Digitales Schaulaufen in Paris

Die Pariser Modewelt präsentiert sich online: Die Haute-Couture-Schauen und die Herrenmode-Woche spielen sich nur im Internet ab.

Große Inszenierungen, prominente Gäste und neue Ideen – die Pariser Modewochen gelten als die Highlights des Fashion-Jahres. Auch aktuell werden hier wieder Trends gesetzt, wenn auch anders als gedacht: Die Haute-Couture-Schauen (Herbst/Winter 2020) und die Männermode-Woche (Frühjahr/Sommer 2021) wurden kurzerhand ins Netz verlegt.





Dort präsentieren noch bis zum Montag Modehäuser ihre Kreationen in fantasievollen Filmen (Dior), amüsanten Making-off-Videos (Issey Miyake) und Fashiontalks mit Designern wie Jonathan Anderson (JW Anderson) oder Olivier Rousteing (Balmain).





Der Schauenplan existiert nur noch auf dem Papier. Hermès präsentierte die Herrenkollektion daher bereits vor dem eigentlichen Startschuss der Modewoche am vergangenen Wochenende.





Wie es mit den Fashion-Week-Events weitergehen wird, steht in den Sternen – ob im Herbst Schauen stattfinden, ist ungewiss. In Italien hat man daher das digitale Zeitalter bereits ausgerufen: Die Modemessen unter dem Namen Pitti Immagine in Florenz spielen sich in den kommenden Monaten auf einer digitalen Plattform ab.





