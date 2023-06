Machtvolles Erwachen: Fans der Sternensaga kommen bei „Star Wars Jedi: Survivor“ voll auf ihre Kosten.

Dieses neue Star Wars Game begeistert ganze Galaxien

Machtvolles Erwachen: Fans der Sternensaga kommen bei „Star Wars Jedi: Survivor“ voll auf ihre Kosten.

Von Matthias Probst

Wer wissen will, wie viele Spiele einen Bezug zur Kino-Saga „Star Wars“ haben, könnte man auch gleich die Sterne am Himmel zählen – so scheint es zumindest. Denn „Star Wars“ ist eine gigantische Franchise, die jährlich Milliarden in die Kassen von Disney spült. Allein im Film-Sektor sicherte sich „Star Wars“ mit einem Umsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 den zweiten Platz hinter dem Marvel-Universum.

Lichtschwert-Kämpfe, Laser-Gefechte und der Einsatz der Macht lassen diesen Titel zu einem besonderen Leckerbissen für Fans der Franchise werden.

Erweitert man den Blick auf andere Branchen, kommt man ebenfalls kaum noch um „Star Wars“ herum. Und dennoch gab es lange Zeit kein Videospiel, das die Macht so recht zu transportieren wusste. Den größten spielerischen Erfolg verzeichnete „Star Wars“ im Jahr 2003 beziehungsweise 2004 als „Knights of the Old Republic“ (1 und 2) erschien. Danach folgten zwar viele weitere – meist gute – Spiele, aber keines war wirklich herausragend.

Das erste spielerische Erwachen der Macht deutete sich im Jahr 2019 an: Mit „Star Wars Jedi: The Fallen Order“ veröffentlichte Respawn Entertainment ein rundum gelungenes Einzelspieler-Abenteuer. Die Story drehte sich um den Grünschnabel Cal Kestis, der vom Padawan langsam zum Jedi heranwachsen muss.

Trotz kleiner Schwächen im Gameplay feierten die Presse und die Spielergemeinschaft den Titel. Dieser durchaus gelungene Start einer neuen Abenteuer-Reihe wird nun mit „Star Wars Jedi: Survivor“ fortgesetzt.

Präsentation der Extraklasse

Die Entwickler und Entwicklerinnen bei Respawn Entertainment haben sich die Kritikpunkte des Vorgängers zu Herzen genommen: „Survivor“ legt den Fokus nun auf die Einzelschicksale seiner Figuren und weiß bis zum Ende eine äußerst spannende Geschichte zu erzählen. Cal Kestis selbst überzeugt mit mehr Tiefgang und interessanten Charakterzügen. Zu verdanken hat er das übrigens Cameron Monaghan: Der amerikanische Schauspieler, der durch die Serie „Shameless“ bekannt wurde, verleiht Cal Kestis seine starke Präsenz und seinen Charakter.

„Star Wars Jedi: Survivor“ glänzt durch sein herausforderndes und actionlastiges Gameplay: Lichtschwert-Kämpfe, Laser-Gefechte und der Einsatz der Macht lassen diesen Titel zu einem besonderen Leckerbissen für Fans der Franchise werden. Weit über 30 Stunden werden Einzelplayer hier ihren Spaß am Entdecken und auch an der Story haben – diese nimmt übrigens ab der Hälfte des Spiels Fahrt auf und begeistert mit einem fulminanten Finale. Nach diesem zweiten Teil wächst die Neugier, wie die Trilogie wohl enden wird.

