Auktion

Ein Diamant für 35 Millionen Dollar

(dpa) - Ein pinkfarbener Diamant könnte bei einer Auktion in New York nach Schätzungen von Experten mehr als 35 Millionen US-Dollar (etwa 32 Millionen Euro) einbringen.

Der Edelstein sei in Botsuana entdeckt und dann sechs Monate lang in Form geschliffen worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch (Ortszeit) mit. Er gehöre zu den makellosesten und seltensten Diamanten seiner Art. Am 8. Juni solle das Stück in New York versteigert werden.



