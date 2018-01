(tg) - Sollen die anderen ruhig auf die Buckelpiste stürmen und die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer wecken. Seine Heimat ist der Boulevard, er trägt Samt und Seide und seinen großen Auftritt hat er nicht im Outback, sondern vor der Oper. Denn der DS 7 Crossback, das erste wirklich eigenständige Modell des noblen Citroën-Ablegers DS, soll vor allem mit französischem Flair und Pariser Chic punkten.

Abgesehen von seinen faszinierenden Leuchten wirkt der 4,57 Meter lange DS 7 dabei von außen noch vergleichsweise gewöhnlich. Denn die Franzosen scheuen das Risiko und bleiben deshalb mit ihrem sanft abgerundeten Crossover-Design auf der sicheren Seite. Aber sobald man einsteigt in den DS7, betritt man tatsächlich eine andere Welt: Patiniertes Leder, Nähte wie Perlenketten, Schalter, die aussehen, als hätte sie ein Uhrmacher geschliffen, und als Blickfang eine mechanische Uhr, die sich erst beim Motorstart aus dem Cockpit dreht – so wirkt die Kabine wie ein alt eingesessener Juwelierladen in der Pariser Rue du Faubourg Saint-Honoré.



Und damit sich niemand fühlt wie in einem Oldtimer, gibt es dazu digitale Instrumente und einen 12-Zoll-Touchscreen. Zusammen mit den butterweichen Massagesesseln und der auf Flüsterniveau gedämmten Geräuschkulisse zaubert das ein Wohnzimmergefühl, wie es die Konkurrenz in dieser Klasse kaum hinbekommt. Selbst auf die Wellnessfunktionen aus der Mercedes-Benz S-Klasse haben die Franzosen eine Antwort und ebenfalls ein paar Wohlfühlszenarien programmiert, die man auf Knopfdruck abrufen und dann mit Massage, Licht und Luft genießen kann.



Dazu gibt es ein paar technische Finessen, die man einem Auto dieser Klasse nicht zugetraut hätte – erst recht nicht einem aus Frankreich. So bietet DS als erster in diesem Segment ein Nachtsichtsystem, das Infrarotbilder in das digitale Cockpit projiziert und Fußgänger oder Wildtiere elektronisch markiert. Wie bislang nur in der S-Klasse gibt es auf Wunsch ein Fahrwerk, das sich mit Hilfe einer Kamera buchstäblich vorausschauend auf die Straßenverhältnisse einstellt und dem gehobenen Komfortanspruch von DS sowie der butterweichen Tradition der Luftfedermarke Rechnung trägt. Eine weitere Kamera schaut nach dem Fahrer und kontrolliert seine Aufmerksamkeit. Vom Highend-Partner Focal gibt es ein maßgeschneidertes Soundsystem mit 14 Boxen.



Später auch als Plug-in-Hybrid



Spätestens im Sommer 2019 kann der DS 7 Crossback auch runter vom Boulevard und rauf auf die Buckelpiste. Denn mit je einem Motor pro Achse wird der bis dahin nur als Fronttriebler lieferbare DS 7 als Plug-in-Hybrid – bei DS verspricht man eine 300-PS-Kombination aus einem Vierzylinder-Benziner, einem E-Motor und einem Akku für bis zu 50 Kilometer Reichweite – quasi durch die Hintertür doch noch zu einem vernünftigen SUV.

Bis dahin fährt der DS 7 – auf Wunsch mit Abstandskontrolle und Lenkeingriff fast schon autonom – allerdings mit eher konventionellen Aggregaten, die man zum Beispiel aus dem Plattform-Bruder Peugeot 5008 kennt. Neu ist nur die AchtGang-Automatik, die ebenfalls die Aufstiegsambitionen und den Komfortanspruch unterstreicht. Es gibt zunächst zwei Diesel mit 96 kW (130 PS) oder 132 kW (180 PS) und zwei Benziner mit 132 kW (180 PS) und 165 kW (225 PS).