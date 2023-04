Das niederländische Lisse verwandelt sich im Frühjahr in ein Meer der Sinne, wenn Millionen von Krokussen, Narzissen und Tulpen aufblühen.

Lifestyle 5 1 3 Min.

Treffpunkt der Blumenfreunde

Ein Rausch der Farben und Düfte am Keukenhof

Das niederländische Lisse verwandelt sich im Frühjahr in ein Meer der Sinne, wenn Millionen von Krokussen, Narzissen und Tulpen aufblühen.

Von Karsten-Thilo Raab

Der alljährliche Farben- und Duftrausch hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Und doch blüht und duftet es an allen Ecken in der wohl berühmtesten Gartenanlage der Niederlande. Im gleichen Maße wie die sieben Millionen Blumenzwiebeln, die von mehr als drei Dutzend Gärtnern mühevoll zwischen Oktober und Weihnachten per Hand eingepflanzt wurden, sich mehr und mehr in prachtvolle Blumen entwickeln, strömen Garten- und Naturfreunde aus allen Teilen Europas nach Lisse. Die 24.000-Seelen-Gemeinde zwischen Leiden und Haarlem wird dann - wie seit gut fünf Jahrzehnten - zum Treffpunkt der Pflanzenliebhaber.

Es sprießt und blüht an allen Ecken und Enden des 32 Hektar großen Parks mit seinen 2.500 Bäumen und 80 Baumarten sowie nicht weniger als 15 Kilometern an Spazierwegen.

Obschon der Keukenhof gerade einmal knapp zwei Monate im Jahr geöffnet ist, stimmen die Besucher eindrucksvoll mit den Füßen ab. Mehr als eine Million Gäste werden in dem kurzen Zeitraum in der faszinierenden Garten- und Parklandschaft südwestlich von Amsterdam begrüßt. Mit ihnen heißt ein gigantischer, sich kontinuierlich wandelnder Blumenteppich farbenfroh den Frühling willkommen.

„2023 bedeutet vor allem ein herzliches Willkommen zurück für unsere internationalen Gäste“, so Direktor Jeroen Duyster mit Blick auf die Corona-Beschränkungen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Keukenhof in diesem Jahr erstmals mit Datums-gebundenen Eintrittskarten und einer maximalen Anzahl an Gästen pro Tag arbeitet. „Das sorgt für eine gute Planbarkeit und ein optimales Frühlingserlebnis für alle in unserem schönen Park“, unterstreicht Duyster.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Die Blumenfreunde finden auf dem Keukenhof nicht nur große Felder, sondern auch verspielt angelegte Gärten und Wege. Foto: Karsten-Thilo Raab

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Blumenfreunde finden auf dem Keukenhof nicht nur große Felder, sondern auch verspielt angelegte Gärten und Wege. Foto: Karsten-Thilo Raab Vor allem an den Wochenenden zieht es tausende Besucherinnen und Besucher zum Blumenmeer in den Niederlanden. Foto: Karsten-Thilo Raab Kahle Bäume und bunte Wiesen: Bereits in den ersten Frühlingswochen blüht der Keukenhof auf. Foto: Karsten-Thilo Raab Der Blütenteppich befindet sich in stetem Wandel. Foto: Karsten-Thilo Raab Vor allem die rund 1.600 Tulpen-Varianten machen den Keukenhof zum Besuchermagneten. Foto: Karsten-Thilo Raab

Tausende Tulpen-Varianten

Auch wenn sich einige der Frühblüher noch etwas Zeit lassen, sprießt und blüht es an allen Ecken und Enden des 32 Hektar großen Parks mit seinen 2.500 Bäumen und 80 Baumarten sowie nicht weniger als 15 Kilometern an Spazierwegen. Allein 1.600 Tulpen-Varianten in allen Farben und Formen sind im Keukenhof zu bestaunen – viele davon in der überdachten Willem-Alexander-Halle.

So oder so entfacht der Keukenhof ob seiner Pflanzen- und Blütenpracht eine wahre Fotografie-Orgie. Gefühlt jede Blüte, jeder Grashalm, jedes noch so zarte Pflänzchen wird von den überaus entzückten Pflanzenliebhabern auf den Digitalchip der Kamera oder des Smartphones gebannt.

Im April ist im heimischen Beet alles möglich Von frühsommerlichen Temperaturen bis zu den letzten Schneeflocken bietet das Aprilwetter mehr Abwechslung als gewünscht. Im Garten drängt nun die Zeit.

Beim Gang zwischen Beeten, Büschen und Bäumen kann sich wohl niemand dem faszinierenden Wechselspiel der Farben im Sonnenlicht und an schattigen Plätzchen entziehen. Vor allem Krokusse, Hyazinthen, Narzissen und Tulpen setzen hier optische Akzente, auch wenn sich in dem weitläufigen Areal zahlreiche Kunstwerke in dem gigantischen Meer aus Blumen ducken.

Aber nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch drinnen zeigt der Keukenhof blühende Blumen und Pflanzen. In den Pavillons sind wöchentlich wechselnde Blumenshows zu besichtigen.

Jahrhundertealte Tradition

Die Wurzeln dieser Blumenshow der Superlative gehen zurück bis in das 15. Jahrhundert, als Jakobäa von Bayern auf dem Areal Kräuter für die Schlossküche des herrschaftlichen Anwesens anbauen ließ. Davon zeugt auch der Name „Keukenhof“, der übersetzt „Küchenhof“ bedeutet. Im Jahr 1857 entwarf Landschaftsarchitekt Jan David Zocher zusammen mit seinem Sohn Louis Paul angrenzend an das 1642 errichtete Schloss Keukenhof dann einen englischen Landschaftsgarten. Eine grüne Oase, die noch heute das Herzstück des Keukenhofs bildet.

Die schönsten Ausflugsziele in Luxemburgs Nachbarschaft Lust auf einen Kurztrip nach Belgien, Deutschland oder Frankreich? Diese lohnenswerten Orte liegen nur eine Autostunde von Luxemburg-Stadt entfernt.

Auf Initiative von heimischen Blumenzwiebelzüchtern wurde auf dem Keukenhof-Gelände 1949 erstmals eine Frühlingsblumenschau abgehalten, um Werbung für die eigenen Züchtungen zu machen. Ab 1959 war der Park dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Gepflanzt wird hier übrigens nach dem Lasagne-Prinzip in verschiedenen Schichten. Dies ermöglicht die überaus dichte Pflanzenpracht während der knapp achtwöchigen Öffnungszeit bis Mitte Mai. Dann beginnt am Keukenhof der ewige Kreislauf: Sämtliche Blumenzwiebeln werden wieder aus der Erde entfernt, um den Park nach und nach auf die nächste Saison vorzubereiten, bevor im Herbst wieder Tonnen an Blumenzwiebeln verbuddelt werden.

Reiseinformationen Anreise: Der Keukenhof lässt sich am einfachsten mit dem Auto erreichen. Die Fahrt dauert rund vier bis fünf Stunden. Alternativ bietet sich ein Flug nach Amsterdam an, vom dortigen Flughafen aus ist der Hof in etwa 45 Minuten per Bus zu erreichen. Unterkunft: In Lisse und den umgebenden Gemeinden sind zahlreiche kleine Hotels und Pensionen zu finden. Die Zimmerpreise sind recht günstig und starten bei etwa 60 Euro. Keukenhof: Der Keukenhof ist noch bis zum 14. Mai täglich von 8 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Ein Ticket kostet 21,50 Euro (online: 19 Euro), Kinder von vier bis 17 Jahren zahlen 9 Euro. Weitere Informationen unter www.keukenhof.nl.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.