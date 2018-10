Apple hat vor Jahren mit bunten iPhone-Modellen versucht, den Kunden auch preiswertere Smartphones zur Auswahl zu stellen. Die Technologie war jedoch aus der vergangenen Saison. Beim neuen iPhone XR ist das anders.

Ein iPhone für alle

(dpa/tmn) - Nur wenige Wochen nach der Premiere seiner neuen iPhone-Spitzenmodelle XS und XS Max bringt Apple schon wieder ein neues Smartphone auf den Markt. Das iPhone XR wird gleich in sechs Farben angeboten: in Rot, Blau, Gelb, Orange (Koralle), Schwarz und Weiß. Ein Unterschied zu den beiden XS-Modellen wird potenzielle Käufer besonders interessieren, nämlich der Preis: Während die beiden XS-Modelle je nach Ausstattung weit über 1000 Euro kosten, ist das iPhone XR bereits ab rund 830 Euro zu haben.

Doch wo liegen die Unterschiede? Die reine Prozessor-Power rechtfertigt den Aufpreis für die XS-Modelle nicht, denn auch beim XR hat Apple den neuen Chip A12 Bionic verbaut, so dass Spiele und andere Apps ohne Ruckeln flüssig und reibungslos laufen.



Tieferes Schwarz, sattere Farben: Das brillante OLED-HDR-Display des iPhone XS Max (links) sticht den LCD-Bildschirm des neuen iPhone XR (recht) aus. Foto: dpa-tmn

Schaut man sich Filme oder Fotos auf dem iPhone XR an, wird ein Unterschied schnell sichtbar. Im XR wurde nur ein Bildschirm mit LCD-Technik verbaut. In den XS-Modellen stecken dagegen OLED-Bildschirme, die schwarze Flächen grauschleierfrei und Farben intensiver darstellen können - und obendrein auch noch mehr Details in dunklen und hellen Motivbereichen (HDR).

Die Spezifikationen des 6,1-Zoll-Bildschirms im XR sind eher unterdurchschnittlich: Das Panel erreicht eine Auflösung von 1792 mal 828 Pixel bei einer Pixeldichte von 326 ppi, deutlich weniger als beim iPhone XS (2436 mal 1125 Pixel bei 458 ppi) und dem iPhone XS Max (2688 mal 1242 Pixel bei 458 ppi). In der Praxis fällt das aber nicht auf.



Bunt und einäugig: Mit nur einer Weitwinkelkamera unterscheidet sich das iPhone XR (Mitte) deutlich von den mit Dualkameras ausgestatteten iPhones XS Max (links) und XS (rechts). Foto: dpa-tmn

Auch die Kamera macht den Unterschied



Neben den Displays machen vor allem die Kameras den Unterschied zwischen XS und XR aus. In den XS-Modellen besteht die Kamera aus zwei Objektiven, einem Weitwinkel und einem Tele. Das XR kommt wie das Pixel 3 von Google mit einem Weitwinkel aus. Ähnlich wie Google arbeitet Apple bei den Foto- und Videoaufnahmen intensiv mit Software-Intelligenz, um möglichst viele Details scharf und farbgetreu auch bei schlechtem Licht abzubilden. Apple nennt diese Funktion Smart HDR. In der Praxis ermöglicht sie zum Beispiel beeindruckende Gegenlichtaufnahmen.

Unterschiede im Detail gibt es beim Porträtmodus: Das XR kann tatsächlich nur Menschen so einfangen, dass der Hintergrund schön unscharf erscheint - ein Bokeh-Effekt wie bei Porträtaufnahmen von Profis. Die XS-Modelle beherrschen diesen Effekt auch, wenn Tiere oder Gegenstände als Hauptmotiv im Vordergrund stehen. Das XR meldet dann nur, dass „keine Person entdeckt“ wurde. Der digitale Zoom des XR erreicht auch nicht die Qualität des optischen Zooms beim XS. Im Vergleich zum iPhone 8 nimmt das XR aber bessere Bilder auf, auch weil hier der neue, hochwertigere Bildsensor des iPhone XS mit zwölf Megapixeln zum Einsatz kommt.



Der Unschärfe-Effekt (Bokeh) funktioniert beim iPhone XR nur, wenn man echte Menschen vor der Linse hat. Foto: dpa-tmn

Mit dem XR schickt Apple die Fingerabdruck-Sensoren der Vormodelle endgültig in den Ruhestand: Wie beim XS kommt die Geschichtserkennung Face-ID zum Einsatz, die zuverlässig und schnell funktioniert.



Wasser marsch!



Das iPhone XR ist staub- und wasserdicht nach Norm IP67. Das Gerät kann also mindestens 30 Minuten bis zu einem Meter Tiefe vollständig in Wasser eingetaucht sein. Sollte man einmal ein Getränk über dem iPhone verschütten, empfiehlt Apple, das Smartphone unter laufendem Wasser zu reinigen und dann fünf Stunden lang zu trocknen. In dieser Zeit sollte man nicht das Ladekabel einstöpseln, sondern das Gerät bei Bedarf nur drahtlos aufladen. Das XR beherrscht nämlich die Qi-Ladetechnik wie auch die XS-Topmodelle.

Das iPhone XR, das seit Freitag erhältlich ist, ermöglicht einem deutlich größeren Kundenkreis den Zugang zum Apple-Ökosystem als die vor einigen Wochen vorgestellten XS-Modelle. Das iPhone XR kostet in Luxemburg mit 64 Gigabyte (GB) Speicher 830,61 Euro und mit doppeltem Speicher (128 GB) 888,62 Euro. Für das speichermäßig größte XR-Modell mit 256 GB bleibt Apple mit 994,98 Euro knapp unter der Tausender-Schwelle. Für iPhone-Interessenten mit kleinerem Budget hält Apple die Vorgängermodelle iPhone 7 (ab 511,51 Euro) und iPhone 8 (ab 666,22 Euro) im Programm.