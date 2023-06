Die Brauerei hat im Rahmen ihrer Craft-Bier-Serie ein neues Produkt vorgestellt, bei dessen Entstehung die Konsumenten einbezogen wurden.

Limitierte Edition

Die Brasserie Diekirch serviert nun ein Bier ganz nach Verbraucher-Gusto

Die Brauerei hat im Rahmen ihrer Craft-Bier-Serie ein neues Produkt vorgestellt, bei dessen Entstehung die Konsumenten einbezogen wurden.

(swe) – Der Craft-Bier-Trend schwappte erst vor einigen Jahren nach Luxemburg über. Mittlerweile sind die handwerklich gebrauten Biere aber in aller Munde und aus der Gastronomie und dem Handel nicht mehr wegzudenken. Auch alteingesessene Brauereien haben längst das Potenzial des einstigen Nischenproduktes erkannt und kreieren ihre eigenen Craft-Biere.

So auch die Brasserie Diekirch, die im Rahmen ihrer Serie „Craft by Diekirch“ ein neues, limitiertes Craft-Bier gebraut hat, das ab sofort an 60 Ausschankstellen in ganz Luxemburg zu haben ist. „Dieses zweite handwerklich gebraute Bier verfolgt einen einzigartigen Ansatz beim Brauen, da es auf Grundlage von Gesprächen mit den Verbrauchern kreiert wurde“, sagt Benoît Gribaumont, Direktor des Gaststättengewerbes der Luxemburger Brauerei.

Fruchtige Noten aus Amerika

„Bei der Entwicklung unserer neuen Craft-Biere führen wir Studien mit unseren Konsumenten durch, um mehr über ihre wechselnden Geschmäcker zu erfahren. Wir verlassen uns auf die Ergebnisse, um die Biere der Serie zu verbessern und schließlich auf den Markt zu bringen“, erklärt Dennis Willaert, Geschäftsführer der Brauerei.

Wie Diekirch zu seiner Brauerei kam Am 26. Juni 1871 beginnt mit der „Diekircher Actien Brauerei“ eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Im Vergleich zum ersten Bier der Serie, das im Februar gebraut worden war, wünschten sich die Luxemburgerinnen und Luxemburger, dass das zweite Bier stärker und hopfiger sein sollte. Herausgekommen sei unter dem Titel „Craft #2“ ein starkes Blondbier mit Papaya- und Grapefruitaromen, die von den beiden amerikanischen Hopfensorten „El Dorado“ und „Mosaic“ stammen. Das naturtrübe Bier besticht laut Dennis Willaert „zunächst durch seine fruchtige Seite, die durch eine schöne Bitterkeit im Abgang ausgeglichen wird“.

„Unsere Branche entwickelt sich ständig weiter und wir wollen bei diesem Wandel an vorderster Front stehen“, sagt Dennis Willaert. Craft-Bier erfreut sich nämlich wachsender Beliebtheit: Der Anteil der handwerklich gebrauten Biere am Gesamtvolumen sei in den vergangenen Jahren gestiegen: von 0,17 Prozent im Jahr 2012 auf 0,58 Prozent im Jahr 2022.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.