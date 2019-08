Dünen, mehr als nur ein Fotomotiv

Sie singen, wandern und begehen sogar Selbstmord: Dünen faszinieren die Menschen ... und stellen sie manchmal auch vor schwierige Aufgaben.

von Christian Satorius



Am 27. Dezember des Jahres 1900 machten die Jütlander an der Westküste Dänemarks einen Fehler: In der Nähe des Dörfchens Lönstrup weihten sie ihren neuen, 23 Meter hohen Leuchtturm mitsamt Nebengebäuden feierlich ein – ohne dabei dem kleinen, nur etwa zwei Meter hohen Sandhäufchen am Strand unweit des Leuchtturmes ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken. Doch dies sollte sich rächen.

Damals konnten die Dänen natürlich noch nicht ahnen, dass der Leuchtturm zu diesem Zeitpunkt schon verloren war ...