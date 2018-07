Ein Politiker sagt "Jo"

Michel Wolter fiebert - wie viele andere Politiker auch - den kommenden Chamber-Wahlen entgegen. An diesem Wochenende stand aber etwas ganz anderes im Mittelpunkt: seine Hochzeit.

(LW) - Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Michel Wolter gab am Samstagnachmittag seiner Partnerin Nadine Braconnier in der Gemeinde Käerjeng bei schönstem Sommerwetter das Jawort. Der 1962 geborene CSV-Politiker, der 1984 mit 22 Jahren erstmals in die Chamber gewählt wurde, ist seit 2010 Bürgermeister von Nidderkäerjeng und seit 2012 Bürgermeister der Fusionsgemeinde.



Michel Wolter tritt bei den diesjährigen Chamber-Wahlen erneut für die CSV an ...