Dior: Ikonisches Design neu aufgelegt

Michael JUCHMES Bereits bei seiner ersten Modenschau präsentierte Christian Dior die "Bar"-Jacke - einen zeitlosen Klassiker. Nun hat sich Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri an eine Neuinterpretation gewagt.

Christian Dior - dieser Name lässt das Herz jedes Modefans höher Schlagen. Der im Jahr 1957 verstorbene Couturier brachte kurz nach dem Krieg die Eleganz in die Mode zurück, für die lange Zeit kein Platz blieb. Bei seiner ersten Modenschau, die bereits am 12. Februar 1947 nur wenige Monate nach der Gründung des Haute-Couture-Hauses stattfand, zeigte der damals 42-jährige Designer Frauen in femininen Roben mit figurbetonten Oberteilen und weiten, schwingenden Röcken. Eine deutliche Abkehr vom zurückhaltenden Stil der Kriegsjahre.

Als "New Look" ging die erste Kollektion in die Geschichtsbücher ein - wobei diese Bezeichnung eigentlich nur auf einen Kommentar einer US-Journalistin zurückgeht, die vom unglaublichen Einfallsreichtum und Mut des Designers schlichtweg begeistert war. Eines der gezeigten Kleidungsstücke: die "Veste Bar", die damals Teil eines Kostüms war und bis heute immer wieder in den Kollektionen des Hauses zu finden ist.



Maria Grazia Chiuri, die seit 2016 als Creative Director der Damenlinie des Hauses Dior tätig ist, hat sich nun an eine Neuinterpretation des ikonischen Kleidungsstückes gewagt: Die gebürtige Italienerin schuf eine Camouflage-Version des Klassikers in Jacquard-Stoff in unterschiedlichen Blautönen - eine Jacke, die einem Kunstwerk gleich der Trägerin zu einem skulpturalen Look verhilft.