bessere Klientel und Blankenberge gilt als viel touristischer, aber letztendlich ist das alles nur eine Frage der Wahrnehmung.“



In ihrer Freizeit streift die Boutique-Inhaberin durch die Dünen oder gönnt sich einen Cocktail im abseits gelegenen O'Neill Beach Club, vor dem Kite-Surfer mal mehr mal weniger mit den Windböen hadern. „Wer den Sonnenuntergang bei Drinks und gutem Essen genießen will, dem empfehle ich das Cabo Restaurant am Hafen.“ Aber auch das rustikalere Restaurant De Oesterput könne sie immer wieder begeistern. Trotz der versteckten Lage und stattlicher Preise, brummt die „Austerngrube“, die seit 1885 auf Meeresfrüchte spezialisiert ist. Vor allem die frischen Hummer, die in den Wassertanks im Schuppen nebenan auf ihren Einsatz warten, locken Einheimische wie Touristen von fern und nah. In der Hochsaison stehen die Gäste dafür schon mal Schlange.





In Joëlle de Bruynes Concept Store kann man während des Stöberns bei einer Tasse Tee entspannen. Foto: Blankenberge Tourismus

„Ich schätze es, dass man Blankenberge attraktiver machen will“, sagt Pieter Devriendt, der das Restaurant mit seinem Bruder in 5. Generation leitet. „In den letzten Jahren war es in der Fußgängerzone in Anbetracht all der Touristen, die Socken in ihren Sandalen tragen, drei Zigaretten auf einmal rauchen und schon in der Früh anfangen zu trinken, ja eher zum Davonrennen.“ Solche Klientel wolle man hier vermeiden, stellt Devriendt klar. „Deswegen gibt's bei uns auch keine Pommes zu den Miesmuscheln.“ Eine solch radikale Methode scheint für ganz Blankenberge aber wohl kaum umsetzbar.