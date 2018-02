Die AC-Mailand-Spieler Davide Calabria, Niccolò Zanellato, Manuel Locatelli und Patrick Cutrone (v. l. n. r.) setzen die Kollektion vor dem Giuseppe-Meazza-Stadion in Szene.

Foto: Diesel

Interview: Michael Juchmes



Alle wichtigen europäischen Fußballclubs sind mit großen Sportartikelherstellern verbunden. Das Nike-Zeichen, der „Swoosh“, prangt etwa auf den Trikots des FC Barcelona. Die drei Streifen von Adidas schmücken hingegen die „Leiberl“ der Bayern und auch die Trikots des AC Mailand. Letztgenanntes Team verfügt ebenfalls über ein Trikot für die dritte Halbzeit, für die Party nach dem Match: Diesel ist drei Spielzeiten lang modischer Partner des italienischen Spitzenclubs. Das „Luxemburger Wort“ sprach mit Andrea Rosso, dem Sohn des Unternehmensgründers Renzo Rosso, der sich um die Lizenzgeschäfte des Streetwear-Labels kümmert, über die „Diesel x AC Milan“-Kollektion.

Herr Rosso, was verbindet die Marke Diesel und den AC Mailand?

In gewissem Sinne ähneln sich das Unternehmen und der Fußballclub: Es sind beides fest verankerte italienische Marken, die die gleichen Werte teilen, über ein internationales Renommee verfügen und die gleichen Träume haben, die mit Stolz, Leidenschaft und Mut verfolgt werden. Die Kollaboration – ein lang gehegter Traum von mir, meiner Familie und dem Unternehmen – soll daher etwas Einzigartiges darstellen, das gleichzeitig innovativ, modern, aber auch mit einer Prise Humor gewürzt ist.



Andrea Rosso

Foto: Diesel

Welche Botschaft vermittelt die Kollektion dem Spieler und auch dem Fan, der sich darin kleidet?

Die Sonderkollektion vermischt luxuriösen Streetstyle mit einem urbanen Lebensgefühl. Unsere Idee war es, einen neuen Look zu kreieren, der auch die Sichtweise des Fußballspielers mit einbezieht: Er soll sich nicht wie in eine Uniform gezwängt, sondern ganz leger fühlen, so wie ein Fan, der sich das Spiel zu Hause oder live im Stadion anschaut.

Hatte das Emblem des Vereins – es verbindet das Akronym ACM und das Gründungsjahr mit dem Wappen und den Farben der Stadt Mailand – Einfluss auf den Designprozess?

Wie sagte bereits der berühmte britische Fußballspieler und Trainer Herbert Kilpin, der zu den Gründern des AC Mailand zählt: „Wir sind ein Teufelsteam. Unsere Farben sind Rot, wie das Feuer, und Schwarz, um unseren Gegnern Furcht einzuflößen.“ Wir wollten den Rossoneri-Teufel, das schwarz-rote Maskottchen des Vereins, und einen identitätsstiftenden, ästhetischen Look, der für das Team in den 1980er-Jahren eine wichtige Rolle spielte, wiederbeleben.

Und was halten die Spieler von den Entwürfen?

Wir verbinden klassische Schneidekunst mit Streetwear und unseren wiederkehrenden Themen Rock, Denim und Military. Die Spieler mögen es, wie wir die traditionelle Sportuniformierung aufgebrochen und einen jungen, aber doch formalen Look kreiert haben.