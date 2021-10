Im Rahmen der traditionellen Zoute-Grand-Prix-Auktion bietet Bonhams einen sehr seltenen Citroën 2CV Sahara zum Verkauf an.

2CV Sahara in Top-Zustand

Eine "Ente" für knapp 100.000 Euro

In den 1950er-Jahren hatte Frankreich noch Kolonien in Afrika und es bestand Bedarf an einem Geländewagen. Der tapfere Citroën 2CV war aufgrund seines geringen Gewichts schon sehr vielseitig. Durch seine geringe Leistung und seinen Zweiradantrieb blieb das Gefährt jedoch ein wenig limitiert. Citroën-Händler kamen auf die Idee, einen zweiten Motor im Heck einzubauen, um das Fahrzeug in ein Allradfahrzeug umzuwandeln.

Geburtsstunde der „Allrad-Ente“

Citroën hörte von dieser Änderung und übernahm sie bei der Einführung des 2CV Sahara im Jahr 1960. Dieser Wagen mit zwei 425-Kubikzentimeter-Zweizylindermotoren verfügte über ein spezielles Fahrgestell und eine verstärkte Aufhängung.

Der Tank musste aus dem Heckbereich verlagert werden und kam unter die Frontsitze. Er wurde außerdem so angepasst, dass er genug Benzin für beide Aggregate fasste. Nach der algerischen Unabhängigkeit 1962 in 2CV 4x4 umbenannt, wurden bis 1969 nur 695 Einheiten von dem Modell produziert.

Das in der Schweiz neu verkaufte Exemplar, das am 10. Oktober bei Bonhams in Le Zoute zum Verkauf angeboten wird, wurde über mehrere Jahre hinweg sorgfältig restauriert. Dieser 1966er Sahara ist in Wettbewerbszustand und sein Wert wird auf 70.000 bis 90.000 Euro geschätzt. In Anbetracht der jüngsten Transaktionen für einige 2CVs ist es wahrscheinlich, dass die Gebote viel höher liegen werden.