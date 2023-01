Nicht nur spielerisch ist Paris Saint-Germain der Konkurrenz einen Schritt voraus: Auch modisch liegen die Sportler ganz weit vorne in der Tabelle.

Stylische Kicker

Dior-Anzüge statt Fußballtrikots

Nicht nur spielerisch ist Paris Saint-Germain der Konkurrenz einen Schritt voraus: Auch modisch liegen die Sportler ganz weit vorne in der Tabelle.

(mij) – Ein horizontal ausgerichtetes Design in Weiß und Blau, dazu ein schmaler roter Streifen und ein großer Sponsorenaufdruck, wahlweise auch ein Shirt in Grautönen für die Auswärtsspiele: Die Trikots der Weltklassekicker von Paris Saint-Germain (PSG) sind nicht gerade das, was man landläufig als „en vogue“ bezeichnen würde. Funktionale Mode vom Sportartikelhersteller Nike für den großen Auftritt auf dem grünen Rasen - das ist ihr Auftrag … und diesen erfüllen sie auch.

Aber Sportler sind, wie wir mittlerweile wissen, nicht nur zweibeinige Torschuss-Maschinen, sondern Menschen, die in ihrer Freizeit das Leben in vollen Zügen genießen. Und dazu gehört auch das Thema Mode, in all seinen Facetten. Selbst das Necessaire, das die Fußballer vor dem Training oder dem Spiel von ihren PS-starken Gefährten in die Kabinen tragen, mutiert dabei zum stylischen und trendbestimmenden Accessoire. Als Beispiel sei hier Kylian Mbappé genannt, der bereits mit einer „Trousse de toilette“ vom Pariser Traditionshaus Goyard abgelichtet wurde. Der Wert des Edelaccessoires: für Normalsterbliche beinahe unbezahlbar. Und doch ein Artikel, den viele gerne ihr Eigen nennen würden.

3 Sergio Ramos zeigt uns seine derben Profilsohlen. Foto: Till Janz

um weitere Bilder zu sehen. Sergio Ramos zeigt uns seine derben Profilsohlen. Foto: Till Janz Aller guten Dinge sind drei - das denkt auch Torwart Keylor Navas. Foto: Till Janz Der doppelte Fabian Ruiz hat es eilig: Vom Mittelfeld geht's mit dem Weekender direkt weiter zum nächsten Spiel. Foto: Till Janz

Bei offiziellen Anlässen erscheinen die Fußballer von PSG, die im vergangenen Jahr zum zehnten Mal den Meistertitel mit nach Hause nehmen durften, jedoch immer in einer Art Uniform - einer besonders edlen … und diese stammt nun bereits in der zweiten Saison aus dem Hause Dior.

Black is beautiful

Kim Jones, künstlerischer Leiter der Männermodesparte des Pariser Luxuslabels, präsentiert in diesen Tagen die neue offizielle PSG-Garderobe für die Saison 22/23: eine Harrington-Jacke, einen Strickpullover und ein Poloshirt mit PSG-Stickerei und den Initialen „CD Icon“, dazu Derbys mit Monogramm-Detail. Alles in dezentem Schwarz. Passend dazu gibt’s, sozusagen als „Farbtupfer“, eine große Tasche mit grafischem Motiv in hellem Grau, in die alles passt, was man für ein Auswärtsspiel (und eine Nacht in der Ferne) benötigt.

3 Die Hosenlänge stimmt - zumindest bei Verteidiger Achraf Hakimi. Foto: Thomas Chene

um weitere Bilder zu sehen. Die Hosenlänge stimmt - zumindest bei Verteidiger Achraf Hakimi. Foto: Thomas Chene Weltmeister Lionel Messi hat wohl kurze Arme - das muss angepasst werden. Foto: Thomas Chene Kylian Mbappé ist das Stillstehen nicht gewöhnt. Foto: Thomas Chene

Und selbst wenn es mal ein wenig eleganter wird, müssen die Sportler nicht zum Polo greifen: Ihnen wird ebenfalls ein Ensemble aus Kaschmirmantel, Hemd, Anzug und Schuhen zur Verfügung gestellt, das mit den darauf abgestimmten Accessoires (Kaschmirschal, Seidenkrawatte und Wendegürtel) kombiniert werden kann.

Der einzige Wermutstropfen: Wer sich wie seine Idole einkleiden will, guckt leider in die Röhre. Die Stücke der Dior-Kollektion für die PSG-Kicker sind nicht im Handel erhältlich.

